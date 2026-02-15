أنتوني كيم يفوز بحدث LIV للجولف ليحقق أول فوز له منذ 16 عامًا

أنتوني كيم – الذي انضم إلى جولة LIV للغولف في مارس 2024 بعد غيابه عن لعبة الجولف لمدة 12 عامًا بسبب تمزق في وتر العرقوب في ساقه اليسرى ومشاكل المخدرات والكحول لاحقًا – أصبح بطلًا مرة أخرى، حيث أكمل واحدة من أبرز العودة في تاريخ الجولف – والرياضة.

وقد فعل ذلك بأسلوب متفوق على اثنين من أكبر الأسماء في لعبة الجولف، جون رام وبريسون ديشامبو، اللذين كانا معه في المجموعة النهائية.

أطلق كيم البالغ من العمر 40 عامًا الجولة النهائية 9 تحت المعدل 63 يوم الأحد لينتهي عند -23 ليفوز ببطولة LIV Golf Adelaide في أستراليا بثلاث ضربات على رام الذي كان أقل من واحد فقط في الجولة الأخيرة. كان هذا هو المركز الثاني على التوالي لرام.

انتهى DeChambeau ، الذي عانى من الجولة النهائية 74 على معدل 72 The Grange Golf Club ، بالتعادل الثلاثي ليحتل المركز الثالث عند -17.

ومع اقتراب الجولة الرابعة، بدا الأمر وكأنها ستكون معركة من الوزن الثقيل بين رام وديشامبو.

كلاهما كانا متعادلين في الصدارة عند -19. كان كيم، الذي كان في المجموعة الأخيرة مع القوتين، قد عاد إلى المركز الخامس عند -14، ومن المحتمل أن يعتقد الكثيرون أن النهاية الجيدة ستعتمد على زخمه الأخير، ولكن ليس أنه سيفوز بالبطولة على اثنين من أفضل لاعبي الجولف.

يعد انتصار عودة كيم في بدايته الخامسة والثلاثين في لعبة LIV للغولف أمرًا رائعًا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه عانى في أول موسمين له وخرج من الدوري.

لكن كيم عاد إلى الدوري من خلال حصوله على المراكز الثلاثة الأولى في حدث LIV Golf Promotion في 12 يناير من هذا العام (لم تكن هناك سوى ثلاثة مراكز متاحة للعودة إلى الدوري). أنهى التعادل بالمركز 22 في حدث LIV Golf الرياض في البطولة الأولى للموسم قبل الفوز المذهل يوم الأحد.

ما يجعل عودة كيم المثيرة للفوز أكثر جدارة بالملاحظة هو حقيقة أنه كان أحد أفضل لاعبي جولة PGA في العالم وعلى أعتاب النجومية قبل تعرضه لإصابة في وتر العرقوب.

فاز كيم، الذي أصبح محترفًا في عام 2006، بثلاثة أحداث لجولة PGA – حيث حصل على بطولة AT&T الوطنية وبطولة واشوفيا في عام 2008 وبطولة شل هيوستن المفتوحة في عام 2010. كما لعب أيضًا في فريق كأس رايدر لعام 2008 في فالهالا حيث كان جزءًا رئيسيًا من الفريق الفائز، حيث هزم سيرجيو جارسيا 5 و4 في الفردي يوم الأحد.

وكان هذا أول فوز احترافي له منذ 5795 يومًا، أو ما يقرب من 16 عامًا، وفقًا لـ Golfweek.