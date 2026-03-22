أنشئ عرضًا رائعًا للنباتات النضرة باستخدام أواني الطين القديمة المُعاد تدويرها

إذا كنت تميل إلى الكثير من النباتات المنزلية، فقد يكون لديك مجموعة من أواني التيراكوتا الصغيرة حولك. عندما تكبر جميع نباتاتك، قد يكون من الصعب العثور على دورة تحسين جيدة، خاصة إذا كنت قد توقفت مؤقتًا عن بدء أي نباتات جديدة. لكن هناك طريقة سهلة لإعادة استخدام أصص النباتات، وهي إبقائها حول مجموعة النباتات الخاصة بك بطريقة مرحة بصريًا. قم بدمج ثلاثة أوعية صغيرة من الطين في عرض عصاري من خلال وضعها بشكل جانبي في التربة في أصيص أكبر، فوق بعض رقائق الخشب مرتبة لتبدو وكأنها طاولة. ستظهر النباتات العصارية التي تزرعها فوق الأصيص الصغيرة كما لو كانت تنمو منها، مما يخلق مشهدًا جميلاً لحديقتك أو منزلك. إذا كنت تحب مظهر الحصى فوق التربة، يمكنك دمجها في التصميم حول النباتات ورقائق الخشب.

من بنات أفكار @kristysketolifestyle على TikTok، يعمل هذا DIY على تحسين الترتيبات النضرة الأخرى التي تتطلب وضع وعاء صغير من الطين على جانبه داخل الحاوية الأكبر. في حين أن هذه المشاريع تعطي مظهر العصارة التي تنمو من وعاء واحد، فإن هذا المشروع يخلق صورة أكثر اكتمالا. لصنع هذه اللوحة الحية، ستحتاج إلى وعاء كبير به فتحات تصريف في الأسفل، وثلاثة أواني صغيرة من الطين (مثل تلك النباتات الحضانة التي بدأت فيها)، ومزيج تربة مصنوع للعصارة، وقصاصات من أنواع مختلفة من العصارة، والحصى، إذا رغبت في ذلك. إنها عملية سهلة الاستخدام للغاية، وإذا كان لديك بالفعل أوعية صغيرة إضافية وعصارة ورقائق خشب وحصى، فلن تضطر إلى شراء أي شيء! تقدم بعض خدمات إزالة الأشجار رقائق خشب مجانية. يمكن العثور على الحصى لدى كبار تجار التجزئة، ومشاتل النباتات، وعلى ضفاف الجداول المحلية.