أنواع الأغطية الأرضية من Pachysandra التي يجب عليك (ولا ينبغي عليك) زراعتها

إن النضال من أجل ملء المساحات الأكثر ظلالاً في حديقتك أمر حقيقي – فمعظم الأعشاب لن تنجو، لكن الأعشاب الضارة ستبقى على قيد الحياة. على الرغم من عدم وجود نقص في الأغطية الأرضية المثالية للمناطق المظللة، فإن العديد من التوصيات تلجأ إلى Pachysandra. أو، على وجه الدقة، إلى Spurge الياباني (Pachysandra Terminalis) – وهو غطاء أرضي منخفض النمو شائع جدًا في الولايات المتحدة الشمالية. إنها تحظى بشعبية كبيرة في التجارة البستانية حيث أنها تحتوي على مجموعة من الأصناف، مثل “Cutleaf” و”Green Carpet” و”Green Sheen” و”Silver Edge”، والتي تعبر عن عدد لا يحصى من الاختلافات الزينة. لسوء الحظ، يتحول الطفر الياباني إلى عدواني في ظل الظروف المثالية، وهذه الجودة تقيد استخدامه في بعض البيئات.
ومع ذلك، لدى Pachysandra أيضًا مجموعة متنوعة جيدة التصرف: Allegheny spurge، أو Pachysandra الجبلية (Pachysandra procumbens)، والتي تشترك في جماليات نظيرتها اليابانية. ولحسن الحظ، فهي ليست تطفلية وتحظى بشعبية لدى الملقحات. لديها العديد من الأصناف، مثل “Silver Streak” و”Pixie” و”Forest Green”. نوع آخر يقوم بجولات الحضانة هو “Windcliff Fragrant”. إنه صنف من Pachysandra axillaris، وهو صنف من شرق آسيا Pachysandra، وزهرة متكررة. ومع ذلك، فقد قمنا بتصنيف عدة أنواع من أغطية Pachysandra الأرضية التي تستحق مكانًا في حديقتك – والقليل منها الذي لا يستحق ذلك.
النبات: أليغيني سبورج في الحدائق المحلية
تتبع أصله إلى جبال أليغيني – ومن هنا الاسم – فإن طفرة أليغيني هي طفرة أصلية مقاومة للجفاف يجب أن تزرعها للغطاء الأرضي. تتميز بأوراق الشجر ذات اللون الأخضر الرمادي والتي تتبلل تدريجياً بالبقع الفضية مع تقدم موسم النمو. بحلول الخريف، تتحول أوراق الشجر إلى اللون البرونزي البني، مع افتراض مسحة جميلة من اللون الوردي والبنفسجي. على الرغم من أن الشتاء يكون قاسيًا في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، إلا أنه لا يبقى دائم الخضرة في جميع أنحاء نطاقه، باستثناء المناخات الأكثر دفئًا والمناطق غير المعرضة للرياح الشمالية. وهذا يعني أنه في النطاقات المنخفضة (المنطقتين 5 و 6)، تتساقط أوراقها خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، فإن هذا يضيف فقط إلى سحرها حيث تصبح الفروع العارية غارقة في المسامير العطرية البيضاء التي تأتي في الربيع، مما يجذب النحل والحشرات المفيدة الأخرى. حتى في المناطق 7 وما فوق، تظل عادةً شبه دائمة الخضرة، وتبدو الأوراق باهتة عندما يكون فصل الشتاء في منتصفه.
قد يقدر عشاق النباتات الأصليين في منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة – في فلوريدا وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا وتينيسي ونورث كارولينا وما حولها – نبات Allegheny spurge لتحمله للظل. نظرًا لأنه يتحمل أشعة الشمس الخافتة، فإنه ينمو بشكل جيد للغاية تحت الشجيرات والأشجار الطويلة. كما أنها مناسبة أيضًا لأسرة الأساس المظللة جزئيًا أو بالكامل أو للممرات المحيطة. والأفضل من ذلك، أنه يمكن زراعتها بكميات كبيرة في قطع الغابات والسماح لها بالتجنس. على النقيض من النمو الجانبي للطحالب اليابانية، يمتد Allegheny spurge بعرض قدمين بشكل قطري، مما يسمح له بالتعاون مع نباتات الغطاء الأرضي الأخرى التي تحب الظل.
تجنب: الطفرة اليابانية لأنها مزارع عدواني
لا تخطئ في زراعة نبات السبورج الياباني، حيث أن هذا الغطاء الأرضي الشهير يمكن أن يدمر حديقتك – للأسباب نفسها التي تساعد على ترسيخه. يعتبر نبات السبورج الياباني بمثابة غطاء أرضي سهل النمو لخنق الحشائش في حديقتك وحديقتك، نظرًا لأنه ينتشر عن طريق الجذور (السيقان الموجودة تحت الأرض)، مما يشكل حصيرة سميكة وموحدة. ولسوء الحظ، فإن الأمر لا يتوقف عند الأعشاب الضارة، مما يؤدي إلى قمع المرغوب فيه أيضًا وإجبار أصحاب العقارات على زراعة الزراعة الأحادية.
فضلاً عن ذلك فإن الطفرة اليابانية تميل إلى تجاهل المذكرة بشأن “الحدود”، فتتجاوزها بشكل منتظم وتهرب إلى المناطق الطبيعية. لهذا السبب، تعتبر غازية في أرلينغتون، فيرجينيا، ومن الأعشاب الضارة على مستوى البلاد. والأسوأ من ذلك أن مثل هذا التهجير الصارخ للنباتات المحلية يحرم الملقحات والحياة البرية من موارد قيمة. كما أنه من الصعب للغاية تطهير المتطوعين اليابانيين بشكل كامل دون اللجوء إلى العلاجات الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، بالمقارنة مع Allegheny spurge، فإن Pachysandra اليابانية أكثر عرضة للأمراض الفطرية التي قد تسبب زوالها المبكر، مثل لفحة الأوراق والساق. غالبًا ما تشكل قشور Euonymus وعث العنكبوت مشاكل بالنسبة لمجموعة Pachysandra هذه.
النبات: Pachysandra axillaris ‘Windcliff Fragrant’ في ضوء مرقط أو ظل كامل
أحد الأصناف التي تستحق الاهتمام هو Pachysandra axillaris ‘Windcliff Fragrant’، الذي تم تقديمه إلى الولايات المتحدة بواسطة مستكشف النباتات دانييل جيه هينكلي. نظرًا لأن هذا النبات هو أحد أصناف P. axillaris، فإنه يتتبع نسبه إلى سيتشوان، الصين. تماشيًا مع أقرانها من نبات الباتشيساندرا، تنمو أوراقها اللامعة دائمة الخضرة في حصيرة سميكة قريبة من الأرض. إن قدرتها على إطلاق تدفق ثانٍ تساعدها على التميز. بالإضافة إلى ازدهار الزهور البيضاء المميزة في الربيع، يكرر هذا الصنف أداءه في الخريف، مما يضمن اهتمامًا متعدد المواسم. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع “Windcliff Fragrant” بعادة أنيقة ومضغوطة، وتنتهي عادةً عند 6 بوصات عند النضج. وبما أنها بطيئة النمو، فإن خطر سيطرة هذه الباتشيساندرا على الحديقة هو الحد الأدنى.
باستثناء الشمس الكاملة، يمكن لصنف “Windcliff Fragrant” أن يزدهر في جميع الظروف المظللة الأخرى، من الضوء المرقط إلى الظل العميق. إنها تفضل الوقوف في تربة رطبة حمضية قليلاً (غير مشبعة بالمياه) في المناطق من 6 إلى 9. يمكن لأولئك الذين لديهم ضغط هائل من الغزلان والأرنب أن ينمووا بأمان “Windcliff Fragrant”. ضعه على بعد قدمين تقريبًا لتغطية سريعة.
تجنب: الطحالب اليابانية “Variegata” كغطاء أرضي
نظرًا لأن نمو الطفرة اليابانية يمكن أن يكون شاقًا للغاية بسبب انتشارها المكثف، فإن بعض البستانيين ينجذبون نحو أصنافها البطيئة النمو للغاية، مثل ‘Variegata’ (Pachysandra Terminalis ‘Variegata’). يُباع أيضًا باسم “Silver Edge”، ويظل “Variegata” حسن التصرف، ويحافظ على ميوله الاستعمارية تحت السيطرة – باستثناء التربة الرطبة. للتمهيد، تتميز بأوراق خضراء فضية يبلغ طولها من 2 إلى 4 بوصات، والتي غالبًا ما تتميز بشرائط بيضاء حليبية أو بقع على طولها. تساعد هذه الميزات الصنف على تمييز نفسه عن النبات الأصلي.
لسوء الحظ، فإن معدل نمو “Variegata” سيئ للغاية لدرجة أنه لم يعد خيارًا قويًا للغطاء الأرضي، على الرغم من الحديث التسويقي. من المؤكد أنها لا تزال ترسل الجذور، لكن السجادة لا تكون كثيفة بدرجة كافية لضمان تغطية جيدة. ومع ذلك، إذا أصررت، فإن التباعد بمقدار 6 بوصات قد يؤدي إلى بعض النتائج. لهذا السبب من الأفضل استخدام “Variegata” كمصنع عينة أو في الحدود. علاوة على ذلك، بالمقارنة مع نبات السبورج الياباني وأصنافه الأخرى، فإن نبات “Variegata” هو الأكثر عرضة للإصابة بمرض لفحة خشب البقس. إنه مرض يؤدي إلى تساقط أوراق النبات بالكامل والموت شبه الفوري وهو شائع في الأماكن الدافئة والمظللة.
النبات: “الخط الفضي” Allegheny Pachysandra لاهتمامه الشتوي الفضي
في حال كنت لا تزال متعلقًا بأوراق الشجر دائمة الخضرة المرقطة باللون الأبيض لـ “Variegata”، جرّب مقدمة Mt. Cuba Center لعام 2009: Pachysandra procumbens “Silver Streak” بدلاً من ذلك. ينبت هذا الغطاء الأرضي الأصلي أوراقًا خضراء عميقة خلال فصل الربيع، وتتخللها بقع فضية مع حلول الخريف. علاوة على ذلك، فإن خطوطها الفضية تستمر خلال فصل الشتاء، وتبدو جذابة للغاية في ظل المناظر الطبيعية الكئيبة. كما هو شائع في جنس Pachysandra، ينتج “Silver Streak” أيضًا زهور بيضاء كريمية عطرية حتى منتصف الربيع.
من الأفضل زراعة “Silver Streak” في المناطق من 5 إلى 9، حيث تحتفظ أوراقها بطابعها الدائم الخضرة بدلاً من أن تتحول إلى كتلة باهتة من الأوراق الذابلة ذات اللون البني. أبقها بعيدًا عن أشعة الشمس الكاملة، وأعط الأولوية للمواقع ذات الظل المفلتر أو الجزئي أو حتى العميق. إن “Silver Streak” لا يهتم بظروف التربة ومستويات الأس الهيدروجيني، في إشارة إلى قدرته على التكيف على نطاق واسع. لكن الجزء الأفضل؟ إنها شديدة التحمل للجفاف بعد إنشائها. سوف يتخطى الغزلان أوراق الشجر ليتناول وجبات لذيذة في مكان آخر. قم بتجميعها مع فلوكس الغابات (Phlox divaricata) كرفيق منخفض النمو وصديق للملقحات أو كوبية البلوط (Hydrangea quercifolia) للاهتمام الشتوي بالحدائق المحلية.