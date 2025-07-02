أنت أكثر عرضة لهذه الإصابة إذا كان لديك الخرف

في كثير من الأحيان ، عندما نفكر في أعراض الخرف ، نتخيل شخصًا يكافح مع الذاكرة أو التفكير. ومع ذلك ، كما يوضح Healthline ، يمكن للخرف أن يتجاوز المشكلات المعرفية ، بما في ذلك بعض الأعراض الجسدية مثل عدم الاستقرار ، وعدم التحكم في العضلات ، والتغيرات في الموقف.

يمكن أن يزيد وضع الخرف بشكل كبير من خطر الإصابة للشخص ، خاصة مع تقدم الحالة. يمكن أن تتداخل المواقف غير الطبيعية – مثل الانحناء أو التأرجح أو خلط أو تجميد – مع التوازن والتنسيق والوعي المكاني ، مما يجعل الحركات اليومية أكثر خطورة.

عندما يصبح الموقف أقل استقرارًا ، يكون الأفراد أكثر عرضة للسقوط ، وهو سبب رئيسي للإصابة بين الأشخاص المصابين بالخرف. يمكن أن تحد ضعف العضلات والحركات الصلبة أو المتشنج أيضًا من قدرة الجسم على الرد بسرعة لمنع السقوط أو التعافي من وضعية التوازن.

بمرور الوقت ، قد تؤدي هذه التحديات الجسدية إلى كسور أو صدمة في الرأس أو فقدان عام للتنقل – العوامل التي يمكن أن تسرع كل من الانخفاض البدني والمعرفي. وبهذه الطريقة ، تخلق أعراض الحركية المرتبطة بوضع الخرف دورة من زيادة خطر الضعف والإصابة التي تتطلب مراقبة دقيقة ودعم استباقي.