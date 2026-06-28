“أنا لست كبيرًا في إخبار الناس بما يجب عليهم فعله”: نصيحة نيكول كيدمان بشأن الشيخوخة هي حكمة كلاسيكية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي

لقد عاشت نيكول كيدمان وتعلمت. خلال محادثة عام 2025 مع هاربر بازار، شاركت الممثلة الأسترالية أنها مع دخولها أواخر الخمسينيات من عمرها، كانت تتأرجح باستمرار بين الشعور وكأنها كانت في الخامسة من عمرها والشعور بأنها كبرت بسبب تجارب حياتها. وبينما ظلت روحها شابة مع استمرارها في الانخراط في المرح الخفيف، أصبح عقلها أكثر حكمة وهي تعالج كل ما حدث لها. وقالت: “لقد رأيت الكثير، وشهدت الكثير، ونجوت من الكثير”. “أريد أن أنقل بعضًا من تلك المعرفة وتلك الحكمة وكل ما تعلمته. أنا لست مهتمًا بإخبار الناس بما يجب عليهم فعله، ولكنني سعيد جدًا بمشاركته.”

وأوضحت كيدمان أيضًا أنها لم تكن لديها رغبة في تقديم النصح للناس حول كيفية عيش حياتهم لأنها كانت تدرك جيدًا أنهم لن يسمعوا سوى أجزاء مما قالته ثم يواصلون فعل ما تريده قلوبهم على أي حال. كلما شاركت كيدمان تجارب حياتها، كانت تسمح للناس باستخلاص تفسيراتهم منها بدلاً من دفعهم لرؤية الأشياء بطريقتها. يبدو أن آراء النجم بشأن الشيخوخة قد تطورت منذ بعض الوقت.

في مقابلة عام 2017 مع إغراء، شاركت كيدمان أنها اختارت تعريف نفسها من خلال مدى شعورها بالثقة والصحة بدلاً من تجاوز عمرها. اختارت كيدمان أيضًا تعريف نفسها على أنها أم لأنها كانت جزءًا كبيرًا من هويتها. ما يجعل تصوراتها الإيجابية عن الشيخوخة أكثر إثارة للإعجاب هو أنها طورتها بينما كانت تقاوم مفاهيم هوليود حول شيخوخة المرأة.