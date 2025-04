أوبورن مقابل احتمالات فلوريدا ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



ليس كل يوم أن المصنفة رقم 1 في بطولة NCAA هي مستضعف ، لكن هذا هو الوضع الذي نتعامل معه في مسابقة السبت بين أوبورن وفلوريدا.

يعد فريق Tigers ، الذي تم تصنيفه كأفضل فريق في هذا المجال من قبل لجنة الاختيار ، مستضعفًا 2.5 نقطة ضد منافسيهم في SEC.

لقد أزعجت فلوريدا أوبورن كصاحب من 11 نقطة في فبراير ، لذلك ربما يكون هذا يؤثر على كيفية تسعير هذه اللعبة.

Auburn vs. Florida Betting Preview

فوز فلوريدا على أوبورن مرة أخرى في فبراير غيّر مسار موسمها تمامًا. فاز فريق Gators بـ 15 من 16 مباراة ، بما في ذلك آخر 10 مباريات لهم ، مع سبع من أولئك الذين يأتون في بطولات SEC و NCAA.

لا يمكن مناقشة شكل فلوريدا ، لكن Gators أجرى بعض المكالمات المقررة مؤخرًا. تمكنت UConn من دفع فلوريدا إلى الحد الأقصى في جولة 32 ، في حين أن Texas Tech لديها فلوريدا على الحبال في النخبة الثامنة.

كافحت فلوريدا حرمان المعارضين من النظر إلى أسفل منخفض ، والتي يمكن أن تكون مشكلة ضد جوني بروم وأوبورن.

يبدو أن بروم سيكون جيدًا للذهاب ليوم السبت وهو ينطلق من 25 نقطة في 29 دقيقة فقط ضد ولاية ميشيغان.

أوبورن مقابل فلوريدا اختيار

يبدو أن عالم المراهنة بأكمله يتوقع صدامًا بين دوق وفلوريدا في بطولة يوم الاثنين ، ولكنه يطل على أوبورن (وهيوستن) على مسؤوليتك الخاصة.

ربما يكون النمور قد تعرضوا لبطولة SEC ، لكنهم استعادوا بسرعة شكلهم بمجرد أن تسير الرقص الكبير. بالكاد تحتاج أوبورن إلى كسر العرق في انتصارات على كريتون وميشيغان وميشيغان.

في بعض الأحيان ، من الأفضل عدم جعل الأمور معقدة للغاية ، والحصول على 2.5 نقطة مع أفضل فريق في البلاد يبدو أنه أحد تلك الحالات.

الاختيار: أوبورن +2.5

