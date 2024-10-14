أندرو توماس يحصل على التصوير بالرنين المغناطيسي سيرًا على الأقدام بعد عرض العمالقة العنيفين

عقوبة أندرو توماس التي غيرت قواعد اللعبة ليست حتى مصدر قلقه الأكبر بعد خسارة العمالقة.

يتجه النجم الأيسر للتصوير على قدمه بعد أن قررت الأشعة السينية بعد المباراة أن هناك حاجة إلى نظرة فاحصة.

لقد كان يعرج فقط للعودة إلى التجمع يوم الأحد خلال الربع الرابع واعترف بعد ذلك بأنه شعر بأنه “ليس على ما يرام”.

وقال توماس: “لا أعرف بالضبط ما هو، لذلك سنرى ما سيقولونه”. “لقد قالوا أننا بحاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لنرى بالضبط ما يحدث.”

صنع توماس كيسين، أحدهما في الجولة الأخيرة من خسارة العمالقة 17-7 أمام البنغالز.

قال توماس: “كنت أقاتل”.

وخضع توماس لجراحتين في الكاحل في وقت سابق من مسيرته وغاب عن سبع مباريات الموسم الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

والأهم من ذلك أنه لم يلعب في الأسبوع الخامس من موسم 2021 بسبب إصابة في القدم.

كان لدى العمالقة نفس خمسة رجال خط هجوم يلعبون في كل لقطة هذا الموسم.

إذا خسروا توماس، فإن الخيارات هي تحريك التدخل الأيمن لجيرمين إلومونور إلى الجانب الأيسر وإدخال إما جوش إيزودو أو إيفان نيل – وهما لاعبان سابقان على مقاعد البدلاء – أو أن يبدأ أحدهما بدلاً من توماس.

وفي كلتا الحالتين، توماس هو واحد من أكثر العمالقة الذين لا يمكن تعويضهم.

وذلك حتى بعد لعبته السيئة يوم الأحد والتي تضمنت ركلة جزاء غير قانونية للاعب في الملعب للقضاء على مسافة 56 ياردة أمام داريوس سلايتون.

قال توماس عن أدائه: “ليس جيدًا بما فيه الكفاية”. “لقد كان RPO (خيار تمرير التشغيل). مسرحية مماثلة حدثت الأسبوع الماضي ولم يطلقوا عليها اسما. في بعض الأحيان يكون الأمر 50/50 فقط.”