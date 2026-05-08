أندرو جولياني يدافع عن أسعار تذاكر كأس العالم التي تزيد عن 1000 دولار بعد أن قال ترامب “لن أدفعها”

دافع أندرو جولياني عن ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم كدليل على الطلب المتزايد على البطولة بعد أن أخبر الرئيس ترامب صحيفة The Post أنه لن يدفع أكثر من 1000 دولار لمشاهدة المباراة الافتتاحية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

وقال جولياني، المدير التنفيذي لإدارة ترامب لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، لصحيفة فايننشال تايمز: “نحن نتطلع إلى الفيفا ككيان خاص هنا، ونحن لا نؤمن حقًا بالضوابط على الأسعار”.

“هذا يشبه إلى حد ما ما يمكن أن يفعله التسعير الديناميكي.”

جاءت تعليقات جولياني في الوقت الذي اعترف فيه ترامب نفسه في مقابلة حصرية مع صحيفة The Post هذا الأسبوع بأنه لن يدفع أربعة أرقام لمشاهدة المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في كأس العالم للرجال ضد باراجواي الشهر المقبل.

وقال ترامب لصحيفة The Washington Post: “أود بالتأكيد أن أكون هناك، لكنني لن أدفع المبلغ أيضاً، لأكون صادقاً معكم”.

وأثار ارتفاع أسعار التذاكر ردود فعل عنيفة قبل انطلاق كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من يونيو/حزيران المقبل.

تم إدراج أرخص تذكرة رسمية لمباراة الولايات المتحدة وباراجواي الافتتاحية يوم 12 يونيو على ملعب SoFi في كاليفورنيا بسعر 1120 دولارًا عبر البوابة الرسمية للفيفا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

أسعار مباريات الجولة اللاحقة أكثر حدة.

تم إدراج أرخص التذاكر لنهائي كأس العالم في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بسعر 5785 دولارًا، في حين ارتفعت المقاعد المميزة إلى 10990 دولارًا، وفقًا لتقارير وكالة أسوشييتد برس هذا الربيع.

طرح FIFA أيضًا مخزونًا متميزًا من “الفئة الأمامية” للألعاب المميزة – مقاعد فائقة الجودة موضوعة بالقرب من الملعب. تم إدراج بعض تذاكر المباراة النهائية بسعر مذهل قدره 32.970 دولارًا.

على منصات إعادة البيع، لا تزال الأسعار قاسية.

تراوحت أرخص تذاكر إعادة البيع لنهائي كأس العالم بين 7000 و9000 دولار تقريبًا في الأسواق الثانوية بما في ذلك StubHub وSeatGeek وViagogo.

اعتمد FIFA بشكل كبير على التسعير الديناميكي – حيث تقوم الخوارزميات بضبط تكاليف التذاكر بناءً على الطلب – وهي استراتيجية أثارت الغضب بين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار المباريات الكبيرة إلى الآلاف.

ودافع جولياني عن نموذج التسعير كدليل على الحماس للبطولة والسفر إلى الولايات المتحدة.

وقال جولياني لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “إن هذا يظهر في الواقع مدى الرغبة في القدوم إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم”.

ودافع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مرارا وتكرارا عن هذه الاستراتيجية، بحجة أن الأسعار تعكس حقائق السوق في الاقتصاد الرياضي والترفيهي الأمريكي.

وقال إنفانتينو هذا الأسبوع في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في لوس أنجلوس: “علينا أن ننظر إلى السوق”.

“نحن في سوق يعد فيه الترفيه هو الأكثر تطوراً في العالم. لذلك يتعين علينا تطبيق أسعار السوق.”

كما جادل إنفانتينو أيضًا بأن خفض الأسعار بشكل مصطنع سيؤدي ببساطة إلى تغذية المضاربة والسوق الثانوية.

وقال: “إذا كنت ستبيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيع هذه التذاكر بسعر أعلى بكثير”.

ورفض جولياني بالمثل الدعوات للتدخل، قائلا إن المشجعين الذين تم تسعيرهم خارج الملاعب سيظل لديهم خيارات من خلال مناطق المشاهدة العامة ومهرجانات مشجعي الفيفا.

وأشار إلى أحداث البث المباشر منخفضة التكلفة أو المجانية المتوقع استضافتها في المدن التي تستضيف المباريات.

وسعى مسؤول الإدارة أيضًا إلى تهدئة المخاوف من أن سياسات ترامب المتشددة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة قد تثني الزوار الدوليين عن حضور البطولة.

وقال جولياني لصحيفة فايننشال تايمز: “أي شخص جاء إلى هنا بشكل قانوني أو موجود هنا بشكل قانوني ليس لديه ما يدعو للقلق، سواء كان ذلك أثناء كأس العالم أو في مرحلة أخرى”.

وأصر جولياني على أن إجراءات الحصول على التأشيرة كانت تسير بكفاءة قبل المباريات. وقال إنه تمت معالجة أكثر من 5 ملايين تصريح سفر ESTA بين أكتوبر 2025 ونهاية مارس للزوار من 19 دولة مشاركة.

وقال إن أوقات انتظار المسافرين من الأرجنتين والبرازيل انخفضت إلى “أقل من أسبوعين”.

وقال جولياني لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “تريد الولايات المتحدة أن يتمكن الناس من القدوم إلى هنا بشكل قانوني، وأن يتمكنوا من الاستمتاع بكأس العالم هذه”.

“إنها فرصة لا تصدق لنظهر للعالم الاستثنائية الأمريكية على مدى أول 250 عامًا من عمرنا.”

وقال جولياني إن أكثر من خمسة ملايين تذكرة بيعت بحلول أواخر أبريل/نيسان.