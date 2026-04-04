أوبرا تقول إن GLP-1s جعلتها رصينة هذه الصورة قبل وبعد تتحدث عن مجلدات

بينما كان العديد من المشاهير منشغلين بمهاجمة Ozempic وغيره من أجهزة GLP-1، سلطت أوبرا وينفري الضوء على الاتجاه الصعودي المفاجئ لهم. في حديثها إلى People في ديسمبر 2025، شاركت أيقونة التلفزيون أن تناول Ozempic ساعدها كثيرًا في رحلة الرصانة، قائلة: “كنت من أشد المعجبين بالتيكيلا. لقد تناولت حرفيًا 17 جرعة في إحدى الليالي”. “لم أشرب الخمر منذ سنوات. وحقيقة أنني لم أعد أرغب في ذلك أمر مدهش للغاية.”
وبطبيعة الحال، فإن وينفري ليست الشخص الوحيد الذي شهد هذه الفائدة المدهشة. وجدت دراسة نشرت عام 2024 في مجلة الإدمان أن الأشخاص الذين كانوا يواجهون إدمان الكحول ويتناولون دواء GLP-1 كانوا أقل عرضة للإفراط في استهلاك الكحول بنسبة 50٪. بعد خضوعها لعملية تحول في فقدان الوزن وتجربة فوائد الرصانة التي جاءت معها، قالت وينفري لمجلة People: “أشعر أنني أكثر حيوية وحيوية من أي وقت مضى”.
وتظهر التغييرات الإيجابية التي شهدتها مقدمة البرامج الحوارية نتيجة رحلتها الصحية واضحة كالنهار في الصور التي تم التقاطها في عامي 2022 و2026. وفي الصورة التالية، تبدو بشرة وينفري أكثر مشدودًا وشبابًا. يبدو أيضًا أن وينفري قد طورت توهجًا رائعًا حول وجهها وهي تشع بالثقة. من المؤكد أن بعض هذه التغييرات يمكن إرجاعها إلى تعديلات تجميلية بسيطة أو نظام جيد للعناية بالبشرة. ومع ذلك، هناك أيضًا احتمال أن تختبر وينفري العجائب المدعومة علميًا والتي يمكن أن تفعلها الرصانة للبشرة.
يبدو أن بشرة أوبرا وينفري قد شهدت فوائد الرصانة طويلة الأمد
خلال محادثة في ديسمبر 2023 مع مجلة فوغ الهندية، وصف خبير التغذية جايرو رودريغيز الكحول بأنه “أحد أسوأ المركبات وأكثرها عدوانية لتدمير بشرتك”. وذكر أيضًا أنه شجع عملائه مازحًا على الانغماس في الشرب إذا أرادوا التقدم في السن. في مقطع فيديو على اليوتيوب في أبريل 2025، أكد طبيب الأمراض الجلدية المعتمد ستيفاني كابيل بالمثل أن الجفاف الناجم عن الكحول يمكن أن يزيد من علامات الشيخوخة. وقال الدكتور كابيل: “إنه يضعف وظيفة حاجز الجلد”. “إنه يضعف قدرة الجلد على الاحتفاظ بالمياه بحيث تفقد تلك الحيوية الممتلئة. وتفقد تلك المرونة في بشرتك.”
يمكن أن يؤدي استنزاف المياه عبر الجلد الناجم عن الكحول أيضًا إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. بالإضافة إلى ذلك، في محادثة أبريل 2025 مع Hola! الولايات المتحدة الأمريكية، قال طبيب الأمراض الجلدية المعتمد ديفيد جونسون أن الإفراط في شرب الخمر يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على الكولاجين. وفي الوقت نفسه، أكدت أخصائية العناية بالبشرة دون جيت أن مظهر الشخص يمكن أن يتغير عندما يتوقف عن شرب الكحول. ووفقا لها، يمكن أن يبدأ الجلد في تعويض الجفاف الناجم عن الكحول بعد أسبوع واحد فقط من رحلة الرصانة للشخص. التجديد الذي تشتد الحاجة إليه يمكن أن يجعل البشرة تبدو أكثر امتلاءً وشبابًا.
ذكر الدكتور جونسون أيضًا أنه يمكن للمرء أن يتوقع رؤية انخفاض في احمرار الجلد، الناتج عن الالتهاب الناجم عن الكحول، بعد حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع من رحلتهم. وفقاً للدكتور جونسون، فإن الإقلاع عن الكحول لفترة أطول يمكن أن يمنح البشرة فرصة أفضل لاستعادة إنتاج الكولاجين. بالنظر إلى كل هذا، ليس من المستغرب أن أحد الأشياء الرئيسية التي يمكنك القيام بها عندما تبدأ مستويات الكولاجين الطبيعي في الانخفاض هو الحد من استهلاك الكحول.