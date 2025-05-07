أماكن لتجنب زراعة الدالياس لتحسين أزهار ونمو

إذا لم تكن قد واجهت فرحة تنمو الدالياس في فناءك ، فأنت في علاج إذا قررت أن تجرب هذه الإزهار الرائع. إنها خالية نسبيًا للنمو وسوف يذهلونك مع سلسلة من الزهور الملونة التي ستستمر مباشرة خلال الأشهر الأكثر دفئًا من العام. ولكن ، من أجل الحصول على إزهار أفضل ونمو استثنائي ، هناك أماكن في حديقتك يجب أن تتجنب زراعة Dahlias. سواء كنت تخطط لزراعة Dahlias بأزهار مفردة أو مزدوجة ، تجنب زراعتها في الظل الكامل أو الأرض مندي أو تربة عالية القلوية. مناخك هو أيضًا اعتبار لأن الدالياس لا يقدر الرطوبة العالية أو درجات الحرارة الساخنة للغاية. وإذا كان لديك حديقة حاويات وترغب في إضافة بعض الدالياس ، فتجنب زرعها في أواني صغيرة جدًا بحيث لا تتطور جذورها بالكامل.
في الأساس ، فإن أفضل مكان لزرع Dahlias لإزهار مذهلة هو في مكان مشمس في الفناء الذي يتلقى ما لا يقل عن ست إلى ثماني ساعات من أشعة الشمس يوميًا. سيضمن ذلك أنهم ستكافئك بأطنان من الزهور طوال الصيف. إذا نمت في بقعة أكثر مشبوهة ، فستحصل على نمو طويل وقوي وعدد أقل من الزهور حيث تسعى النباتات للحصول على مزيد من الضوء. من الأسوأ إذا قمت بزراعةها في الظل الكامل لأنها ببساطة لن تزهر على الإطلاق.
تحتاج Dahlias إلى تربة جيدة التصريف
تريد تجنب زراعة الدالياس في أي مناطق قد تكون عرضة للاضطراب المائي لأن هذه النباتات تحتاج حقًا إلى تصريف ممتاز. والسبب في ذلك هو أنها تنمو من الدرنات تحت الأرض ، وهي عرضة للتعفن إذا سمح لها بالجلوس في الماء. إذا كان كل ما لديك في حديقتك ثقيلًا ، فاحصل على التربة الطينية ، فمن الأفضل أن تنمو دالياس في أسرة مرتفعة أو تلال من أجل تسهيل الصرف الصحي بشكل أفضل. وبالمثل ، تفضل Dahlias محايدة إلى التربة الحمضية قليلاً ، لذلك إذا كان لك شديدة القلوية ، فستحتاج إلى إجراء بعض التعديلات عن طريق إضافة الكبريت أو السماد العضوي ، قبل زراعتها.
على الرغم من أن Dahlias تنحدر من المناطق الاستوائية مثل المكسيك وأمريكا الجنوبية ، إلا أنها لا تعمل بشكل جيد في حرارة عالية أو رطوبة. ستجد أنها في الواقع تنمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10 ، ويجب رفع الدرنات خلال فصل الشتاء في المناطق التي تتجمد فيها الأرض. عندما تخضع Dahlias لدرجات حرارة تزيد عن 90 درجة فهرنهايت ، فإنهم ببساطة سيتوقفون عن النمو والتوقف عن الزهرة. هذا لأنه ، في موائلهم الأصلية ، قد تكون الأيام ساخنة ولكن الليالي باردة. تكيفت النباتات مع هذا النوع من البيئة ، لذلك ، دون درجات حرارة ليلية أكثر برودة ، فإنها تغلق وينتظرون المزيد من الظروف المثالية لاستئناف النمو. بالنسبة لموجات الحرارة المؤقتة ، يمكنك حماية نباتاتك من خلال توفير الكثير من الماء ، وبعض الظل بعد الظهر ، وطبقة من المهاد للحفاظ على برودة التربة.
حدد أصناف القزم لتنمو في الأواني
إذا كنت ترغب في زراعة Dahlias في حديقة الحاويات الخاصة بك ، فمن الأفضل لك اختيار أصناف القزم لأن هذه لا تحتاج إلى مساحة كبيرة للنمو. ستعاني الأنواع الأطول عندما تزرع في الحاويات ، ما لم تكن أوانيك ضخمة لاستيعاب الكثير من نمو الجذر. إذا كانت الجذور ضيقة للغاية ، فستستجيب نباتاتك بنمو متوقف وعدد أقل من الزهور. من المهم أن نلاحظ ذلك ، لأنه ، بعد كل شيء ، تعد Dahlias واحدة من أفضل الزهور المثالية لحديقة الزهور المقطوعة ، لذلك تريد أن تمنحهم مساحة مثالية لتزدهر.
حتى مع وجود أصناف قزم ، ستظل ترغب في اختيار حاوية يبلغ قطرها 12 بوصة على الأقل وعميقة. تذكر استخدام مزيج بوتينج عالي الجودة والتأكد من أن زارعك لديه الكثير من ثقوب الصرف. ستحتاج إلى سقي أوانيك في كثير من الأحيان ، حيث ستجف بسرعة عند وضعها في موقع مشمس. أيضًا ، لا تنس إطعام نباتاتك بانتظام إذا كنت تريد وفرة من الإزهار النابض بالحياة. أخيرًا ، سوف يضمن لك مصنعك الذي تم إنفاقه في كثير من الأحيان (أو قطعها لوضعها في المزهريات) تزويد مصنعك بإمدادات مستمرة من الزهور. لمزيد من النصائح ، قد ترغب في الاطلاع على أفضل طريقة لتنمية الدالياس في الحاويات – والأخطاء الشائعة لتجنبها.