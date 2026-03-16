أهمية كام شليتلر لليانكيز

أهمية كام شليتلر لليانكيز

عاد جويل شيرمان بسلسلة مقاطع الفيديو “3 أشياء أفكر فيها”، ويركز الإصدار الأخير على لاعب فريق يانكيز الصاعد كام شليتلر.

لم يكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على رادار أي شخص في هذا الوقت من العام الماضي باعتباره صانع فرق محتمل في التناوب قريبًا. جويل ليس متأكدًا من أنه رأى لاعبًا يصل إلى هذا الحد وبهذه السرعة. أخبر شليتلر نفسه جويل بخصوص النسخة التي قدمها في Opening Day في Double-A في عام 2025: “هذا الرجل سيء”.

ومع ذلك، فقد أدى بعض الوزن الإضافي، وزيادة السرعة، وإضافة القاطع وكرة المنحنى المحسنة، إلى تحويل شليتلر فجأة إلى قطعة حيوية.

ما مدى أهمية ذلك؟ كما يوضح جويل، لم يستبدل فريق يانكيز ببداية في الموعد النهائي العام الماضي لأنهم شعروا أن أشياء شليتلر ستُترجم بشكل أفضل من أي شخص يمكنهم الحصول عليه في السوق. أعرب الكشافة الذين تحدث إليهم جويل عن إعجابهم به، ولا سيما أدائه في آخر مباراة له في المعرض ضد فريق بلو جايز، معتقدين أنه أفضل ما رأوه هذا الربيع.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

