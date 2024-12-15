أنشئ إضاءة زخرفية فريدة من نوعها باستخدام أعمال يدوية أذهلتنا

إذا كنت ترغب في تغيير المشهد ولكنك لا ترغب في إنفاق أموال كثيرة، فكر في استخدام مصباح معلق يمكنك صنعه بنفسك. يمكن أن تكون المصابيح والأضواء المعلقة طريقة سهلة لتغيير المظهر الداخلي لمنزلك، لكن تركيبات الإضاءة الجديدة أو غطاء المصباح الجديد يمكن أن يكلفك فلسًا كبيرًا. إذا كنت تشعر بالمهارة، ففكر في تجربة فكرة رائعة لإضاءة قلادة يمكنك صنعها بنفسك والتي ستضفي البهجة على مساحتك. بالنسبة لهذا التصميم الخاص الذي تم نشره بواسطة منشئ Instagram @realitydaydream، يعمل البالون كدليل للحلقات الخشبية التي ستصبح في النهاية إطارًا للضوء.

الخطوة الأولى هي جمع المواد الخاصة بك. ستحتاج إلى مجموعة مختارة من حلقات الأعمال الخشبية ذات الأحجام المختلفة، وبالون، وغراء قوي، ورذاذ لاصق. بعد نفخ البالون، الخطوة التالية هي رشه بمادة لاصقة لإنشاء قاعدة أقوى. تأكد من أن الغراء جاف قبل المضي قدمًا. بعد ذلك، ابدأ بلصق الحلقات الخشبية مع بعضها البعض بينما تضعها بشكل مسطح على البالون وتلتف حوله. يمكنك التبديل بين الأحجام، وإنشاء تأثير ديناميكي. بمجرد الانتهاء من الهيكل الخاص بك وجفاف الغراء بين الحلقات، قم بفرقعة البالون للكشف عن الإطار النهائي.