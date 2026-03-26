أنشئ إعدادًا جميلاً لطاولة الربيع للاستضافة بميزانية شجرة الدولار

في فصل الربيع، تتميز الطاولات الأكثر أناقة بعناصر زخرفية تعكس جمال الموسم ووحشيته – مجموعة الأطباق المزخرفة بأزهار الكوبية، وطبق خزفي عتيق واحد من متجر التوفير، وكل حلقات المناديل غير المتطابقة. في كل مرة تستضيف فيها حفلة، ربما تتساءل مرة واحدة على الأقل عن السبب الذي دفعك إلى حفظ كل تلك العناصر غير المتجانسة. ومع ذلك، مثل الزهور البرية في حديقتك، فإن لمساتك الإبداعية تجعل كل هذه القطع تبدو وكأنها تنتمي معًا. لتحقيق ذلك، ستضفي على طاولة حفلتك بعض العناصر الموحدة. تلك التي ستجدها في Dollar Tree. والأسعار لن تتجاوز ميزانيتك.
يبدأ إلهام طاولاتك الممتعة بأطباق ذات طابع ربيعي. تعتبر أطباق الخزف الحجري الأبيض المطبوع عليها كوبية الدولار تري خيارًا جيدًا. وكذلك الحال أيضًا مع أطباق سيراميك Royal Norfolk Spring Bee أو أطباق الخزف الحجري الأبيض المطبوع بالليمون. ستقوم بدمج هذه العناصر مع الأطباق التي وجدتها في متجر التوفير: يجب أن تكون هذه الأطباق كبيرة بما يكفي لملء الحجم بين أطباق العشاء والسلطة. إذا كان لديك واحدة فقط من المجموعة، فهذا هو المكان الذي يمكنك استخدامها فيه.
لوحة شحن شفافة تمنح أطباقك أساسًا لتستقر عليه. تحتوي Dollar Tree على إصدارات تتميز إما بحلقة فضية أو ذهبية حول الحافة. اختر لون الخاتم الذي يناسب ترتيب طاولتك بشكل أفضل. أخيرًا، ستحتاج إلى قلم تحديد جاف وبعض المناديل القماشية وأي عناصر أخرى ستكمل مظهر طاولة حفلتك الربيعية.
وضع الأطباق على طاولة الربيع الخاصة بك
إن السماح للناس بمعرفة مكان جلوسهم يعد من آداب الحفلات الجيدة. للمساعدة في توجيه الضيوف إلى مقاعدهم المخصصة، يضع المضيفون بطاقات الأسماء على أكوام الأطباق حول الطاولة. ومع ذلك، فإن كتابة أسماء الحاضرين على حافة لوحة شاحن Dollar Tree باستخدام قلم مسح جاف يضيف طابعك الفردي إلى هذا العنصر من تخطيط الحفلات. تأكد من ظهور أسمائهم بالقرب من الحافة. يجب أن يرى ضيوفك الكتابة على الحافة بسبب الاختلافات في أحجام الأطباق.
بعد ذلك، ضع طبق عشاء Dollar Tree على طبق الشاحن. وفوق ذلك، ضعي طبقًا مدخرًا. يمكنك اختيار لون يتميز بلون مختلف عن اللون السائد على لوحة شجرة الدولار. أو قم بتقديم طبق بلون مكمل لإعدادات طاولتك. هناك حجة للموافقة على الفكرة الأخيرة. إضافة اللون التكميلي يجعل العناصر الفردية في كل مجموعة تبدو منسقة. يتم تشجيع العين على البقاء على كل مجموعة من الأطباق حول الطاولة بسبب ذلك.
مجموعة أطباق شجرة الدولار تأتي مع أطباق سلطة. أضف واحدة منها إلى طبقتك التالية. أخيرًا، قم بتجميع الكومة بمنديل مربوط ببعض حلقات المناديل الربيعية الرائعة. شجرة الدولار لا تبيع هذه. ومع ذلك، يمكنك العثور على بعضها، مثل مجموعة حلقات المناديل الذهبية WATMTIN، عبر الإنترنت بأسعار تشبه أسعار DT.