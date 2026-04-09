أنتوني ديفيس يفتتح برنامج درايموند جرين حول لقب ليكرز، وتجارة لوكا دونسيتش، والمستقبل مع ويزاردز

كشف أنتوني ديفيس عن كل شيء خلال ظهوره لمدة ساعتين تقريبًا في برنامج Draymond Green Show.

أزاح بطل ليكرز السابق – الآن مع فريق ويزاردز – الستار عن مسيرته المهنية التي استمرت 15 عامًا في الدوري الاميركي للمحترفين وكل التقلبات والمنعطفات الصادمة على طول الطريق.

تأمل جزئي، وجلسة علاجية جزئية، بدأت المحادثة مع برنامج ديفيس الجديد للمقالب على TBS، “Foul Play with Anthony Davis”. سأل جرين الرجل الضخم عن سبب اختياره للمزاح في الحلقة الافتتاحية.

كشف ديفيس أن الفكرة الأصلية كانت مزحة بروني جيمس جونيور وأن الخطة شقت طريقها من خلال ريتش بول وليبرون جيمس. قال ديفيس إن فكرة ليبرون هي مزاح جرين بدلاً من ذلك، معتقدًا أن رد فعل جرين الحقيقي سيكون أفضل للتلفزيون.

لقد كان. عرف ديفيس ذلك. عرف ليبرون ذلك بالتأكيد.

تحول الموضوع بعد ذلك إلى إعادة النظر في بطولة 2020 داخل فقاعة عالم والت ديزني، وتغير صوت ديفيس.

وقال إن هذا اللقب يظل أصعب شيء قام به في كرة السلة على الإطلاق.

عزل. ضغط. الصمت. لا يوجد مراوح لتتغذى عليها. لا مفر من الطحن.

وعندما انتهى، لم يكن هناك إطلاق سراح.

لا يوجد عرض في لوس أنجلوس. لا توجد حلويات تسقط فيغيروا. لا توجد دورة انتصار عبر الدوائر التلفزيونية في وقت متأخر من الليل والأحداث الرياضية في لوس أنجلوس.

اعترف ديفيس قائلاً: “أتمنى لو كان لديّ ذلك”، وكانت الكلمات تحمل وزناً أكبر من الخاتم نفسه. إن غياب تلك الأشياء التي تأتي عادة مع العنوان لا يزال يغذي ديفيس حتى يومنا هذا.

أعاد ديفيس أيضًا النظر في رحيله عن البجع.

ووصفه بأنه “انفصال سيء”.

قال إنه كان منفتحًا على العودة يومًا ما إلى نيو أورلينز، ولكن بعد أن لم تقدم له المنظمة مقطع فيديو تكريميًا عند عودته لمباراته الأولى كمنافس مع ليكرز، تغير هذا الاعتقاد فيه. بالنسبة للاعب الذي أعطى سنوات للامتياز، فإن هذا الصمت كان أعمق من صيحات الاستهجان.

وقال: “كانت هذه هي القشة الأخيرة بالنسبة لي”.

ثم جاءت القصة التي لا تزال غير حقيقية.

وصف ديفيس الليلة التي صدمت عالم الدوري الاميركي للمحترفين. عندما تم تداوله بعد منتصف الليل بالتوقيت الشرقي مقابل لوكا دونسيتش.

وقال إنه كان نصف نائم في السرير إلى جانب زوجته لمشاهدة فيلم. اتصل روب بيلينكا. لقد تجاهل ذلك. وبحلول الوقت الذي نزل فيه للرد على مكالمة ريتش بول، كانت الأخبار قد وصلت بالفعل إلى مطبخه. أخبره رئيس الطهاة أنه سيتم تداوله مع فريق مافريكس.

في البداية، اعتقد ديفيس أنه سينضم إلى دونسيتش، وهو اللاعب الذي كان معجبًا به دائمًا ويعتقد أنه سيفتح أجزاء من لعبته لم يراها أحد من قبل.

قال ديفيس: “لقد أخبرت الناس دائمًا أنني أريد اللعب معه”. وأضاف: “لقد كان اللاعب التالي الذي يمكن أن يكون الأقرب إلى ليبرون، كان لوكا، كان يتمتع بطول القامة، ويمكنه التمرير، ويمكنه التسجيل، وكل ذلك”.

ولكن بعد ذلك تحدث إلى وكيله بول، وقيل له أنه يتم المتاجرة به ل لوكا دونسيتش.

قال ديفيس: “اعتقدت أنها مزحة”. “اعتقدت أنني كنت في عرضي الخاص.”

ولم تغب عنه المفارقة.

“لقد كنت في حالة صدمة. كنت في حالة صدمة بشكل عام. لم أستطع أن أفهم سبب حدوث ذلك،” قال ديفيس الذي لا يزال يشعر بخيبة الأمل لأنه لم يتم إخطاره بالصفقة عاجلاً. “”أعتقد أنني أستحق احترامًا أكثر من ذلك.””

وكانت النتيجة سريالية.

شارك ديفيس ذلك بعد أيام، في ليلته الأولى في غرفة فندق دالاس قبل مباراته الأولى مع فريق مافريكس، حيث تلقى رسالة مجهولة المصدر تحت باب منزله بها معكرون على الجانب. رسالة تُقرأ مثل التحذير والترحيب.

“عزيزي أد، أتمنى أن تكون قد استمتعت بوقتك في دالاس. هنا في دالاس نحب ديرك (نوفيتسكي)، وBBQ، وكاوبويز، ولوكا (دونسيتش). ما نحبه أكثر من كل ذلك هو البطولات. صيحات الاستهجان التي ستسمعها، ليست مناسبة لك “

لم يكن لدى الوقت الذي قضاه في دالاس فرصة للتنفس.

حرمته الإصابات هو وكيري إيرفينغ من أي شيء يشبه ما رآه نيكو هاريسون، المدير العام السابق لفريق مافريكس، عندما قام بالصفقة. لقد لعبوا نصفًا معًا فقط. تم طرد هاريسون، وتم تداول ديفيس ولم تتحقق الرؤية أبدًا.

أول رد فعل له على الهبوط في واشنطن؟

“اللعنة، واشنطن؟”

لقد كان صادقًا وحقيقيًا.

الآن، يتحدث ديفيس عن حماسته لبناء شيء ما في عاصمة البلاد جنبًا إلى جنب مع تراي يونج ونواة شابة.

قبل انتهاء المحادثة، أعلن ديفيس عن جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم – فيكتور ويمبانياما في القمة، يليه نيكولا جوكيتش، وجايلين براون، وشاي جيلجوس ألكسندر، ودونسيتش. القائمة التي أثارت الدهشة.

تماما مثل كل شيء آخر قاله.

