أنواع الدم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

معظم الناس لا يعرفون نوع دمهم إلا إذا كانوا يتبرعون بالدم أو يستعدون للجراحة. ترث نوع دمك من والديك ، ويقع معظم الناس في واحدة من أربع مجموعات: A أو B أو AB أو O. تشير هذه الحروف إلى مزيج من السكريات والبروتينات (المسمى المستضدات) على سطح خلايا الدم الحمراء. كما أنها تتعلق بالأجسام المضادة التي تطفو في بلازما دمك. يوضح الإيجابية أو السلبية بعد نوع الدم ما إذا كان لديك نوع آخر من المستضد يسمى عامل RH.
على الرغم من أن هذا قد يبدو تقنيًا بعض الشيء ، إلا أن نوع الدم قد يؤثر فعليًا على مدى مقاومة أو ضعفك في بعض الأمراض. ذلك لأن المستضدات والأجسام المضادة تلعب دورًا كبيرًا في نظام المناعة لديك. على سبيل المثال ، يعاني الأشخاص الذين يعانون من أو أنواع دم A أو AB من الإصابة بسرطان المعدة ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في سرطان BMC.
وجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من الدم من النوع O ، كان لدى أولئك الذين يعانون من النوع A خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 13 ٪ ، وأولئك الذين يعانون من خطر أعلى بنسبة 18 ٪. جمع الباحثون أيضًا نتائج من 40 دراسة أخرى ووجدوا أنماطًا مماثلة. كان لدى الأشخاص الذين يعانون من النوع A خطر أكبر بنسبة 19 ٪ ، وأولئك الذين يعانون من النوع AB كان لديهم خطر متزايد بنسبة 9 ٪ من سرطان المعدة.
الرابط المحتمل بين نوع الدم وسرطان المعدة
من المهم أن نوضح أن الدراسة لا تشير إلى أن وجود نوع الدم A أو AB يسبب السرطان بشكل مباشر. بعد كل شيء ، يتطور الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أنواع الدم الأخرى أيضًا إلى سرطان المعدة. ولكن قد يكون هناك بعض الاختلافات البيولوجية بين أنواع الدم التي تجعل سرطان المعدة أكثر احتمالا. يمكن أن تشمل هذه الاختلافات كيفية تعامل الجسم مع الالتهاب ، وكيفية تواصل الخلايا ، وكيف يكتشف الجهاز المناعي الخلايا السرطانية. على سبيل المثال ، قد ينتج الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم A حمض المعدة أقل مقارنةً بأولئك الذين يعانون من نوع الدم O.
أشارت الدراسة أيضًا إلى الأبحاث السابقة التي توضح أن الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بالهيليكوباكتر بيلوري ، وهو نوع من البكتيريا التي تم ربطها بسرطان المعدة ، وخاصة السلالات الأكثر ضررًا. في هذه الدراسة ، كان لدى الأشخاص المصابين بنوع الدم A أكبر خطر الإصابة بسرطان المعدة بغض النظر عما إذا كانوا مصابين بـ H. pylori. ومع ذلك ، كان الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم AB أكثر عرضة لتطور سرطان المعدة إذا كان لديهم عدوى H. pylori.
مخاطر وعلامات سرطان المعدة
ليس سرطان المعدة شائعًا للغاية في الولايات المتحدة ، لكنه في الواقع خامس سرطان في جميع أنحاء العالم ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. يحدث سرطان المعدة في كثير من الأحيان في أجزاء من آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية ، والرجال يحتمل أن يحصلوا عليه. يرتفع خطر الإصابة بسرطان المعدة أيضًا مع تقدم العمر ، لكن تجدر الإشارة إلى أن الحالات تتزايد بين النساء الأصغر سنا من أصل إسباني. أشياء مثل نظامك الغذائي وتاريخ العائلة والظروف الصحية مثل السمنة يمكن أن تثير أيضًا خطر الإصابة بسرطان المعدة.
(اكتشف كيف يتم علاج سرطان المعدة.)
على عكس بعض البلدان الأخرى ، فإن الولايات المتحدة لا تتطلع بشكل روتيني لسرطان المعدة. يمكن أن يكون ذلك مشكلة لأن سرطان المعدة لا يسبب أعراضًا في المراحل المبكرة ، عندما يكون العلاج أسهل بكثير. بدون اكتشاف مبكر ، عادة ما يتم العثور على سرطان المعدة لاحقًا ، عندما تكون الأورام أكبر أو أن السرطان قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، تشمل علامات التحذير المحتملة لسرطان المعدة ضعف الشهية أو الحرقة أو ألم البطن أو الدم في البراز.