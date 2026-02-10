أندرو فريدمان يتحدث عن رواتب دودجرز وإنفاق الوكيل الحر

في المرة الأولى التي وصل فيها أندرو فريدمان إلى بطولة العالم كمدير عام، كان فريق تامبا باي رايز المبتدئ لعام 2008 يحصل على رواتب قدرها 43 مليون دولار، وهو ثاني أصغر فريق في البطولات الكبرى في ذلك العام.

عندما فاز فريق دودجرز الذي بناه فريدمان العام الماضي بلقب بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، كلفت قائمة النادي المرصعة بالنجوم ما يقرب من 10 أضعاف هذا المبلغ، مع رواتب قياسية بلغت 415 مليون دولار وتكبدت 169 مليون دولار أخرى من العقوبات الضريبية الفاخرة علاوة على ذلك كله.

وبالنظر إلى هذا التجاور الآن، لا يستطيع فريدمان إلا أن يضحك ضحكة مكتومة.

قال: “(عندما وصلت إلى فريق دودجرز)، لم أكن أعرف حتى ما هو العلاج السلوكي المعرفي حقًا، أو كيف يعمل بالضبط”. “وحتى التفكير في ما كنا عليه آنذاك، أو ما نحن عليه الآن، هو أمر مضحك.”

في الواقع، لم يكن هذا هو التحول الذي طرأ على فريق دودجرز في السنوات الأخيرة فحسب، بل وأيضاً رئيس عمليات البيسبول منذ فترة طويلة.

كان فريدمان، الذي كان في يوم من الأيام رمز النجاح في الأسواق الصغيرة، والإنفاق المستدام، والنهج القائم على التحليل والذي كان من المفترض أن يساعد في إلغاء الفوارق المالية التقليدية داخل الرياضة التي لا تحدد سقفًا للرواتب، يتمتع فريدمان بسمعة جديدة الآن:

تم انتقاد المهندس المعماري لسلالة دودجرز الشريرة على نطاق واسع باعتباره “سيئًا للبيسبول”.

“لقد سمعت ذلك على مدى العامين الماضيين”، هكذا رد فريدمان في الشهر الماضي عندما سُئل عن الاحتجاجات العامة بشأن إنفاق عائلة دودجرز شبه اللامحدود. “بالنسبة لنا، كل ما نهتم به هو الشراكة التي لدينا مع جماهيرنا… هذا هو تركيزنا الوحيد.”

وبطبيعة الحال، خلال معظم حياته المهنية التي استمرت 20 عاما في المكتب الأمامي، عمل فريدمان بشكل مختلف.

في تامبا باي، قام ببناء فائز ثابت بميزانيات ضئيلة، وكان رائدًا في عملية قائمة على القيمة للتغلب على القيود المالية للنادي. حتى في وقت مبكر من فترة عمله في دودجرز، مارس القيود المالية عند بناء فرقه، وكان يتراجع أحيانًا تحت عتبة ضريبة الرفاهية مع تجنب العديد من التعاقدات مع الوكلاء المجانيين بأموال كبيرة.

تغير كل ذلك عندما وقع فريق دودجرز مع شوهي أوهتاني قبل موسمين – مما حول الفريق إلى آلة مدرة للدخل بموارد لا مثيل لها من قبل أي ناد آخر في لعبة البيسبول.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية

كاليفورنيا بوست نيوز: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، واتساب، لينكد إن

كاليفورنيا بوست سبورتس فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، إكس

كاليفورنيا بوست رأي

كاليفورنيا بوست النشرات الإخبارية: سجل هنا!

كاليفورنيا بوست التطبيق: تحميل هنا!

توصيل الطلبات للمنازل: سجل هنا!

الصفحة السادسة هوليوود: سجل هنا!

منذ ذلك الحين، تبنى فريدمان واقعه المالي الجديد، وأكمل التعاقدات النجمية تلو الأخرى، بما في ذلك إضافات إدوين دياز وكايل تاكر هذا الشتاء والتي دفعت رواتب الفريق لعام 2026 إلى ما يزيد عن 400 مليون دولار.

وقال فريدمان في مقابلة حديثة مع صحيفة كاليفورنيا بوست: “في اللحظة التي وقعنا فيها مع شوهي، كان من المهم دعم ذلك ومواصلة إظهار التزامنا بالفوز وإعادة الاستثمار في الفريق”. “أعتقد أن الكيفية التي تم بها ذلك، بالتزامن مع وجود شوهي، زادت (استعدادنا للإنفاق) وجعلتها خطة أكثر جرأة مما كنا نعتقد في البداية. ولكن مرة أخرى، لم نجلس ونقول: “حسنًا، الآن يمكن أن يكون X بدلاً من Y”. كان الأمر أشبه، لنكن أكثر عدوانية. وبينما فعلنا ذلك، ولدت العدوانية المزيد من العدوانية.

لم يكن فريدمان يتصور دائما، أو حتى يسعى، إلى هذا النوع من الفرص. قال خلال الفترة التي قضاها في خليج تامبا: “اعتقدت أنني سأبقى مع فريق رايز إلى الأبد”.

ومع ذلك، فإن قدومه إلى فريق دودجرز في عام 2014 كان يمثل ما وصفه بـ “الوضع المثالي” – لأنه كان يعني إلى حد كبير “رمي نفسي في النهاية العميقة وتنشيط جزء مختلف تمامًا من عقلي”.

وبعد مرور عقد من الزمن، أدى ذلك إلى زيادة تركيز فريدمان خارج الموسم على ملاحقة كبار الوكلاء الأحرار مع مقترحات مالية ملفتة للنظر، بدلاً من المزيد من المناورات الهامشية مع وضع إدارة الرواتب في الاعتبار.

وبينما يقوم آل دودجرز “ببعض الأشياء التي ربما لا تكون مستدامة، أو ربما لن نفعلها لمدة 10 أو 15 أو 20 عامًا”، اعترف بأن فرصة الاستفادة من هذه النافذة الحالية قد بررت مثل هذا التغيير الجذري في عادات الإنفاق.

وقال: “(نحن) نقدر هذه اللحظة الزمنية والموهبة التي لدينا في قائمتنا، ولا نستخف بحقيقة أن الأمر سيكون دائمًا على هذا النحو”.

عندما سُئل عما إذا كانت هذه الموارد غير المسبوقة قد جعلت وظيفته أقل إرهاقًا، توقف فريدمان للتفكير في مساره المهني.

وقال: “مهما كانت القواعد، ومهما كانت التحديات الفريدة لسوقك ووضعك، كان تركيزي دائمًا على بذل قصارى جهدنا لوضع أفضل فريق في الملعب ومنحنا أفضل فرصة للفوز بالبطولة”. “لذلك، على الرغم من أن تجربتي كانت مختلفة تمامًا، إلا أن الضغط الذي تشعر به، والعمل الذي تقوم به، يبدو متشابهًا جدًا. لأن القيود مفروضة عليك، ثم تبذل قصارى جهدك فيها لبذل قصارى جهدك. “

ومع ذلك، فإن حقيقة أن القيود أصبحت أقل بكثير الآن قد أدت إلى تحول ملحوظ – حيث تحول الرجل الذي كان يمثل في السابق نقيض أسلوب دودجرز الحالي في الإنفاق، إلى وجه سلالة ذات جيوب عميقة لا تدخر أي نفقات في سعيها للحصول على المزيد من البطولات.

وقال فريدمان: “أعتقد أن هذا يدل على النجاح الذي تمكنا من الاستمتاع به على المستوى التنظيمي”. “وعقليتنا هي إعادة ذلك إلى فريقنا على أرض الملعب.”