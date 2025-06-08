ألوان المدخل للمنازل ذات الحركة العالية

إن الانطباعات الأولى مهمة بشكل كبير: عندما يتعلق الأمر بمنزلك ، فإن أول تفاعل سيحصل عليه معظم الضيوف مع مساحتك هو المدخل. على الرغم من أنه يمكنك فعل الكثير لجعل منزلك يبدو مرحب به ومريح ، إلا أن وجود الألوان الخاطئة على جدرانك يمكن أن يكون عائقًا لهذا الهدف ، خاصة إذا كان منزلك مرتفعًا. يمكن للحيوانات الأليفة والأطفال وتدفقًا ثابتًا للضيوف تلطيخ جدران مدخلك وقذّرها عن غير قصد ، مما يخلق مظهرًا جرنيًا في مساحة تفضل أن تفضل فيها الحصول على جدران واضحة. لحسن الحظ ، يمكن أن يؤدي تنفيذ ألوان أفضل للوصول إلى مدخلك إلى إحداث الفرق في وضع أفضل قدم في منزلك إلى الأمام.

هناك عدد من الألوان التي يجب ألا ترسمها أبدًا الممرات الخاصة بك-وينطبق الشيء نفسه على المداخل ، وخاصة في المنازل ذات الحركة العالية. قد تبدو الألوان الفاتحة للغاية ، مثل البيض الصارخ والظلال الفاتحة للغاية ، رائعة في المنزل الذي لا يتعامل مع الكثير من المجيء والذهاب ، ولكن بالنسبة للمنزل العالي المرور ، ستكون هذه الألوان ببساطة مغناطيسًا للبقع والعلامات الأخرى التي ستحلم النظرات الأولية. بدلاً من هذه الظلال ، جرب تلك التي ستساعد على إخفاء اللطخات وبصمات الأصابع (أو الاستفادة من التشطيبات التي يسهل تنظيفها). وتشمل هذه الرمادي ، الرمادي ، والبيج. إذا كنت تريد أن يعكس منزلك شخصيتك أكثر من ذلك بقليل ، فيمكنك تجربة لون أكثر ملونة ، مثل اللون الأزرق الأزرق أو الأخضر المطحلب ، وكلاهما يتم تكريره بما يكفي لإقناع الضيوف دون تسليط الضوء على الجدران الملطخة.