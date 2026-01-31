أنت بحاجة إلى معرفة ذلك قبل أن تقوم بإعادة تصميم حديقتك في منزلك التاريخي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت تعيش في منزل تاريخي، فمن المحتمل أنك تعرف الشعور بالحاجة إلى إزالة عنصر معماري أو قطعة ديكور أو جهاز بالكامل بسبب التدهور بمرور الوقت. على هذا النحو، قد يكون من المغري الاستمرار في هذا التكتيك في الحديقة وإعادة عمل أي شيء غير حديث لاستبداله بشيء أكثر حداثة. ومع ذلك، فإن الفناء أو الحديقة الملحقة بمنزل تاريخي يمكن أن تحتوي في الواقع على عالم من الكنوز التي قد ترغب في الاحتفاظ بها.
أولاً، من المهم معرفة أن حدائق المنازل التاريخية قد تحتوي على نباتات ناضجة تكونت مع مرور الوقت. على الرغم من أن هذه النباتات قد تكون شاقة في البداية – حيث تدفن الكروم الضالة وأكوام من الأوراق الممتلكات – إلا أن هذه النباتات القديمة غالبًا ما تعتبر ذات قيمة. على سبيل المثال، إذا فكرت في تكلفة شراء نبات كبير وناضج في المتجر مقارنة بالنبات الأصغر سنًا، فهذا يدل على أن النباتات القديمة ذات المستوى الصحي الجيد غالبًا ما تحظى بتقدير كبير. وذلك لأنك لا تضطر إلى الانتظار حتى تنمو، بل تعبث بإبهامك حتى تتحقق فوائدها بالكامل – بما في ذلك إضافة الخصوصية إلى حديقتك، وملء الفجوات في الحديقة، وإضافة جاذبية بصرية.
لذا، في حين أن تلك الحديقة المتضخمة قد تبدو وكأنها فوضى معقدة، فمن المفيد الحفاظ على تلك النباتات القديمة ودعمها لأنها يمكن أن تكون بمثابة جزء راسخ وساحر ومتين من حديقتك. ولكن كيف يمكنك بالضبط الحفاظ على النباتات الناضجة في حديقتك، وما هي العناصر الأخرى التي يجب أن تفكر في الاحتفاظ بها أيضًا؟
إحياء النباتات الناضجة في المنزل التاريخي
الخطوة الأولى لإحياء حديقة منزلك التاريخية دون إزالة النباتات القيمة هي التخلص من الحطام. قد يعني هذا إزالة الأدوات القديمة الصدئة أو الفروع الميتة أو النباتات التي ماتت تمامًا. بعد ذلك، يمكنك إزالة أي نباتات أو أعشاب ضارة تهدد النباتات التي ترغب في الاحتفاظ بها. بعد ذلك، يمكنك البدء في التشذيب! تأكد من التحقق عندما يكون من الأفضل قطع نباتات مختلفة واستخدام أداة محمولة جيدة، مثل مقصات التقليم الفولاذية اليابانية فائقة الدقة Craft911، لتسهيل هذه المهمة والحفاظ على صحة النباتات بشكل عام.
بمجرد تقليم النباتات الناضجة الموجودة، يمكنك إضافة نباتات جديدة. غالبًا ما يكون الاحتفاظ بالنباتات القديمة خيارًا أفضل من إعادة تصميم حديقة منزل تاريخي بالكامل لأنك ستحتاج فقط إلى ملء الفجوات بنباتات جديدة أو قطع زخرفية. هذا يمكن أن يجعل حديقتك تبدو ممتلئة بميزانية محدودة ويضيف سحرًا مدمجًا قد يكون من الصعب زراعته.
عند اختيار نباتات جديدة، قد يكون من المفيد تحديد النباتات الناضجة الموجودة بالفعل في حديقتك والبحث عن النباتات التي ستزدهر بجانبها. على سبيل المثال، تميزت العديد من المنازل التاريخية في أوائل القرن العشرين بشجيرات الليلك بسبب شعبية الزخارف الزهرية في ديكور فن الآرت نوفو. إذا كانت حديقتك تحتوي على هذه الشجيرات، فكر في إضافة نباتات مصاحبة مثل الفاوانيا أو الكولومبين، وكلاهما يزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8.
الحفاظ على ميزات الحديقة التاريخية
تأتي العديد من المنازل التاريخية مع مجموعة متنوعة من الميزات العتيقة مثل عربات الطعام وزوايا الهاتف وقضبان الصور التي تضيف سحرًا واهتمامًا إلى المساحة. وهذا لا ينطبق فقط على داخل المنزل. يمكن أن تحتوي الحديقة نفسها على هياكل أو زخارف قديمة رائعة لم تعد تُرى كثيرًا بعد الآن. على سبيل المثال، إذا كان منزلك التاريخي يعود إلى العصر الفيكتوري وحديقته تتميز بمنطقة صخرية تحيط بها نباتات شديدة التحمل، فمن الممكن أن يكون لمنزلك “جنينة” خاصة به. عكست تصميمات الحدائق هذه فضول الفيكتوريين تجاه التضاريس المختلفة وكانت مكانًا لهم لتجربة تصميم المناظر الطبيعية وعلم النبات. زاد الاهتمام بالحدائق الصخرية الجميلة في السنوات الأخيرة، مع إعادة تصور بعض الحدائق الأصلية، لذلك قد ترغب فقط في التمسك بحدائقك الخاصة للحفاظ على الجاذبية التاريخية لهذه الميزة المثيرة للاهتمام.
بصرف النظر عن الأهمية التاريخية، قد ترغب أيضًا في الاحتفاظ ببعض الأشياء الموجودة في حديقتك لأنها قد تكون ذات قيمة مالية. على سبيل المثال، كما قالت المصممة ليا بيلي لـ House Beautiful، قد تبلغ قيمة بعض ميزات الحديد المطاوع مثل البوابات والتعريشات حوالي 1000 دولار بسبب الشعبية الأخيرة لهذه المادة الأصلية. يمكن أيضًا للأشياء العتيقة الأخرى التي تبدو متواضعة مثل التماثيل والأثاث وحتى حمامات الطيور أن تجلب سعرًا صحيًا اعتمادًا على طرازها وتاريخها. حتى إذا كنت لا ترغب في بيع هذه الأشياء، فمن الرائع الاحتفاظ بها في حديقة منزلية تاريخية لأنها تضيف جاذبية فريدة للمساحة وتلمح إلى الماضي المتشابك مع العقار.