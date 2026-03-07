أنواع الخس التي تزدهر عندما تزرع في الأواني

هل أنت بستاني الصبر؟ شخص لا يستطيع الانتظار لحصاد محاصيله؟ إذن، قد يكون الخس (Lactuca sativa) هو محصولك المفضل الجديد. بفضل دورة النمو القصيرة جدًا، ينضج الخس بسرعة كبيرة. يتيح ذلك للبستانيين حصاد المحصول في غضون بضعة أسابيع فقط وحتى استخراج محاصيل متعددة في عام واحد. علاوة على ذلك، فإن الخس يتميز بمقاومته للبرودة بشكل مدهش. هو – هي. في الواقع، إنها واحدة من تلك النباتات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى في حالة التجميد غير المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، على عكس العديد من الخضروات، فهو يتحمل الظل ويمكن زراعته في الأواني. في الواقع، يمكن زراعة جميع أنواع الخس، من الأوراق إلى الخس، ومن الخس إلى الخس، في أصص. أفضل جزء؟ الخس نبات ذو جذور ضحلة، لذلك لا تحتاج حتى إلى وعاء كبير لزراعة الخس. أي شيء يبلغ عمقه حوالي 6 إلى 9 بوصات هو أكثر من كافٍ لإنجاز المهمة.

والكرز على القمة؟ يمكنك استخدام أي حاوية تقريبًا لزراعة الخس. المعدن، الخشب، الطين، القماش، كل شيء يعمل. فقط ضع في اعتبارك أن اختيار الحاوية المناسبة هو نصف القصة فقط. إذا كنت تريد أن ينمو خسك جيدًا، فستحتاج أيضًا إلى استخدام تربة التأصيص المناسبة. الخيار الجيد هو استخدام خليط الأصيص المعبأ في أكياس. تجنب تربة الحديقة العادية إذا استطعت، وفكر في استخدام السماد. أيضًا، عند زراعة الخس، استخدم بذورًا عالية الجودة. لحسن الحظ، هناك العديد من الشركات الجيدة التي يمكنك شراء بذور حديقتك منها. فقط تأكد من أنك تعرف كيفية معرفة ما إذا كانت البذور قابلة للحياة أم لا.