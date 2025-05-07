أماكن لتجنب زراعة الدالياس لتحسين أزهار ونمو

إذا لم تكن قد واجهت فرحة تنمو الدالياس في فناءك ، فأنت في علاج إذا قررت أن تجرب هذه الإزهار الرائع. إنها خالية نسبيًا للنمو وسوف يذهلونك مع سلسلة من الزهور الملونة التي ستستمر مباشرة خلال الأشهر الأكثر دفئًا من العام. ولكن ، من أجل الحصول على إزهار أفضل ونمو استثنائي ، هناك أماكن في حديقتك يجب أن تتجنب زراعة Dahlias. سواء كنت تخطط لزراعة Dahlias بأزهار مفردة أو مزدوجة ، تجنب زراعتها في الظل الكامل أو الأرض مندي أو تربة عالية القلوية. مناخك هو أيضًا اعتبار لأن الدالياس لا يقدر الرطوبة العالية أو درجات الحرارة الساخنة للغاية. وإذا كان لديك حديقة حاويات وترغب في إضافة بعض الدالياس ، فتجنب زرعها في أواني صغيرة جدًا بحيث لا تتطور جذورها بالكامل.

في الأساس ، فإن أفضل مكان لزرع Dahlias لإزهار مذهلة هو في مكان مشمس في الفناء الذي يتلقى ما لا يقل عن ست إلى ثماني ساعات من أشعة الشمس يوميًا. سيضمن ذلك أنهم ستكافئك بأطنان من الزهور طوال الصيف. إذا نمت في بقعة أكثر مشبوهة ، فستحصل على نمو طويل وقوي وعدد أقل من الزهور حيث تسعى النباتات للحصول على مزيد من الضوء. من الأسوأ إذا قمت بزراعةها في الظل الكامل لأنها ببساطة لن تزهر على الإطلاق.