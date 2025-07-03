أنواع الدم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

معظم الناس لا يعرفون نوع دمهم إلا إذا كانوا يتبرعون بالدم أو يستعدون للجراحة. ترث نوع دمك من والديك ، ويقع معظم الناس في واحدة من أربع مجموعات: A أو B أو AB أو O. تشير هذه الحروف إلى مزيج من السكريات والبروتينات (المسمى المستضدات) على سطح خلايا الدم الحمراء. كما أنها تتعلق بالأجسام المضادة التي تطفو في بلازما دمك. يوضح الإيجابية أو السلبية بعد نوع الدم ما إذا كان لديك نوع آخر من المستضد يسمى عامل RH.

على الرغم من أن هذا قد يبدو تقنيًا بعض الشيء ، إلا أن نوع الدم قد يؤثر فعليًا على مدى مقاومة أو ضعفك في بعض الأمراض. ذلك لأن المستضدات والأجسام المضادة تلعب دورًا كبيرًا في نظام المناعة لديك. على سبيل المثال ، يعاني الأشخاص الذين يعانون من أو أنواع دم A أو AB من الإصابة بسرطان المعدة ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في سرطان BMC.

وجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من الدم من النوع O ، كان لدى أولئك الذين يعانون من النوع A خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 13 ٪ ، وأولئك الذين يعانون من خطر أعلى بنسبة 18 ٪. جمع الباحثون أيضًا نتائج من 40 دراسة أخرى ووجدوا أنماطًا مماثلة. كان لدى الأشخاص الذين يعانون من النوع A خطر أكبر بنسبة 19 ٪ ، وأولئك الذين يعانون من النوع AB كان لديهم خطر متزايد بنسبة 9 ٪ من سرطان المعدة.