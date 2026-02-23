أنت مخطئ بشأن السبب الحقيقي لتفكك هذه الفرق

في خضم الفوضى والارتباك والحسرة الناجمة عن الانقسام الكبير في الفرقة، غالبًا ما يتم توزيع الكثير من المعلومات الخاطئة، ويميل المعجبون إلى شرائها. قد يكون الأمر صادمًا ويصعب على المعجبين قبوله عندما تنفصل المجموعة، لدرجة أن الأسباب المقدمة في ذلك الوقت أو تلك التي تظهر في السرد الدرامي يمكن أن تصبح جزءًا مستعصيًا على الحل من قصة الفرقة، وربما بشكل دائم. ولكن من المثير للدهشة في كثير من الأحيان أن كل تلك الأسباب الكبيرة التي دفعت الفرقة إلى إنهاء مساعيها الإبداعية الناجحة على نطاق واسع ليست أكثر من مجرد شائعات أو تقاليد.
الانفصالات معقدة بالضرورة. بعد كل شيء، ليس من السهل أن تتوقف فجأة عن صنع الفن (وأموال كثيرة بالنسبة للكثيرين) مع الأصدقاء و/أو رفقاء الروح المبدعين. هناك العديد من العوامل التي تدخل في اتخاذ القرار بالذهاب في اتجاهات مختلفة، ولكن السبب المقدم هو السبب الذي يقرره المشجعون أو التاريخ هو السبب الصحيح، ويبقى الأمر عند هذا الحد.
بعد أن يهدأ الغبار، ويهدأ الألم، ولم تعد اتفاقيات عدم الإفشاء سارية المفعول، يناقش الموسيقيون انقساماتهم سيئة السمعة ويكشفون عن الفروق الدقيقة والتفاصيل التي تلقي بظلال من الشك على القصة المشتركة. في بعض الأحيان، ما يعتقد المعجبون أنهم يعرفونه هو خطأ تمامًا. فيما يلي بعض من أشهر حالات تفكك الفرق الموسيقية على الإطلاق – وما حدث بالفعل.
الشرطة لم تنفد من قوتها
The Police، وهو عمل من موسيقى الريغي بانك تحول إلى فرقة بوب متطورة، كان ضخمًا في أوائل الثمانينيات. حصل الثلاثي على تسع أغنيات في قائمة أفضل 40 أغنية، بما في ذلك أغنية “Wrappedaround Your Finger” و”King of Pain” وأغنية “Every Breath You Take” التي تتصدر القائمة، وهي أغنية روك كلاسيكية من الثمانينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال. كانت فرقة “الشرطة” غزيرة الإنتاج بقدر ما كانت شعبية، حيث أنتجت خمسة ألبومات في خمس سنوات قبل ظهور ما بدا وكأنه الإرهاق.
لم تسجل الفرقة أي شيء بعد عام 1983، وانفصلت في عام 1984، وعندما تم لم شملها بعد عامين، وصلت فقط إلى حد إعادة مزج أغنيتها القديمة، “لا تقف بالقرب مني”. أدت الخلافات الإبداعية وتحطيم عازف الدرامز ستيوارت كوبلاند إلى تحطيم عظمة الترقوة في حادث فروسية إلى الدراما، وأخيراً أعلنت الشرطة انتهاء الأمر في عام 1986. لكن الشرطة لم تتلاشى؛ بالنسبة لعضو واحد، كانت هذه مجرد البداية.
واصل فرونتمان ستينج مسيرته المهنية الناجحة بشكل منفرد، والتي أطلقها بالفعل بينما ظلت الشرطة مصدرًا مستمرًا لألبوم عام 1985 “The Dream of the Blue Turtles”. إن حاجة ستينج إلى القيام بعمله الخاص هي ما أدى في النهاية إلى زوال الشرطة، سواءً رغبته في العمل الفردي أو هيمنته على الفرقة. قال ستينج لمجلة رولينج ستون: “الفرقة هي ديمقراطية. أو مظهر من مظاهر الديمقراطية. عليك أن تتظاهر بالمزيد في الفرقة”، مضيفًا أن الشرطة كانت فكرة كوبلاند حتى تولى المسؤولية نوعًا ما. بحلول عام 1983، اعترف ستينج بأن التحول في ديناميكية القوة قد اكتمل.
لم يتم تقسيم الرحلة حتى يتمكن ستيف بيري من الذهاب بمفرده
ربما باعت Journey الملايين من التسجيلات، لكنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا على الإطلاق، على الرغم من أنها كانت فرقة الروك المثالية في السبعينيات والثمانينيات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ستيف بيري صاحب الصوت القوي. مع تولي هذا المغني القيادة، أصدر Journey ثمانية ألبومات في ثماني سنوات، وفي نهاية تلك السلسلة غير المسبوقة من العديد من الأغاني الناجحة متعددة البلاتين، وجد بيري الوقت لبدء مهنة منفردة – حقق ألبومه LP “Street Talk” عام 1984 نجاحًا كبيرًا “Oh, Sherrie” و”Foolish Heart”. توقفت رحلة Journey في عام 1986 بسبب خروج بيري، لكن ذلك لم يكن بسبب الأنا أو الطموح.
قال بيري لمجلة GQ في عام 2008: “أنا متأكد من أنهم فكروا، أوه، ها هو ذا. مهنة منفردة. اللعنة على ستيف”. في الواقع، بينما سجلت Journey في العصر الذهبي ما سيكون آخر ألبوم لها، Raised on Radio، توفيت والدة المغني. وبعد الاهتمام بشؤونها، أكمل التسجيل، وذهب في جولة، ثم أدرك أنه لم يحزن. “لم أتناول أو أتعامل مع أي شيء يتعلق بهذه الخسارة. لذلك كنت على وشك الانهيار ولم أكن أعرف.” وخلال جولة “Raised on Radio”، احتاج بيري إلى حقن ليلية من الأدوية والفيتامينات للحفاظ على صوته، الذي كان متوترًا للغاية بسبب سنوات من ضرب تلك النغمات العالية. أشار بيري إلى الحاجة الشديدة للراحة الصوتية باعتبارها السبب الرئيسي لمغادرة Journey.
كان اللوم على تجاوز الحدود أكثر من الاختلافات الإبداعية في انقسام العم توبيلو
بقيادة التروبادور جيف تويدي، تعد فرقة الروك ويلكو ذات الطابع الأمريكي من بين أكثر الأعمال التي نالت استحسان النقاد باستمرار في القرن الحادي والعشرين. ظهرت المجموعة في أواخر التسعينيات من بقايا العم توبيلو، وهي جماعة مؤثرة جدًا في البلاد البديلة لدرجة أن المجلة الرئيسية التي تقدم تقارير عن هذا النوع، والنوع نفسه، عُرفت باسم “No Depression”، بعد الألبوم الأول للفرقة عام 1990. عندما انكسر العم توبيلو، واصل المؤسس المشارك جاي فارار تأسيس Son Volt، وهي فرقة ناجحة إلى حد ما وفية لمهمة مجموعتها الأم. بدا ويلكو وسون فولت مختلفين تمامًا لدرجة أنه عند النظر من الخارج، يبدو أن تويدي وفارار لديهما أهداف إبداعية مختلفة تمامًا. حتى أن فارار اعترف بذلك في مقابلة عام 1996. وقال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: “لقد بدأت الفرقة للتو مسارها. وبعد ست أو سبع سنوات من القيام بنفس الشيء، تبدأ في التساؤل عما تفعله”.
ولكن في الواقع، ربما يكون فارار قد فجّر العم توبيلو بسبب سلوك تويدي غير المرغوب فيه والمفترس. في أحد الأيام، دخل فارار على صديقته الطويلة – وزوجته لاحقًا – وهي نائمة، بينما لمسها تويدي. يتذكر فارار: “اكتشفت لاحقًا أنه كان يخبرها بأشياء، مثل أنه يحبها” ريليكس (عبر إلكسور).
يوكو أونو لم يدمر فريق البيتلز
كانت علاقة جون لينون ويوكو أونو قوية للغاية لدرجة أن تدخل الأخير في عمل الأول مع فرقة البيتلز أدى إلى نهاية الفرقة. لقد كان هذا هراء ثقافيًا لأكثر من 50 عامًا، وهو في الغالب أسطورة. في الواقع، دخل أونو الصورة بعد أن كان الانفصال حتميًا. اعتقد لينون أن الفرقة كافحت بعد وفاة مديرها وصانع السلام بريان إبستين عام 1967. قال لينون لمجلة رولينج ستون: “كنت أعلم أننا كنا في ورطة حينها. لم يكن لدي حقًا أي مفاهيم خاطئة حول قدرتنا على القيام بأي شيء آخر غير تشغيل الموسيقى وكنت خائفًا. وفكرت، لقد حصلنا عليها الآن”.
وجاءت النهاية الرسمية في عام 1970، بعد أن أصدر مكارتني بيانا صحفيا أعلن فيه عن ألبوم منفرد وإجازة من فرقة البيتلز. لكن مكارتني يدعي أنه كان مدفوعًا إلى مثل هذه الإجراءات الاستثنائية. وقال مكارتني لبي بي سي: “لم أقم بالتحريض على الانقسام. كان هذا هو جوني الخاص بنا”. “دخل جون إلى الغرفة ذات يوم وقال إنني سأترك فريق البيتلز. وقال: “إنه أمر مثير للغاية، إنه أشبه بالطلاق”. وبعد ذلك تركنا لنلتقط القطع”.
أما بالنسبة للفنانة المفاهيمية التي استحوذت على قلب لينون: “لا أعتقد أنه يمكنك إلقاء اللوم عليها في أي شيء،” قال مكارتني لقناة الجزيرة (عبر الجارديان)، موضحًا أن لينون قد خرج بالفعل من الباب. “لقد أظهرت له طريقة أخرى ليكون جذابًا للغاية بالنسبة له. لذا فقد حان الوقت لمغادرة جون”.