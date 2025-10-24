أليكس فيسيا يبتعد عن دودجرز بسبب “مسألة شخصية عميقة”

لن يكون مخلص Dodgers Alex Vesia موجودًا في اللعبة الأولى من بطولة العالم.

ومع بدء بطولة Fall Classic يوم الجمعة، أعلنت لوس أنجلوس يوم الخميس أن فيسيا، 29 عامًا، ستكون “بعيدة عن الفريق”.

قال آل دودجرز في بيان نُشر على X: “بقلب مثقل نشارك أن Alex Vesia بعيدًا عن الفريق حيث يتنقل هو وزوجته كايلا في مسألة عائلية شخصية للغاية”. “ترسل منظمة Dodgers بأكملها أفكارنا إلى عائلة Vesia، وسنقدم تحديثًا في وقت لاحق.”

لا يزال من غير الواضح ما هو الأمر الشخصي بالضبط أو مقدار الوقت الذي سيضيعه اليساري.

قضى Vesia، الذي صاغه فريق Marlins في عام 2018، المواسم الخمسة الماضية مع لوس أنجلوس بعد أن سلمته ميامي إلى فريق Dodgers قبل موسم 2021.

خلال الفترة التي قضاها مع فريق Dodgers، تفاخرت Vesia بـ 2.67 عصرًا و364 ضربة في 295 مباراة.

هذا الموسم، احتفظ صاحب اليد اليسرى بـ 3.02 عصرًا مع خمس تصديات في 59⅔ أدوار كواحد من مسكنات دودجرز عالية الرافعة المالية.

شاركت Vesia بالفعل في سبع مباريات مع لوس أنجلوس في فترة ما بعد الموسم، وحققت فوزًا على كل من فيليز وبروير.

بالإضافة إلى Vesia، فإن مدى توفر Dodgers الأقرب إلى Tanner Scott للمشاركة في بطولة العالم لا يزال غير مؤكد.

قال سكوت، الذي تم إخراجه من القائمة بعملية استئصال خراج خلال NLDS ضد فيليز، إنه يشعر بأنه مستعد للمشاركة.

وقال سكوت للصحفيين يوم الاثنين “أشعر بتحسن كبير الآن. كانت هناك بضعة أيام شعرت فيها بالبؤس”. “أنا أرمي، ألقيت بضع كرات من الثيران. سأرى إلى أين سيأخذني الأمر. … أشعر بصحة جيدة.

“أشعر بالتأكيد بتحسن مما شعرت به عند الخروج من سلسلة فيليز. لم أكن أشعر بحالة جيدة “.