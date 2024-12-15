أنشئ إضاءة زخرفية فريدة من نوعها باستخدام أعمال يدوية أذهلتنا

إذا كنت ترغب في تغيير المشهد ولكنك لا ترغب في إنفاق أموال كثيرة، فكر في استخدام مصباح معلق يمكنك صنعه بنفسك. يمكن أن تكون المصابيح والأضواء المعلقة طريقة سهلة لتغيير المظهر الداخلي لمنزلك، لكن تركيبات الإضاءة الجديدة أو غطاء المصباح الجديد يمكن أن يكلفك فلسًا كبيرًا. إذا كنت تشعر بالمهارة، ففكر في تجربة فكرة رائعة لإضاءة قلادة يمكنك صنعها بنفسك والتي ستضفي البهجة على مساحتك. بالنسبة لهذا التصميم الخاص الذي تم نشره بواسطة منشئ Instagram @realitydaydream، يعمل البالون كدليل للحلقات الخشبية التي ستصبح في النهاية إطارًا للضوء.
الخطوة الأولى هي جمع المواد الخاصة بك. ستحتاج إلى مجموعة مختارة من حلقات الأعمال الخشبية ذات الأحجام المختلفة، وبالون، وغراء قوي، ورذاذ لاصق. بعد نفخ البالون، الخطوة التالية هي رشه بمادة لاصقة لإنشاء قاعدة أقوى. تأكد من أن الغراء جاف قبل المضي قدمًا. بعد ذلك، ابدأ بلصق الحلقات الخشبية مع بعضها البعض بينما تضعها بشكل مسطح على البالون وتلتف حوله. يمكنك التبديل بين الأحجام، وإنشاء تأثير ديناميكي. بمجرد الانتهاء من الهيكل الخاص بك وجفاف الغراء بين الحلقات، قم بفرقعة البالون للكشف عن الإطار النهائي.
كيفية تعديل هذا الاختراق ليناسب مساحتك
هذه الحيلة هي الطريقة المثالية لتحويل لمبة LED إلى مصباح معلق مذهل. ومع ذلك، فإن العامل الأول الذي يجب مراعاته عند تكييف هذا DIY مع المساحة الخاصة بك هو ما إذا كان الشكل المستطيل للبالون سيناسبك. قد لا يعجبك مظهر عدم التماثل البصري، أو قد تكون تجهيزاتك صغيرة جدًا. إذا كان أي من هذين السيناريوهين هو الحال، يمكنك طلب بالونات كروية بأحجام متعددة كبديل مناسب. هذه البالونات المستديرة من كالور مقاس 18 بوصة مصنوعة من اللاتكس السميك، مما يساعدها على الحفاظ على شكلها. تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن حجم مقبس المصباح الكهربائي الخاص بك هو الحجم المناسب لدعم الدوائر الخشبية. يجب أن تكون الدائرة الموجودة في الأعلى أصغر قليلًا من محيط المقبس. أحد الخيارات هو مجموعة الأسلاك الخفيفة هذه من ACBungji.
إذا كنت لا تحب مظهر الدوائر الخشبية، جرب مادة مختلفة. للحصول على لمسة بوهيمية، يمكنك إنشاء مصباح معلق باستخدام خيوط الغزل. احصل على الإلهام من عجينة الورق واصنع مزيجًا من النشا والماء. بعد ذلك، بدلًا من استخدام شرائح من الورق، انقعي الخيط في السائل ولفيه حول البالون حتى يتم تغطيته بالكامل. للحصول على مظهر أكثر عصرية، يمكنك استخدام خيوط الجوت بدلاً من الخيوط التقليدية. عند إنشاء غطاء مصباح بوهو سهل الصنع مصنوع من الرافية أو الخيط، تأكد من شراء مصابيح LED لأنها يمكن أن تمتص حرارتها وتمنع أي خطر نشوب حريق.