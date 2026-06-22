أنتوني فولبي يتراجع عن مكالمة الانطلاق الملغاة التي كلفت يانكيز

سرق فريق يانكيز ست قواعد يوم الأحد، وهو أكبر عدد من الضربات في مباراة واحدة منذ عام 2013.

لكن الأمر الذي لم يفهموه هو ما أزعج أنتوني فولبي أكثر من غيره في الخسارة 4-1 أمام الريدز في الملعب.

بعد المشي لفتح الجزء السفلي من الجزء الثالث، تم اختيار فولبي أولاً من قبل صاحب اليد اليمنى تشيس بيرنز.

تم تسمية Volpe في الأصل بأنه آمن في المسرحية، لكن سينسيناتي تحدت المكالمة وتم إلغاءها.

حتى قبل الحكم، جادل فولبي مع حكم القاعدة الأول بريان أونورا أن رجل القاعدة الأول سال ستيوارت سد طريق عودته إلى القاعدة بقدمه.

قال فولبي عن المسرحية: “لم يكن لدي مكان أذهب إليه”. “في تدريبات الربيع، عند تلقي الرميات القصيرة (إلى القاعدة الثانية)، نحاول الالتزام بهذه القاعدة. إنها ليست منا. الدوري يخبرنا بذلك.”

حجة فولبي لم تلق آذاناً صاغية.

وقال فولبي: “أخبرني أنه لا يريد مشاهدة (الإعادة) على الشاشة”. “قال إن الرمية أخذته إلى هناك. الأمر متروك له”.

ومما زاد الطين بلة أن بن رايس تبعه بجولة على أرضه ليمنح فريق يانكيز تقدمًا مرة واحدة.

قال فولبي: “إنها مباراة ضخمة في اللعبة”. “لقد استغرق الأمر الهروب من اللوحة.”

وأضاف فولبي أن القاعدة موجودة أيضًا للمساعدة في منع الإصابات.

قال لاعب التوقف القصير: “أنت لا تريد أن تفسد انزلاق كتفك للخلف أولاً”.

تعاطف بون مع فولبي لكنه لم يتفاجأ بالنتيجة.

وقال بون: “بموجب نص القانون، فهو يغلق القاعدة”. “هل ستتلقى هذه المكالمة كثيرًا حقًا؟ ربما لا.”

كان فريق يانكيز لا يزال قادرًا على الاستفادة من بطء بيرنز في الوصول إلى المنزل لسرقة ست قواعد – على الرغم من أن بيرنز كان لديه حركة انطلاق جيدة. لكن افتقارهم إلى الضرب مع المتسابقين في مركز التهديف يعني أن أياً من تلك الضربات الشديدة لم تؤد إلى الجري.

جاءت القواعد الست المسروقة من ثلاثة لاعبين فقط، حيث قام كل من كودي بيلينجر، وجاسون دومينغيز، وجاز تشيشولم جونيور بتمرير زوج.

تم طرد خوسيه كاباليرو فقط – وذلك لأنه تجاوز القاعدة الثانية في الشوط الثاني وأبقى إدوين أرويو العلامة عليه.

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لقد سرق فريق يانكيز 80 قاعدة هذا العام، وهو أكبر عدد لهم خلال 76 مباراة منذ عام 2002.

لكن ذلك لم يكن كافيا يوم الأحد.

قال فولبي: “باعتبارك لاعبًا، عليك أن تلتزم بهذه القاعدة”.