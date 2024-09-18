ألوان طلاء جميلة مثالية لمطبخ كوخ

يُعتبر المطبخ عادةً قلب المنزل، ولكن إذا كنت تتطلع إلى جعله يبدو أكثر دفئًا وجاذبية، ففكر في منحه لمسة ريفية. انطلق ديكور Cottagecore في عام 2022 حيث سعى الناس إلى جعل مساحاتهم أكثر راحة وراحة وطموحًا. لجعله يشعر بالحنين والراحة، تحتاج إلى التركيز على العناصر الريفية مثل قطع الخشب البالية واللمسات العتيقة ولمسات من الزهور التي تشبه المروج. ولكن الأهم من ذلك، عليك أن تتقن لوحة الألوان. يستخدم هذا الاتجاه الألوان المحايدة والباستيل، وما ترسمه على الجدران وربما الخزائن مهم. لهذا السبب سألنا أحد الخبراء عن الألوان التي يجب استخدامها لتزيين جماليات Cottagecore.

وفقًا لإيريكا ديل، مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة شركة إيريكا ديل للتصميم الداخلي، يجب أن تركزي على الألوان المحايدة والألوان الباهتة. بالنسبة للألوان المحايدة، أخبرت مجلة هاوس دايجست حصريًا بتجربة لون “Natural Cream” من Benjamin Moore، وهو لون رمادي فاتح يمكن أن يمتزج بسهولة مع الألوان الدافئة والباردة في المطبخ. كما اقترحت تجربة لون “Hardwick White” من Farrow and Ball، وهو ليس أبيضًا ولكنه رمادي طباشيري تقليدي مصمم للمنازل التاريخية أو التصاميم الكلاسيكية. أما بالنسبة للألوان المبهجة، فهي تقترح لون “Dutch Tile Blue” من Sherwin-Williams، وهو أزرق مائل إلى الرمادي، و”Vert de Terre” من Farrow and Ball، وهو أخضر ترابي فاتح.