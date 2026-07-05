أواني الأطباق العتيقة ذات السمعة الطيبة منذ قرون من حيث المتانة

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في كثير من الحالات، فإن إضافة أطباق عتيقة ملفتة للنظر إلى دورة مطبخك المعتادة يعني المخاطرة الكبيرة من حيث طول العمر. مع الأخذ في الاعتبار أن الأطباق الحديثة يمكن أن تتشقق أو تنكسر بسهولة إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ، فليس من المستغرب أن إضافة بضعة عقود إلى المزيج لا يساعد على متانة الأطباق. ومع ذلك، تم تصنيع بعض الأطباق العتيقة خصيصًا لتحمل البلى. على سبيل المثال، إذا كنت في السوق لشراء مجموعة أطباق كلاسيكية عملية بقدر ما هي فريدة من نوعها، فلا تبحث سوى عن أواني الطعام المصنوعة للبحرية الأمريكية. مع ما يزيد عن قرن من الأطباق للاختيار من بينها بما في ذلك الأكواب وقوارب المرق وكل شيء بينهما، فمن السهل العثور على قطعة مثالية للمظهر البحري الذي يحل محل التصميمات الداخلية الساحلية المصقولة.
نتيجة للموجات المتدحرجة المستمرة، يجب أن تكون أي أطباق على متن السفينة قادرة على السقوط دون أن تتحطم. لذلك، تم تصنيع أواني الطعام الخاصة بالبحرية الأمريكية مع وضع المتانة في الاعتبار. يتغير تصميم هذه الأطباق قليلاً اعتمادًا على سنة صنعها، وما إذا كانت مخصصة لضابط أو أحد أفراد الطاقم، وحتى على السفينة التي تم استخدامها عليها. ومع ذلك، تشترك معظم القطع في التصميم الأساسي الذي يجعل من السهل العثور على هذه العناصر القيمة في متجر التوفير: قاعدة من الخزف الأبيض مع حدود وشارات باللون الأزرق السماوي. تعد المراسي من أكثر الشارات شيوعًا، على الرغم من أنك قد تجد أيضًا قطعًا تحتوي على نسور أو أعلام، بالإضافة إلى اختصار عبارة “USN” أو “US Navy”. إذا كانت قطعة أطباق مخصصة لمسؤول رفيع المستوى أو لمناسبة خاصة، فيمكن استبدال اللون الأزرق بالذهبي، وتتميز بختم البحرية الرسمي.
صُنعت أطباق البحرية الأمريكية لتدوم طويلاً
تم توثيق أطباق البحرية الأمريكية منذ أواخر القرن التاسع عشر على الأقل، وبما أنه لا يوجد سجل رسمي لجميع التصميمات المختلفة التي مرت بها أطباق البحرية على مر السنين، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت قد عثرت على قطعة أثرية حقيقية. يأتي جزء من الارتباك من حقيقة أن الأطباق تم تصنيعها من قبل عدد من الشركات المصنعة المختلفة على مر السنين، لذلك هناك العديد من علامات المصنع المختلفة التي يمكن أن تشير إلى صحة القطعة. بعض العلامات التي يجب البحث عنها عند فحص أواني الطعام هي تلك الموجودة في Shenango China، والتي تظهر على قطع من منتصف القرن العشرين، وGreenwood China، والتي يمكن أن تكون علامة على أن القطعة قد تم تصنيعها في وقت مبكر من سبعينيات القرن التاسع عشر! إذا كنت محظوظًا، فقد ترى شيئًا يشير فعليًا إلى السفينة التي أبحرت عليها أواني الطعام. إلى جانب الإشارة المرجعية لعلامات الشركة المصنعة مع أمثلة تم التحقق منها عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا استخدام طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كنت تتعامل مع قطعة من الخزف أو الفخار العادي.
جزء من جاذبية جمع الأطباق من البحرية الأمريكية هو أنه بسبب توفرها، يمكنك العثور على قطع جميلة بأسعار معقولة إلى حد ما – حوالي 40 دولارًا للطبق الواحد. تعتبر هذه سرقة مقارنة ببعض التحف الأخرى، على الرغم من أنه يمكنك العثور على قطع أقدم أو أكبر بسعر بضع مئات من الدولارات. إن المظهر البسيط والمتطور لهذه الأطباق يجعلها مثالية لإضفاء طابع شخصي على مطبخك دون المبالغة في ذلك. وإذا كنت منبهرًا حقًا بالمظهر، فقد قامت البحرية أيضًا بتكليف عناصر مثل أطباق الصابون والأحواض والأواني الفضية، لذلك هناك الكثير من الكنوز التي يمكنك العثور عليها.