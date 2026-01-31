أنت بحاجة إلى معرفة ذلك قبل أن تقوم بإعادة تصميم حديقتك في منزلك التاريخي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت تعيش في منزل تاريخي، فمن المحتمل أنك تعرف الشعور بالحاجة إلى إزالة عنصر معماري أو قطعة ديكور أو جهاز بالكامل بسبب التدهور بمرور الوقت. على هذا النحو، قد يكون من المغري الاستمرار في هذا التكتيك في الحديقة وإعادة عمل أي شيء غير حديث لاستبداله بشيء أكثر حداثة. ومع ذلك، فإن الفناء أو الحديقة الملحقة بمنزل تاريخي يمكن أن تحتوي في الواقع على عالم من الكنوز التي قد ترغب في الاحتفاظ بها.

أولاً، من المهم معرفة أن حدائق المنازل التاريخية قد تحتوي على نباتات ناضجة تكونت مع مرور الوقت. على الرغم من أن هذه النباتات قد تكون شاقة في البداية – حيث تدفن الكروم الضالة وأكوام من الأوراق الممتلكات – إلا أن هذه النباتات القديمة غالبًا ما تعتبر ذات قيمة. على سبيل المثال، إذا فكرت في تكلفة شراء نبات كبير وناضج في المتجر مقارنة بالنبات الأصغر سنًا، فهذا يدل على أن النباتات القديمة ذات المستوى الصحي الجيد غالبًا ما تحظى بتقدير كبير. وذلك لأنك لا تضطر إلى الانتظار حتى تنمو، بل تعبث بإبهامك حتى تتحقق فوائدها بالكامل – بما في ذلك إضافة الخصوصية إلى حديقتك، وملء الفجوات في الحديقة، وإضافة جاذبية بصرية.

لذا، في حين أن تلك الحديقة المتضخمة قد تبدو وكأنها فوضى معقدة، فمن المفيد الحفاظ على تلك النباتات القديمة ودعمها لأنها يمكن أن تكون بمثابة جزء راسخ وساحر ومتين من حديقتك. ولكن كيف يمكنك بالضبط الحفاظ على النباتات الناضجة في حديقتك، وما هي العناصر الأخرى التي يجب أن تفكر في الاحتفاظ بها أيضًا؟