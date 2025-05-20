أنواع الحواف التي لا يمكن أن تقاومها طيور الطنان والملقحة

إذا كنت تبحث عن مصنع مذهل لإضافته إلى حديقة الملقحات الخاصة بك ، فإن توحيد Lobelia (Lobelia Erinus) يناسب الفاتورة تمامًا. إنه علاج مرئي سيجعلك تبتسم في كل مرة تنظر إليها. والأكثر من ذلك ، أن هذا النبات الرائع سيكون أيضًا مغناطيسًا للطيور الطنانة ، والتي لن تكون قادرة على مقاومة تلك الأزهار الزرقاء الرائعة في الفناء.

بصفتك سنويًا مشتركًا ، تميل Lobelia إلى الازدهار بشكل أفضل عندما تكون الأيام أقصر وليس في حرارة الصيف ، لذلك يمكنك توقع وفرة مطلقة لتلك الزهور الغريبة في الربيع والخريف. هذا مثالي لجذب الطيور الطنانة المهاجرة لأنها تغذي رحلاتها الطويلة. بصرف النظر عن الملقحات الشهيرة ، مثل النحل والفراشات ، تجتذب Lobelia المتزايد أيضًا بعض الحشرات المفيدة الأخرى ، مثل الذباب السيرفيد والدبابير الطفيلية الصغيرة.

هناك العديد من أصناف Lobelia المتزايدة للاختيار من بينها ، مع وجود العديد من زهور Azure الرائعة. هناك أيضًا أصناف ذات أزهار بيضاء أو أرجوانية ، لكنها الأزرق هي التي ستبرز حقًا في حديقتك. يمكنك استخدام هذه النباتات الحدودية لأسرّة الزهور الخاصة بك أو كزهور زائدة مذهلة في سلال معلقة. فقط تأكد من تزويدهم بالكثير من الرطوبة والتربة أو المزيج الجيد. بعض من أفضل Lobleias من أفضل الكوبالت هي “Cascade Blue” و “Blue Moon” و “Cambridge Blue” و “Riviera Blue Eyes و” Recatta Midnight Blue “.