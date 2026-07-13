أنهى المراوغون الشوط الأول بالفشل، واكتسحهم Dbacks

كان لدى ديف روبرتس طلب حقيقي واحد فقط لفريقه في نهاية الشوط الأول يوم الأحد.

يلعب. ينظف. البيسبول.

مرة أخرى، كان الطلب طويلًا جدًا.

في خسارة 5-3 أمام أريزونا دياموندباكس والتي أرسلت الفريق إلى استراحة كل النجوم بنتيجة غير مرضية (وغير مرضية)، واصل فريق دودجرز مسيرتهم السيئة المحيرة في اللعب خلال الأسبوع الماضي.

قال المدير ديف روبرتس: “بعض الهفوات العقلية وبعض الهفوات الجسدية”. “كان الأسبوع الماضي أقل من المتوسط ​​بالتأكيد.”

في الواقع، كانت هناك مرة أخرى أخطاء في الدفاع، حيث أسقط آندي باجز الكرة في الشوط الخامس ورمية سيئة من ماكس مونسي في الشوط السادس مما أدى بشكل مباشر إلى أشواط غير مكتسبة ساعدت أريزونا على محو عجز مبكر 3-0.

أيضًا ، مرة أخرى ، كان هناك رمية قذرة وهجوم مهدر ، حيث تمكن فريق Dodgers من إدارة ثلاث ضربات فقط على اللوحة أثناء مشاهدة طاقم التصويب الخاص بهم وهم يستسلمون للمشي والعرقلة والأخطاء في التوقيت السيئ.

ونتيجة لذلك، خسر النادي مباراته الرابعة من بين آخر خمس مباريات، وخسر ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى في شهرين بالضبط، وعانى من أول اكتساح له هذا العام مع اقترابه من استراحة كل النجوم.

معظمها، بعد فوات الأوان، شعرت بأنها ألحقت نفسها بنفسها.

ولا شك أن كل ذلك كان بمثابة مصدر للإحباط.

وقال مونسي: “إنها مجرد واحدة من تلك الامتدادات بالنسبة لنا الآن”. “أعتقد أن الجميع مستعدون للاستراحة.”

بدأ يوم الأحد بشكل جيد بما يكفي لفريق دودجرز. ضرب Shohei Ohtani الملعب الأول في اليوم للخروج إلى المركز ليحقق تقدمًا على أرضه، ثم أثار حشدًا آخر في الشوط الثالث بثنائية متقدمة أدت في النهاية إلى إعداد تومي إيدمان لأغنية فردية من جولتين.

بعد ذلك، لم يسجل فريق دودجرز ضربة أخرى.

وعلى الجانب الآخر من الكرة، فتحوا بابًا تلو الآخر للسماح لفريق Dbacks بالعودة إلى المباراة.

بعد الزوجي المتتالي Emmet Sheehan في الشوط الخامس، أسقط Pages كرة ذبابة روتينية نسبيًا أدت إلى نتيجة أخرى. في الشوط السادس ، أدت المشية الأولى من شيهان وتمريرة الكرة من الماسك الاحتياطي إليعازر ألفونزو إلى خلق تهديد Dbacks آخر.

مع وجود المتسابقين في الزوايا في وقت لاحق من الشوط، حصل مونسي على كرة أرضية في المركز الثالث لكنه ضرب جيرالدو بيردومو في الظهر أثناء محاولته رمي الكرة في الشباك. سمح ذلك لبيردومو بتسجيل هدف التعادل. ثم أعطى إلديمارو فارغاس أريزونا الصدارة بأغنية RBI المنفردة في الضربة التالية.

قال مونسي: “لقد أخذتني الكرة إلى يميني، لذا عدت إلى المنزل بشكل غريزي”، موضحًا سبب عدم انتقاله إلى المركز الثاني في اللعب المزدوج المحتمل. “وقام العداء بمهمته بالدخول إلى الخط، فأصاب كتفه.” لقد كانت الرمية على خط المرمى، ولكن ليس على خط المرمى لأنه كان في الطريق”.

في التاسع، أضافت أريزونا التأمين عندما أخذ تيم تاوا إيفان فيليبس عميقًا.

وفي النهاية، وضع فريق دودجرز نهاية مخيبة للآمال في أسوأ أسبوع لهم في الموسم.

ماذا يعني

بالعودة إلى خسارة يوم الثلاثاء أمام كولورادو روكيز، عندما أدت بعض الأخطاء المتأخرة إلى إبعاد المباراة بشكل فعال، فقد وضع فريق دودجرز علامات قبيحة في معظم جوانب اللعبة.

الأمر الأكثر وضوحًا هو دفاعهم، الذي ارتكب 24 خطأ فقط في أول 92 مباراة، لكنه اتحد بشكل مذهل في تسعة أخطاء في المباريات الخمس منذ ذلك الحين (مما أدى إلى ثمانية أشواط غير مكتسبة في تلك الفترة).

ومع ذلك، فقد كان الرمي متقطعًا أيضًا، حيث تم تسليط الضوء عليه من خلال 19 مشية، واثنين من الضربات الضاربة، وثلاثة ملاعب برية واثنتين من الضربات خلال هذه اللعبة الخمس.

ولم تكن الجريمة تنقذ أي شخص، بل كانت فقط 6 مقابل 35 مع المتسابقين في مركز التهديف خلال نفس الفترة.

لم يكلف دودجرز (61-36) أفضل سجل في الشوط الأول في التخصصات. كما أنه لم يضع سوى أقل القليل من الخدوش في ما أصبح الآن يتقدم بـ 11 مباراة في الدوري الوطني الغربي.

ومع ذلك، كان من الواضح أن روبرتس كان منزعجًا حتى قبل فشل يوم الأحد. يستمر البحث عن لعبة بيسبول أنظف، ولكن سيتعين عليه الآن الانتظار حتى يستأنف الموسم يوم الجمعة المقبل على الساحل الشرقي.

من هو المثير

كان من المقرر أن يتم الجزء الأكبر من يوم أوهتاني بعد مباراة الأحد، حيث كان من المقرر أن يخضع النجم ثنائي الاتجاه لتجفيف ركبته المريضة وتلقي حقنة مسكنة للألم.

لكن أولاً، ترك أفضل لاعب أربع مرات بصمته الأخيرة على اللوحة، حيث أنهى نصفه الأول باعتباره ضاربًا قويًا من خلال جمع شوطه الثاني والعشرين على أرضه، مسجلاً رقم RBI رقم 58 له وضرب استراحة كل النجوم بمتوسط ​​0.293 و0.952 OPS.

الآن، سيستغرق اليومين المقبلين لإراحة ركبته – وهو ما يأمل دودجرز أن يسمح له باستئناف واجباته الثنائية بدوام كامل عندما يبدأ الجدول الزمني احتياطيًا.

من ليس كذلك

من الصعب اختيار مراوغ واحد فقط في الوقت الحالي، لكن مونسي يبرز بسبب معاناته الأخيرة على جانبي الكرة.

لقد تحمل لاعب القاعدة الثالث في فريق All-Star هدوءًا في المنزل، حيث ضرب 0.207 فقط مع اثنين من الزوجي، ولا يوجد حواجز وثلاثة من RBIs. ومع ذلك، كانت المشاكل الأكبر تتعلق بالقفاز، حيث اتخذ موسم مونسي الدفاعي المتميز منعطفًا سريعًا وقبيحًا.

شهد يوم الأحد المباراة الثالثة على التوالي التي ارتكب فيها مونسي خطأ (كان لديه خمسة أخطاء فقط طوال الموسم السابق). في هذا الامتداد، فقد أيضًا بعض الكرات الأرضية الصلبة التي تم الحكم عليها بالضربات.

وفي مناسبات عديدة، كان إحباطه واضحا.

قال مونسي: “فقط أعاني من الركود”. “أنت فقط تحاول التغلب عليه.”

التالي

باستثناء أوهتاني، سيتوجه نجوم فريق دودجرز الخمسة الآخرون (بالإضافة إلى المدير ديف روبرتس وطاقمه التدريبي) إلى فيلادلفيا لحضور احتفالات كل النجوم هذا الأسبوع. سيعود الفريق إلى اللعب يوم الجمعة المقبل، عندما يبدأ رحلة برية في ثلاث مدن بمجموعة من ثلاث مباريات ضد فريق يانكيز.