أهم 3 أسباب لنقص الدوبامين لا تريد تجاهلها

هل سبق لك أن حصلت على هذا الاندفاع القليل من الإثارة عندما يحب شخص ما رسالتك أو يتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا هو الدوبامين يركل في العمل. الدوبامين هو ناقل عصبي يشعر بالرضا يتضمن الدافع والمكافأة. في كل مرة تشعر فيها بقدر قليل من المتعة عندما تفعل شيئًا ، فأنت متحمس للاستمرار في القيام بذلك. لهذا السبب من السهل جدًا الاستمرار في التمرير أو تحديث خلاصتك. يشجعك الدوبامين على الاستمرار في مطاردة هذه المكافأة.

عندما لا ينتج عقلك ما يكفي من الدوبامين ، قد تشعر أنك غير متحمس أو غائبة عن التفكير أو قلق من مستويات منخفضة من الدوبامين. في حالات أكثر خطورة مثل مرض باركنسون ، تنخفض مستويات الدوبامين بشكل كبير بسبب فقد الخلايا العصبية في الدماغ. يمكن أن تسبب الأدوية مثل الكوكايين زيادة في الدوبامين ، لكنها أيضًا تلحق الضرر بمستقبلات الدوبامين في عقلك. لهذا السبب يحتاج المستخدمون على المدى الطويل إلى المزيد من الدواء لمجرد الشعور بنفس التأثير.

حتى إذا كنت لا تتعامل مع حالة مثل باركنسون أو استخدام المواد ، فإن نمط حياتك يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات الدوبامين. اتباع نظام غذائي مرتفع في الدهون المشبعة ، والحرمان من النوم المزمن ، والتوتر كلها مرتبطة بإنتاج الدوبامين المنخفض.