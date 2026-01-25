أندرو ماكوتشين يبث شكاوى القراصنة بعد ازدراء المعجبين

Andrew McCutchen غير موقع حاليًا لعام 2026، لكن أفضل لاعب في NL السابق لا يزال منزعجًا من عدم قيام Pirates بدعوته إلى مهرجان المعجبين السنوي الخاص بهم قبل بداية الموسم.

ماكوتشين، الذي لعب 12 من مواسمه الـ 17 في MLB في بيتسبرغ على مدار فترتين، توجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت للتعبير عن عدم رضاه.

استشهد بألبرت بوجولس وكلايتون كيرشو وميغيل كابريرا وآخرين كأمثلة للنجوم القدامى الذين حضروا وظائف الفريق في الماضي على الرغم من عدم وجود عقد لهذا الموسم القادم.

“أتساءل، هل فعلت البطاقات هذا (لآدم) وينرايت/بوجولس/يادي (مولينا)؟ دودجرز إلى كيرشو؟ النمور إلى ميغي؟ القائمة تطول وتطول،” كتب ماكوتشين على X. “إذا كان هذا هو عامي الأخير، لكان من الجميل أن ألتقي بالجماهير للمرة الأخيرة كلاعب.”

أعطى Pirates GM Ben Cherington إجابات غامضة يوم السبت حول سبب عدم حضور McCutchen – لاعب All-Star خمس مرات و NL MVP لعام 2013 –.

“لقد كان أندرو يعني الكثير للفريق. لقد خاض مسيرة مذهلة في وقتين مختلفين. وقال تشيرينغتون، بالتأكيد، إن إرثه كقرصان آمن”. “الجميع في القراصنة، رغبتنا في الحفاظ على علاقة جيدة حقًا مع أندرو في المستقبل.”

ماكوتشين البالغ من العمر 39 عامًا، والذي ظهر في 25 مباراة لفريق يانكيز في عام 2018، ضرب فقط 0.239 مع 13 نقطة على أرضه و57 نقطة RBI و0.700 OPS في 135 مباراة – 120 كضارب معين – للقراصنة الموسم الماضي.

وأضاف تشيرنجتون “ثم نعود إلى فريقنا. ما هي المهمة؟ المهمة هي بناء فريق يمنحنا أفضل فرصة للفوز بالمباريات عندما تكون في الملعب في يونيو ويوليو”. “لقد ركز نهجنا في هذا الموسم على ما يمنحنا أفضل فرصة للفوز بالمزيد من مباريات البيسبول في بيتسبرغ أكثر مما فعلنا في المواسم الماضية. وهذا سيستمر في توجيه قراراتنا. كل الاحترام لأندرو. هذه العلاقة مهمة حقًا بالنسبة لنا.

“سنواصل التواصل معه مباشرة بينما يجتمع الفريق معًا. لدينا المزيد من العمل للقيام به.”