أنواع الحواف التي لا يمكن أن تقاومها طيور الطنان والملقحة

إذا كنت تبحث عن مصنع مذهل لإضافته إلى حديقة الملقحات الخاصة بك ، فإن توحيد Lobelia (Lobelia Erinus) يناسب الفاتورة تمامًا. إنه علاج مرئي سيجعلك تبتسم في كل مرة تنظر إليها. والأكثر من ذلك ، أن هذا النبات الرائع سيكون أيضًا مغناطيسًا للطيور الطنانة ، والتي لن تكون قادرة على مقاومة تلك الأزهار الزرقاء الرائعة في الفناء.
بصفتك سنويًا مشتركًا ، تميل Lobelia إلى الازدهار بشكل أفضل عندما تكون الأيام أقصر وليس في حرارة الصيف ، لذلك يمكنك توقع وفرة مطلقة لتلك الزهور الغريبة في الربيع والخريف. هذا مثالي لجذب الطيور الطنانة المهاجرة لأنها تغذي رحلاتها الطويلة. بصرف النظر عن الملقحات الشهيرة ، مثل النحل والفراشات ، تجتذب Lobelia المتزايد أيضًا بعض الحشرات المفيدة الأخرى ، مثل الذباب السيرفيد والدبابير الطفيلية الصغيرة.
هناك العديد من أصناف Lobelia المتزايدة للاختيار من بينها ، مع وجود العديد من زهور Azure الرائعة. هناك أيضًا أصناف ذات أزهار بيضاء أو أرجوانية ، لكنها الأزرق هي التي ستبرز حقًا في حديقتك. يمكنك استخدام هذه النباتات الحدودية لأسرّة الزهور الخاصة بك أو كزهور زائدة مذهلة في سلال معلقة. فقط تأكد من تزويدهم بالكثير من الرطوبة والتربة أو المزيج الجيد. بعض من أفضل Lobleias من أفضل الكوبالت هي “Cascade Blue” و “Blue Moon” و “Cambridge Blue” و “Riviera Blue Eyes و” Recatta Midnight Blue “.
املأ حديقة الملقحات الخاصة بك ببحر أزرق مع هذه الأصناف
سوف يسعدك Lobelia “Cascade Blue” بأزهار الياقوت ذات الألوان الغنية لجذب تلك النحل والفراشات والطيور الطنانة. قم بتنميةها في بقعة مشمسة ، وانتظر حتى يتم تغطيتها بأزهار حية في أوائل الربيع ومرة أخرى في الخريف. للحصول على وفرة من الزهور الملكية الزرقاء ، قد ترغب في تجربة Lobelia “Blue Moon” ، ولكن إذا كنت بعد أن كانت اللون الأزرق الأكثر ليونة ، فحاول Lobelia “Cambridge Blue” ، وهو مصنع مضغوط يصل ارتفاعه إلى 6 بوصات فقط. ستحول هذه الحولية الربيعية الجميلة حديقتك إلى مراسلة ملونة.
للحصول على شاشة أكثر إمتاعًا ، فكر في Lobelia ‘Riviera Blue Eyes. ليس فقط لها بتلات زرقاء غنية ، ولكن هذه لها مراكز بيضاء تخلق تباينًا مثيرًا للإعجاب. من ناحية أخرى ، فإن Lobelia ‘Regatta Midnight Blue’ لديها أزهار البنفسجي الزرقاء الشديدة التي ستأخذ أنفاسك عندما تظهر في أوائل الربيع. للحصول على اهتمام إضافي ، قد ترغب في إلقاء نظرة على Lobelia “Crystal Palace” ، الذي يحتوي على أزهار الكوبالت الأكثر إبهارًا مع أوراق الشجر المليئة بالبرونز.
أخيرًا ، يحتوي الفائزون المؤكدون أيضًا على مجموعة مختارة من Lobleias الزرقاء الجميلة ، بما في ذلك “Laguna Sky Blue و” Laguna Dark Blue “و” Laguna Royale Blue Pearl “. ستبدو زهور سلة السلة المعلقة هذه مثالية على الشرفة الخاصة بك حتى تتمكن من مشاهدة نشاط الملقحات والهيمر من نافذتك الأمامية.