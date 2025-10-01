أنتوني فولبي يكافئ إيمان يانكيز باللعبة القوية 1

عندما كان أنتوني فولب في بعض أدنى نقاطه هذا الموسم ، وقف كل من براين كاشمان وآرون بون وراء القصيرة ، حيث عاد إلى ما فعله في أكتوبر الماضي كسبب للاعتقاد بأنه قادر على ذلك.

تم مكافأة هذا الإيمان في أول خفاش لفولبي.

كان شورتستوب ، الذي قام بدفعة متأخرة لاستعادة وظيفته الأولى ، مسؤولاً عن جريمة يانكيز الوحيدة ليلة الثلاثاء ، حيث كان يتفوق على غاريت كوتشيت في خسارة 3-1 أمام ريد سوكس في اللعبة 1 من سلسلة البطاقات البرية في ملعب يانكي.

قال فولبي: “لقد كان من الجيد أن نتقدم لنا”. “هذه ألعاب ضيقة ، هوامش ضيقة ، لذلك في أي وقت يمكنك الحصول على زمام المبادرة أو وضع شيء على السبورة أو الحصول على شيء ما ، إنه شعور جيد.”

ألقى Crochet Volpe مغسلة 97 ميل في الساعة بالقرب من الزاوية العالية والخارجية ، وزرعها Volpe في المقاعد الحقل الصحيح للتقدم 1-0 في الشوط الثاني ، على الرغم من أنها لم تدوم.

لكن فولبي ، الذي لعب دفاعًا نظيفًا ، بما في ذلك مسرحية لطيفة على يمينه في الشوط الأول ، أنهى الليلة 2 مقابل 3. جاء كل من أغانيه ضد Crochet ، الذي تخلى عن أربع مرات فقط عبر 7 ²/₃ الأدوار المهيمنة.

هذا بني على نجاحه في مرحلة ما بعد الموسم من العام الماضي ، عندما بلغ Volpe .286 مع .815 OPS ووضع باستمرار بعضًا من أفضل الخفافيش في Yankees.

تميز هوميروس يوم الثلاثاء بالثاني من مسيرته في التصفيات ، والآخر بطولة كبيرة في اللعبة 4 من بطولة العالم ضد المتهربين هنا في الخريف الماضي.

تضمنت قائمة يانكيز لسلسلة البطاقات البرية ثلاثة صيادين ، مع انضمام JC Escarra إلى حظيرة على حساب لاعب فريق الاحتياط أوستن سلاتر ، وويل ويل ويل يحصل على بقعة ثورانية على ليفتي ريان ياربرو في الوقت الذي بدأ فيه يانكيز لمحاولة التقاط البطولة الثامنة والعشرين للثلاثين.

سمح وجود Escarra في قائمة بون بون أكبر في القدرة على قرصة و/أو قرصة الركض في أوستن ويلز و/أو بن رايس ، خاصة عندما يكون كلاهما في تشكيلة البداية (الأرز في القاعدة الأولى) – والتي من المتوقع أن تكون في اللعبة 2 ضد حق برايان بيلو.

“مجرد الحماية” ، قال بون. “القدرة على قرصة الجري أو ضرب في مكان كبير ، في وقت مبكر بما فيه الكفاية ، للتأكد من أننا مغطاة على الجانب الصيد من الأشياء.”

استحوذ Yankees على سلطات ضرب اليد اليمنى في الموعد النهائي للتجارة للمساعدة ضد الرماة اليسارية ، لكنه كافح في إجراء محدود. كان 3 مقابل 25 مع 16 تمريرة بعد التجارة ، وبما أنه لن يبدأ ضد الكروشيه يوم الثلاثاء ، فإن مكانه في القائمة أصبح مستهلكًا.

نظرًا لأن Yankees لا يحتاج إلا إلى ثلاثة مبتدئين في هذه السلسلة-سيحصل Cam Schlittler على اللعبة 3 إذا لزم الأمر-جعل وارن القائمة كمصدق ، مع الأشياء المتأرجحة التي يمكن أن تلعب في لعبة Bullpen. لم يكن لويس جيل في الاعتبار لجعله بعد بدء مباراة الأحد 162.

وقال بون: “أشعر أن هناك بعض الجيوب حيث يمكن أن يكون فعالًا حقًا بالنسبة لنا”. “قد يكون ذلك في انفجار قصير. قد يكون في موقف نحتاج فيه إلى الطول. قد يكون في وضع إضافي حيث تكون خارج الملعب وتواجهك.”

كان Yarbrough في الثيران باعتباره اليسار الثاني خلف تيم هيل ، على الرغم من أنه لم يكن حادًا منذ أن خرج من IL في وقت سابق من هذا الشهر من أجل أوتار الركبة ولم يصب منذ 16 سبتمبر.

وقال بون إن يانكيز كانوا مرتاحين مع اليسار واحد فقط لأن عدد من حقوقهم كانت فعالة ضد الضاربون اليسرى.

أشار بون إلى أن المخلص اليساري برنت هيدريك كان أيضًا في الاعتبار ، على الرغم من أنه لم ينطلق في بطولات الدوري الكبرى منذ أن كان في منتصف شهر أغسطس.

بول بلاكبيرن ، الذي وقع في البداية في أغسطس لبدء عمقه ، جعل القائمة بعد أن أصبح على ما يرام من أول ظهور لليانكيز.

قال بون: “لقد اكتسب طريقه”. “لقد كان جيدًا حقًا. لقد أخرجناه من الحاجة وكان نوعًا ما في حد ما. لقد أخذها نوعًا من الفرص.

ألقى ويلي راندولف الملعب الاحتفالي الأول.