أنشئ إعدادًا جميلاً لطاولة الربيع للاستضافة بميزانية شجرة الدولار

في فصل الربيع، تتميز الطاولات الأكثر أناقة بعناصر زخرفية تعكس جمال الموسم ووحشيته – مجموعة الأطباق المزخرفة بأزهار الكوبية، وطبق خزفي عتيق واحد من متجر التوفير، وكل حلقات المناديل غير المتطابقة. في كل مرة تستضيف فيها حفلة، ربما تتساءل مرة واحدة على الأقل عن السبب الذي دفعك إلى حفظ كل تلك العناصر غير المتجانسة. ومع ذلك، مثل الزهور البرية في حديقتك، فإن لمساتك الإبداعية تجعل كل هذه القطع تبدو وكأنها تنتمي معًا. لتحقيق ذلك، ستضفي على طاولة حفلتك بعض العناصر الموحدة. تلك التي ستجدها في Dollar Tree. والأسعار لن تتجاوز ميزانيتك.

يبدأ إلهام طاولاتك الممتعة بأطباق ذات طابع ربيعي. تعتبر أطباق الخزف الحجري الأبيض المطبوع عليها كوبية الدولار تري خيارًا جيدًا. وكذلك الحال أيضًا مع أطباق سيراميك Royal Norfolk Spring Bee أو أطباق الخزف الحجري الأبيض المطبوع بالليمون. ستقوم بدمج هذه العناصر مع الأطباق التي وجدتها في متجر التوفير: يجب أن تكون هذه الأطباق كبيرة بما يكفي لملء الحجم بين أطباق العشاء والسلطة. إذا كان لديك واحدة فقط من المجموعة، فهذا هو المكان الذي يمكنك استخدامها فيه.

لوحة شحن شفافة تمنح أطباقك أساسًا لتستقر عليه. تحتوي Dollar Tree على إصدارات تتميز إما بحلقة فضية أو ذهبية حول الحافة. اختر لون الخاتم الذي يناسب ترتيب طاولتك بشكل أفضل. أخيرًا، ستحتاج إلى قلم تحديد جاف وبعض المناديل القماشية وأي عناصر أخرى ستكمل مظهر طاولة حفلتك الربيعية.