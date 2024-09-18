ألوان طلاء جميلة مثالية لمطبخ كوخ

يُعتبر المطبخ عادةً قلب المنزل، ولكن إذا كنت تتطلع إلى جعله يبدو أكثر دفئًا وجاذبية، ففكر في منحه لمسة ريفية. انطلق ديكور Cottagecore في عام 2022 حيث سعى الناس إلى جعل مساحاتهم أكثر راحة وراحة وطموحًا. لجعله يشعر بالحنين والراحة، تحتاج إلى التركيز على العناصر الريفية مثل قطع الخشب البالية واللمسات العتيقة ولمسات من الزهور التي تشبه المروج. ولكن الأهم من ذلك، عليك أن تتقن لوحة الألوان. يستخدم هذا الاتجاه الألوان المحايدة والباستيل، وما ترسمه على الجدران وربما الخزائن مهم. لهذا السبب سألنا أحد الخبراء عن الألوان التي يجب استخدامها لتزيين جماليات Cottagecore.
وفقًا لإيريكا ديل، مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة شركة إيريكا ديل للتصميم الداخلي، يجب أن تركزي على الألوان المحايدة والألوان الباهتة. بالنسبة للألوان المحايدة، أخبرت مجلة هاوس دايجست حصريًا بتجربة لون “Natural Cream” من Benjamin Moore، وهو لون رمادي فاتح يمكن أن يمتزج بسهولة مع الألوان الدافئة والباردة في المطبخ. كما اقترحت تجربة لون “Hardwick White” من Farrow and Ball، وهو ليس أبيضًا ولكنه رمادي طباشيري تقليدي مصمم للمنازل التاريخية أو التصاميم الكلاسيكية. أما بالنسبة للألوان المبهجة، فهي تقترح لون “Dutch Tile Blue” من Sherwin-Williams، وهو أزرق مائل إلى الرمادي، و”Vert de Terre” من Farrow and Ball، وهو أخضر ترابي فاتح.
لماذا يجب عليك تجربة استخدام هذه الألوان
عند اختيار ألوان مطبخك الريفي، توصي ديل بتخيل مطبخ ريفي أصيل والتفكير في العناصر الرئيسية التي تجعله يبدو ريفيًا وحنينًا. تقول حصريًا لمجلة هاوس دايجست: “يأتي سحر مطبخ الكوخ من جذوره التاريخية المتواضعة والغريبة، مما يذكرنا بكوخ إنجليزي قديم خلاب محاط بالخضرة وورود الحديقة”. “بالعودة إلى أصولها الريفية، تبدو مطابخ الكوخ مذهلة في درجات الألوان التاريخية التي تكرم حقبة ماضية وهي مزيج من درجات الألوان الأرضية وخضرة الحديقة والسماء الزرقاء”. إذا أضفت تلك الألوان الخضراء والزرقاء والبيضاء إلى مساحتك الخاصة، فسوف تحاكي الخارج والداخل. (وهو ما يتيح لك أيضًا اللعب بتصميم بيوفيلي رائج ينطلق الآن).
“للحصول على لوحة ألوان أكثر حيادية، أحب اللون الأبيض الكريمي الناعم، مثل لون Natural Cream من Benjamin Moore، لإضفاء ذلك الشعور الخفيف والمنعش الذي يتناقض بشكل جميل مع تشطيبات الخشب الطبيعي”، تشرح ديل. ولكن للحفاظ على المطبخ من أن يصبح باهتًا أو أحادي البعد، تقترح أيضًا إحضار لون محايد متوسط الدرجة مثل Hardwick White من Farrow and Ball، والذي سيضفي “عمقًا متطورًا مع الشعور بالراحة في مطبخ كوخ غريب الأطوار”. إذا كنت ترغب في إدخال اللون إلى المساحة، فلا يمكنك أن تخطئ في اختيار اللون الأخضر والأزرق الترابي. تشرح: “انظر إلى الطبيعة مع اللون الأخضر الغامق، مثل Vert de Terre من Farrow and Ball، أو اللون الأزرق الرمادي الناعم، مثل Dutch Tile Blue من Sherwin-Williams، للحصول على مظهر يتدفق بسلاسة إلى الهواء الطلق”. وكمكافأة، تعمل هذه الألوان على الجدران والخزائن على حد سواء.
كيفية اختيار اللون المناسب لمساحتك الخاصة
هل تعجبك اقتراحات ديل ولكنك تريد محاولة العثور على المزيد من الظلال؟ إذا كنت لا تثق بعينك عند النظر إلى رقائق الطلاء في متجر لاجهزة الكمبيوتر، فهناك طرق يمكنك من خلالها تضييق نطاق اختياراتك قبل التوجه إلى ممر الطلاء. تحتاج إلى البحث عن الإلهام أولاً، ثم تحديد ما يعجبك فيه. يقول ديل حصريًا لـ House Digest: “لاختيار لون الطلاء المناسب لأي مساحة، ابحث في وسائل التواصل الاجتماعي أو المجلات للحصول على إلهام للأسلوب”. “بالنسبة للأنماط التاريخية مثل مطبخ كوخ، قم بإجراء القليل من البحث عن الألوان الأصلية لذلك الوقت للحصول على الإلهام من الماضي. في الواقع، تمتلك معظم شركات الطلاء الكبرى قسم ألوان تاريخية مع عصور مختلفة، لذا فهي نقطة بداية رائعة”. سيساعدك النظر في كل من هذه الطرق الثلاثة في العثور على المزيد من الظلال التي قد تتوافق مع تفضيلاتك.
ومع ذلك، بمجرد تضييق نطاق الألوان، تأكد من العودة إلى المنزل بأكثر من مجرد رقاقة طلاء. يجب عليك أيضًا الحصول على عينة طلاء صغيرة يمكنك وضعها مباشرة على الحائط. “أخيرًا، ضع في اعتبارك أن الألوان ستبدو مختلفة على العينة عما ستبدو عليه على الخزائن أو الحائط، لذا تأكد من طلاء عينة كبيرة في مساحتك ومشاهدتها في الضوء الطبيعي طوال اليوم للتأكد من أنها العينة قبل الالتزام بها”، كما يشير ديل. سيبدو اللون مختلفًا في الصباح مقابل ذروة فترة ما بعد الظهر مقابل وقت مبكر من المساء، لذا فإن طلائه على حائطك سيساعدك في تحديد ما إذا كان مناسبًا أم لا.