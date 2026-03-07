أنواع الخس التي تزدهر عندما تزرع في الأواني

هل أنت بستاني الصبر؟ شخص لا يستطيع الانتظار لحصاد محاصيله؟ إذن، قد يكون الخس (Lactuca sativa) هو محصولك المفضل الجديد. بفضل دورة النمو القصيرة جدًا، ينضج الخس بسرعة كبيرة. يتيح ذلك للبستانيين حصاد المحصول في غضون بضعة أسابيع فقط وحتى استخراج محاصيل متعددة في عام واحد. علاوة على ذلك، فإن الخس يتميز بمقاومته للبرودة بشكل مدهش. هو – هي. في الواقع، إنها واحدة من تلك النباتات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى في حالة التجميد غير المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، على عكس العديد من الخضروات، فهو يتحمل الظل ويمكن زراعته في الأواني. في الواقع، يمكن زراعة جميع أنواع الخس، من الأوراق إلى الخس، ومن الخس إلى الخس، في أصص. أفضل جزء؟ الخس نبات ذو جذور ضحلة، لذلك لا تحتاج حتى إلى وعاء كبير لزراعة الخس. أي شيء يبلغ عمقه حوالي 6 إلى 9 بوصات هو أكثر من كافٍ لإنجاز المهمة.
والكرز على القمة؟ يمكنك استخدام أي حاوية تقريبًا لزراعة الخس. المعدن، الخشب، الطين، القماش، كل شيء يعمل. فقط ضع في اعتبارك أن اختيار الحاوية المناسبة هو نصف القصة فقط. إذا كنت تريد أن ينمو خسك جيدًا، فستحتاج أيضًا إلى استخدام تربة التأصيص المناسبة. الخيار الجيد هو استخدام خليط الأصيص المعبأ في أكياس. تجنب تربة الحديقة العادية إذا استطعت، وفكر في استخدام السماد. أيضًا، عند زراعة الخس، استخدم بذورًا عالية الجودة. لحسن الحظ، هناك العديد من الشركات الجيدة التي يمكنك شراء بذور حديقتك منها. فقط تأكد من أنك تعرف كيفية معرفة ما إذا كانت البذور قابلة للحياة أم لا.
اختيار نوع الخس المثالي لوعاءك
نظرًا لأن جميع أنواع الخس تزدهر في الأواني، يمكنك الاختيار بناءً على ما تفضله. خذ على سبيل المثال أوراق الخس. تنمو على شكل أوراق فضفاضة ومتفرعة ولها مظهر مكشكش ومهدب. كما أنه شديد التحمل على البارد، ومتوفر في العديد من الأنواع. ولكن ما يجعل أوراق الخس مميزة حقًا هو أنها تنمو بسرعة. ومع ذلك، إذا لم تكن من النوع المورق والمكشكش، فهناك خس رومين (كوس). ينمو طويلًا ومستقيمًا، ويشكل رؤوسًا ممدودة بأضلاع سميكة وقوية.
ما يميز الخس حقًا هو قدرته الاستثنائية على تحمل الحرارة. يمكن أن تنمو حتى في درجات حرارة تصل إلى 150 درجة فهرنهايت (على الرغم من أن أفضل نمو يحدث بين 60 و65 درجة فهرنهايت). علاوة على ذلك، وبما أنها ضيقة ومستطيلة، فيمكن زراعتها في صفوف متقاربة وفي أوعية صغيرة. ومع ذلك، إذا لم يكن كل من الخس الورقي والخس الروماني من النوع الذي تفضله، فهناك خس الزبدة. وكما يمكنك أن تقول من اسمها، فهي ناعمة وطرية وكريمية.
يأتي خس الزبدة في نوعين: بيب وبوسطن. كلا النوعين لهما رؤوس فضفاضة وملمس رقيق ونكهة. والأكثر إثارة هو أن خس الزبدة يأتي بألوان حمراء وخضراء زاهية، وبصراحة، إنه نوع الخس المثالي لإضافة اللون والنكهة إلى سلطتك المفضلة. وأخيرًا وليس آخرًا، هناك الخس المقرمش. مرة أخرى، كما يوحي الاسم، فهي مقرمشة جدًا ولها أوراق شجر غنية جدًا بالمياه، لكن المشكلة تكمن في أنه قد يكون من الصعب نموها إلى حد ما. لماذا؟ حسنًا، لأنه يتطلب موسمًا باردًا طويلًا حتى ينضج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يثبت بسرعة كبيرة ويذهب إلى البذور عندما ترتفع درجات الحرارة.