بينما كان العديد من المشاهير منشغلين بمهاجمة Ozempic وغيره من أجهزة GLP-1، سلطت أوبرا وينفري الضوء على الاتجاه الصعودي المفاجئ لهم. في حديثها إلى People في ديسمبر 2025، شاركت أيقونة التلفزيون أن تناول Ozempic ساعدها كثيرًا في رحلة الرصانة، قائلة: “كنت من أشد المعجبين بالتيكيلا. لقد تناولت حرفيًا 17 جرعة في إحدى الليالي”. “لم أشرب الخمر منذ سنوات. وحقيقة أنني لم أعد أرغب في ذلك أمر مدهش للغاية.”

وبطبيعة الحال، فإن وينفري ليست الشخص الوحيد الذي شهد هذه الفائدة المدهشة. وجدت دراسة نشرت عام 2024 في مجلة الإدمان أن الأشخاص الذين كانوا يواجهون إدمان الكحول ويتناولون دواء GLP-1 كانوا أقل عرضة للإفراط في استهلاك الكحول بنسبة 50٪. بعد خضوعها لعملية تحول في فقدان الوزن وتجربة فوائد الرصانة التي جاءت معها، قالت وينفري لمجلة People: “أشعر أنني أكثر حيوية وحيوية من أي وقت مضى”.

وتظهر التغييرات الإيجابية التي شهدتها مقدمة البرامج الحوارية نتيجة رحلتها الصحية واضحة كالنهار في الصور التي تم التقاطها في عامي 2022 و2026. وفي الصورة التالية، تبدو بشرة وينفري أكثر مشدودًا وشبابًا. يبدو أيضًا أن وينفري قد طورت توهجًا رائعًا حول وجهها وهي تشع بالثقة. من المؤكد أن بعض هذه التغييرات يمكن إرجاعها إلى تعديلات تجميلية بسيطة أو نظام جيد للعناية بالبشرة. ومع ذلك، هناك أيضًا احتمال أن تختبر وينفري العجائب المدعومة علميًا والتي يمكن أن تفعلها الرصانة للبشرة.