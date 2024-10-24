أنتوني فولبي “يشعل النار” لصالح يانكيز عندما يحتاجون إليها

ليس هناك الكثير من الأشخاص، إن وجدوا، الذين شاهدوا تأرجح أنتوني فولبي خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من أوستن ويلز.

لذلك يعرف صائد يانكيز كيف يبدو الأمر عندما يسير فولبي بشكل صحيح، وهو ما رآه خلال الجولتين الأوليين من التصفيات التي تدخل بطولة العالم.

قال ويلز يوم الأربعاء في مكالمة فيديو من استاد يانكي قبل أن يسافر الفريق إلى لوس أنجلوس: “لقد كان مشتعلًا”. “لقد كانت ضرباته رائعة. إنه لا يتخلى عن أي ملاعب. يمكنك أن تقول حقًا أن لديه نية كاملة بشأن ما يريد القيام به على اللوحة وأنه لا يتخلى عن أي شيء، وهذا هو بالضبط المكان الذي نريده أن يكون فيه.

في أول تجربة له في فترة ما بعد الموسم، عبر تسع مباريات بين ALDS وALCS، وصل فولبي إلى .310 مع .804 OPS.

لقد مشى اللاعب القصير ثماني مرات ولم يسدد سوى ست مرات فقط، حيث قام بشكل روتيني بتجميع الخفافيش عالية الجودة وضرب الكرة بقوة في كل مرة تقريبًا.

خلال الموسم العادي، بلغ معدل مطاردة فولبي 29.3 بالمائة.

لكن هذا الرقم تقلص إلى 12.5 في المائة خلال التصفيات – وهو ثاني أقل علامة بين الضاربين المؤهلين في فترة ما بعد الموسم – حيث ظل فولبي أكثر انضباطًا على اللوحة لمنح يانكيز وجودًا ثابتًا في أسفل التشكيلة.

وقال فولبي: “لا أحد يحاول أن يفعل أي شيء مجنون للغاية”. “أنا فقط أحاول القيام بدوري.”

سيحصل فولبي، المشجع لليانكي مدى الحياة، على فرصة لإعادة لقب بطولة العالم إلى نيويورك بعد أن كان متفرجًا يبلغ من العمر 8 سنوات في العرض عندما فاز فريق يانكيز ببطولته الأخيرة في عام 2009.

وقال فولبي: “ستكون كهربائية، لكننا جاهزون”. “نحن مستعدون لكل لحظة. لقد مررنا بكل شيء. أعلم أنه عندما يحين الوقت، سنكون مستعدين للرد على كل شيء”.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

سيجتمع آرون بون وديف روبرتس، وهما شخصيتان مركزيتان في التنافس بين يانكيز وريد سوكس منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يوم الجمعة كمديرين متعارضين في بطولة العالم.

لكن تاريخهما معًا يعود إلى الكلية، عندما لعب بون مع جامعة جنوب كاليفورنيا وروبرتس مع جامعة كاليفورنيا المنافسة.

قال روبرتس مبتسماً: “لم نكن أصدقاء – أعتقد أنه في ذلك الوقت لم أكن أهتم به كثيراً ولا أعتقد أنه اهتم بي كثيراً”. “أتذكر أنهم ربما حصلوا على أفضل ما فينا في ذلك اليوم، لذلك ربما زاد ذلك من نفوري منه ومن أحصنة طروادة. لكنه كان دائمًا لاعبًا رائعًا”.

يعرف أنتوني ريزو، الذي يلعب بإصبعين مكسورين، ما سيكون عليه نيستور كورتيس الأعسر، على افتراض أنه سينضم إلى قائمة بطولة العالم بعد شهر واحد فقط من تشخيص إصابته بإجهاد في ثنية المرفق الأيسر.

قال ريزو: “من الواضح أنه لم يشارك في أي مباراة منذ (خمسة) أسابيع حتى الآن، لذا فإن الخروج والحصول على الأدرينالين في بطولة العالم سيكون أمرًا ضخمًا بالنسبة له”. “يمكن أن يكون مهتزًا بعض الشيء، ويمكن أن يكون كهربائيًا. لكنني أعلم أن لديهم لاعبين يساريين كبيرين في تشكيلتهم ويجب تحييدهم.