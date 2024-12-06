أنواع الأغطية الأرضية من Pachysandra التي يجب عليك (ولا ينبغي عليك) زراعتها

إن النضال من أجل ملء المساحات الأكثر ظلالاً في حديقتك أمر حقيقي – فمعظم الأعشاب لن تنجو، لكن الأعشاب الضارة ستبقى على قيد الحياة. على الرغم من عدم وجود نقص في الأغطية الأرضية المثالية للمناطق المظللة، فإن العديد من التوصيات تلجأ إلى Pachysandra. أو، على وجه الدقة، إلى Spurge الياباني (Pachysandra Terminalis) – وهو غطاء أرضي منخفض النمو شائع جدًا في الولايات المتحدة الشمالية. إنها تحظى بشعبية كبيرة في التجارة البستانية حيث أنها تحتوي على مجموعة من الأصناف، مثل “Cutleaf” و”Green Carpet” و”Green Sheen” و”Silver Edge”، والتي تعبر عن عدد لا يحصى من الاختلافات الزينة. لسوء الحظ، يتحول الطفر الياباني إلى عدواني في ظل الظروف المثالية، وهذه الجودة تقيد استخدامه في بعض البيئات.

ومع ذلك، لدى Pachysandra أيضًا مجموعة متنوعة جيدة التصرف: Allegheny spurge، أو Pachysandra الجبلية (Pachysandra procumbens)، والتي تشترك في جماليات نظيرتها اليابانية. ولحسن الحظ، فهي ليست تطفلية وتحظى بشعبية لدى الملقحات. لديها العديد من الأصناف، مثل “Silver Streak” و”Pixie” و”Forest Green”. نوع آخر يقوم بجولات الحضانة هو “Windcliff Fragrant”. إنه صنف من Pachysandra axillaris، وهو صنف من شرق آسيا Pachysandra، وزهرة متكررة. ومع ذلك، فقد قمنا بتصنيف عدة أنواع من أغطية Pachysandra الأرضية التي تستحق مكانًا في حديقتك – والقليل منها الذي لا يستحق ذلك.