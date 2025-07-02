أنت أكثر عرضة لهذه الإصابة إذا كان لديك الخرف

في كثير من الأحيان ، عندما نفكر في أعراض الخرف ، نتخيل شخصًا يكافح مع الذاكرة أو التفكير. ومع ذلك ، كما يوضح Healthline ، يمكن للخرف أن يتجاوز المشكلات المعرفية ، بما في ذلك بعض الأعراض الجسدية مثل عدم الاستقرار ، وعدم التحكم في العضلات ، والتغيرات في الموقف.
يمكن أن يزيد وضع الخرف بشكل كبير من خطر الإصابة للشخص ، خاصة مع تقدم الحالة. يمكن أن تتداخل المواقف غير الطبيعية – مثل الانحناء أو التأرجح أو خلط أو تجميد – مع التوازن والتنسيق والوعي المكاني ، مما يجعل الحركات اليومية أكثر خطورة.
عندما يصبح الموقف أقل استقرارًا ، يكون الأفراد أكثر عرضة للسقوط ، وهو سبب رئيسي للإصابة بين الأشخاص المصابين بالخرف. يمكن أن تحد ضعف العضلات والحركات الصلبة أو المتشنج أيضًا من قدرة الجسم على الرد بسرعة لمنع السقوط أو التعافي من وضعية التوازن.
بمرور الوقت ، قد تؤدي هذه التحديات الجسدية إلى كسور أو صدمة في الرأس أو فقدان عام للتنقل – العوامل التي يمكن أن تسرع كل من الانخفاض البدني والمعرفي. وبهذه الطريقة ، تخلق أعراض الحركية المرتبطة بوضع الخرف دورة من زيادة خطر الضعف والإصابة التي تتطلب مراقبة دقيقة ودعم استباقي.
ما الذي يسبب وضع الخرف
وفقًا لـ Myalzteam ، يؤدي الخرف إلى فقدان وموت خلايا المخ (الخلايا العصبية) ، مما يؤدي إلى تقلص الدماغ أو ضمور. عندما تموت الخلايا العصبية ، يفقد الدماغ قدرته على إرسال واستقبال الإشارات التي توجه كيفية تحرك الجسم ويبقى في وضع مستقيم. عندما تتأثر مناطق الدماغ المسؤولة عن الموقف والتوازن والتحكم في المحرك – مثل جذع الدماغ أو القشرة الأمامية – ، تصبح التغييرات في الحركة أكثر وضوحًا. (إليك ما يسبب خطر الإصابة بالخرف.)
على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي الأضرار التي لحقت بجسم الدماغ إلى ضعف التوازن ، وضعف العضلات ، وصعوبة المشي ، وحتى التغييرات في نبضات القلب أو التنفس. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تؤثر الأضرار التي لحقت القشرة الأمامية على التحكم في العضلات والتنسيق ، مما يزيد من خطر السقوط.
نظرًا لأن العديد من أنواع الخرف تؤثر على أكثر من جزء واحد من الدماغ ، فمن الشائع أن تظهر أعراض الموقف إلى جانب فقدان الذاكرة أو الارتباك أو التغيرات المزاجية. كلما كان الضرر أكثر حدة أو كلما أثرت المنطقة ، كلما كانت الأعراض الجسدية أكثر وضوحًا.
كيف تتم إدارة موقف الخرف
يقول تقرير Knowridge Science إن إدارة وضع الخرف يتطلب نهجًا متعدد الأوجه يعالج كل من الاحتياجات الجسدية والعاطفية للفرد. على الرغم من أن وضع الخرف يمكن أن يكون صعبًا ، إلا أن الاعتراف المبكر والرعاية الداعمة يمكن أن يحدث فرقًا ذا معنى في الراحة والوظيفة والكرامة. (تعرف على المزيد حول كيفية علاج الخرف.)
يلعب العلاج الطبيعي دورًا رئيسيًا في المساعدة في الحفاظ على التنقل ومنع المضاعفات مثل الانقباضات ، حيث تصبح العضلات قاسية وتقصير بسبب الصلابة المطولة. يمكن أن تساعد التمدد اللطيف ، وتمارين نطاق الحركة ، والحركة المنتظمة في تقليل الانزعاج والحفاظ على مرونة المفصل. يمكن أيضًا استخدام العلاج المهني لتكييف الأنشطة اليومية وتوفير أدوات داعمة – مثل الوسائد أو الأقواس أو الملابس المعدلة – لجعل العناية أسهل وأكثر أمانًا. في بعض الحالات ، يمكن النظر في الأدوية التي تقلل من صلابة العضلات أو التشنجات ، على الرغم من أنها يجب استخدامها بحذر بسبب الآثار الجانبية المحتملة لدى البالغين الأكبر سنًا.
مقدمو الرعاية أساسيون في إدارة المواقف. يمكن أن تساعد جميع إعادة التدوير المتكرر ، والفراش الداعمة ، والروتين المهيكل الهادئ ، إلى تقليل عدم الراحة ويقلل من خطر القروح في الضغط والإصابة. يمكن أن يؤدي تشجيع النشاط اليومي والحفاظ على بيئة مريحة أيضًا إلى تحسين نوعية الحياة.