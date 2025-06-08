ألوان المدخل للمنازل ذات الحركة العالية

إن الانطباعات الأولى مهمة بشكل كبير: عندما يتعلق الأمر بمنزلك ، فإن أول تفاعل سيحصل عليه معظم الضيوف مع مساحتك هو المدخل. على الرغم من أنه يمكنك فعل الكثير لجعل منزلك يبدو مرحب به ومريح ، إلا أن وجود الألوان الخاطئة على جدرانك يمكن أن يكون عائقًا لهذا الهدف ، خاصة إذا كان منزلك مرتفعًا. يمكن للحيوانات الأليفة والأطفال وتدفقًا ثابتًا للضيوف تلطيخ جدران مدخلك وقذّرها عن غير قصد ، مما يخلق مظهرًا جرنيًا في مساحة تفضل أن تفضل فيها الحصول على جدران واضحة. لحسن الحظ ، يمكن أن يؤدي تنفيذ ألوان أفضل للوصول إلى مدخلك إلى إحداث الفرق في وضع أفضل قدم في منزلك إلى الأمام.
هناك عدد من الألوان التي يجب ألا ترسمها أبدًا الممرات الخاصة بك-وينطبق الشيء نفسه على المداخل ، وخاصة في المنازل ذات الحركة العالية. قد تبدو الألوان الفاتحة للغاية ، مثل البيض الصارخ والظلال الفاتحة للغاية ، رائعة في المنزل الذي لا يتعامل مع الكثير من المجيء والذهاب ، ولكن بالنسبة للمنزل العالي المرور ، ستكون هذه الألوان ببساطة مغناطيسًا للبقع والعلامات الأخرى التي ستحلم النظرات الأولية. بدلاً من هذه الظلال ، جرب تلك التي ستساعد على إخفاء اللطخات وبصمات الأصابع (أو الاستفادة من التشطيبات التي يسهل تنظيفها). وتشمل هذه الرمادي ، الرمادي ، والبيج. إذا كنت تريد أن يعكس منزلك شخصيتك أكثر من ذلك بقليل ، فيمكنك تجربة لون أكثر ملونة ، مثل اللون الأزرق الأزرق أو الأخضر المطحلب ، وكلاهما يتم تكريره بما يكفي لإقناع الضيوف دون تسليط الضوء على الجدران الملطخة.
ظلال معينة لاستكشافها في المداخل
الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب الابتعاد عنه من حيث ألوان المدخل ، يمكنك أن تلهم الإلهام لجعل مدارك إلى منزلك أكثر ترحيبًا. كما هو الحال مع أي قرار للطلاء ، من الأفضل أن تزن عناصر منزلك الزخرفية في القرار. إذا كان منزلك يحتوي على الكثير من نغمات الخشب الطبيعية ، فيمكنك اختيار واحد من ألوان الطلاء المتعددة الاستخدامات المحايدة بثقة. وتشمل هذه الرمادي أو الرمادي أو البيج أو الجريج (مزيج بين الرمادي والبيج) لمدخلك.
هناك خيار جميل للطلاء الرمادي هو الرمادي الرمادي بواسطة Sherwin-Williams (SW 7015) ، والذي سيقوم بعمل رائع من الجدران القذرة المموهة ولكن يعمل بشكل جيد مع ظلال الخشب الأخف. إذا كنت ترغب في ترحيب أكثر إشراقًا في منزلك ، فيمكنك أيضًا تجربة Shoji White بواسطة Sherwin-Williams (SW 7042)-فقط تأكد من اختيار الانتهاء من الساتان ، والتي سيكون من الأسهل مسحها وتنظيفها عندما تصبح الجدران حتماً.
المزيد من خيارات المدخل الملونة
قد تجد مخططات الديكور المنزلي التي لها عناصر أخف ، مثل مزهريات السيراميك أو غيرها من الزخارف الأكثر إشراقًا ، أن إقران السلع المنزلية الحالية بلون جدار أخضر مثل بنيامين مور فيرن (2144-40) سيخلق أجواء جذابة. إذا كنت مغرمًا بالأرجواني ، فقد يوفر رمادي مرن من Sherwin-Williams (SW 6010) خيارًا أكثر إثارة ، والذي يعمل بشكل رائع مع مجموعة واسعة من الألوان التي قد تكون موجودة في ديكور منزلك الحالي. بالنسبة إلى مدخل Bluer ، يعد زهرة الذرة المتربة من Benjamin Moore (CSP-605) خيارًا قويًا لن يلفت الانتباه إلى الجدران القذرة أيضًا.
قبل طلاء مدخلك ، قم بإعداد جدرانك للطلاء بخمس خطوات سهلة فقط ، بما في ذلك تنظيف الجدران المتسخة. وذلك لأن الأوساخ ، الغبار ، الشحوم ، والحطام الأخرى على جدرانك يمكن أن تتداخل مع الطلاء بشكل صحيح ، مما قد يؤثر سلبًا على النتيجة النهائية. كما هو الحال مع التوصية لاستخدام ساتان إنهاء لشوجي وايت ، فكر في استخدام هذه النهاية نفسها إذا كنت تريد أن يكون مظهر مدخلك سهل الحفاظ عليه باستمرار. كلما أصبحت جدران المدخل متسخة ، ما عليك سوى استخدام قطعة قماش ناعمة مع كمية صغيرة من الصابون والماء الدافئ لتنظيف الجزء اللامع. ستستمتع بدخول أعذب ونظافة وأكثر دعوة للجميع.