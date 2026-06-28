“أنا لست كبيرًا في إخبار الناس بما يجب عليهم فعله”: نصيحة نيكول كيدمان بشأن الشيخوخة هي حكمة كلاسيكية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي

لقد عاشت نيكول كيدمان وتعلمت. خلال محادثة عام 2025 مع هاربر بازار، شاركت الممثلة الأسترالية أنها مع دخولها أواخر الخمسينيات من عمرها، كانت تتأرجح باستمرار بين الشعور وكأنها كانت في الخامسة من عمرها والشعور بأنها كبرت بسبب تجارب حياتها. وبينما ظلت روحها شابة مع استمرارها في الانخراط في المرح الخفيف، أصبح عقلها أكثر حكمة وهي تعالج كل ما حدث لها. وقالت: “لقد رأيت الكثير، وشهدت الكثير، ونجوت من الكثير”. “أريد أن أنقل بعضًا من تلك المعرفة وتلك الحكمة وكل ما تعلمته. أنا لست مهتمًا بإخبار الناس بما يجب عليهم فعله، ولكنني سعيد جدًا بمشاركته.”
وأوضحت كيدمان أيضًا أنها لم تكن لديها رغبة في تقديم النصح للناس حول كيفية عيش حياتهم لأنها كانت تدرك جيدًا أنهم لن يسمعوا سوى أجزاء مما قالته ثم يواصلون فعل ما تريده قلوبهم على أي حال. كلما شاركت كيدمان تجارب حياتها، كانت تسمح للناس باستخلاص تفسيراتهم منها بدلاً من دفعهم لرؤية الأشياء بطريقتها. يبدو أن آراء النجم بشأن الشيخوخة قد تطورت منذ بعض الوقت.
في مقابلة عام 2017 مع إغراء، شاركت كيدمان أنها اختارت تعريف نفسها من خلال مدى شعورها بالثقة والصحة بدلاً من تجاوز عمرها. اختارت كيدمان أيضًا تعريف نفسها على أنها أم لأنها كانت جزءًا كبيرًا من هويتها. ما يجعل تصوراتها الإيجابية عن الشيخوخة أكثر إثارة للإعجاب هو أنها طورتها بينما كانت تقاوم مفاهيم هوليود حول شيخوخة المرأة.
لقد تصدت نيكول كيدمان للتمييز ضد كبار السن بثقة بالنفس
في حديثها إلى Dojour (عبر People) في عام 2021، أعربت نيكول كيدمان عن تصارعها مع الطريقة التي تنظر بها هوليوود إلى النساء مع تقدمهن في السن، قائلة: “هناك إجماع في الصناعة على أنك كممثلة، في سن الأربعين تقريبًا، قد انتهيت”. وتابعت: “لم أجلس أبدًا على كرسي وسمعت شخصًا يقول: لقد تجاوزت موعد ولادتك، ولكن كان لدي أوقات تم فيها رفضك والباب مغلق عليك”. أكدت الأبحاث التي كشفت عن انتشار التمييز على أساس السن وتأثيره على الصحة أن كيدمان ليس وحده الذي يشعر بهذا الشعور. وجدت دراسة أجريت عام 2022 في JAMA Network Open أن 93.4% من المشاركين البالغ عددهم 2035، والذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، واجهوا التمييز ضد كبار السن.
ومع ذلك، بدلاً من السماح لتصورات هوليوود المنحرفة والسطحية عن العمر بإحباطها، اختارت كيدمان احتضان نفسها بالكامل مع تقدمها في السن. خلال مقابلتها مع هاربر بازار، شاركت النجمة أنها مع تقدمها في السن، أصبحت تقدر شيئين يتعلقان بمظهرها الجسدي لم يعجبهما في السابق: طولها وبشرتها الفاتحة.
وبذلك أكدت كيدمان أن إحدى الخرافات حول الشيخوخة التي يجب عليك التوقف عن تصديقها هي أن ثقتك بنفسك تنخفض بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر. في الواقع، وجد التحليل التلوي لعام 2018 لـ 331 دراسة تغطي أكثر من 160 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 4 و94 عامًا أن احترام الذات بلغ ذروته بين 60 و70 عامًا (عبر النشرة النفسية). في نهاية المطاف، الممثلة الأسترالية ليست وحدها في رحلتها، حيث أن هناك العديد من المشاهير الآخرين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يحبون تمامًا عملية الشيخوخة.