أمطرت Mets-Cardinals ، أعيد جدولة يوم الأحد المزدوج

رياضة
أمطرت Mets-Cardinals ، أعيد جدولة يوم الأحد المزدوج

لن يلعب Mets و Cardinals بعد ظهر يوم السبت بفضل بعض الطقس العاصف.

مع وجود عواصف رعدية في التوقعات ، تم تأجيل لعبة 2:15 مساءً ET وسيتم تصنيعها كجزء من يوم الأحد المزدوج.

ستلعب الفرق مباراتين الفاتورة التوأم في الساعة 1:15 و 6:15 مساءً

ليس من الواضح كيف سيصطف فريق Mets ، ولكن كان من المقرر أن يصطدم Tylor Megill بمباراة السبت المقرر أصلاً بينما كان من المقرر أن يصدر Blade Tidwell لأول مرة في MLB يوم الأحد.

فازت نيويورك بجميع المباريات الخمس ضد سانت لويس هذا العام بعد الحصول على المباراة الافتتاحية يوم الجمعة ، 9-3.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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