أوبورن يسقط ولاية ميشيغان لإنشاء نادرة مارس الجنون النهائية الرابعة الفذ

رياضة
أوبورن يسقط ولاية ميشيغان لإنشاء نادرة مارس الجنون النهائية الرابعة الفذ

أتلانتا-حقق جوني بروم 25 نقطة و 14 كرة مرتدة ، وتولى أوبورن قيادة 17 نقطة دون إجابة في الشوط الأول للتغلب على ولاية ميشيغان 70-64 يوم الأحد وإكمال اكتساح البذور رقم 1 التي تتقدم إلى النهائي الرابع.

حصل أوبورن (32-5) على رحلته الرابعة الثانية ، في حين أن ميشيغان ستيت (30-7) قد اختصر في محاولة لإرسال المدرب توم إيزو إلى الدور نصف النهائي الوطني التاسع.

جاء ظهور أوبورن السابق الرابع الوحيد في عام 2019 ، وأيضًا تحت قيادة المدرب بروس بيرل.

أصبح بطل المنطقة الجنوبية ، البذور العليا الإجمالية في بطولة NCAA ، آخر البذور الأولى التي تقدمت إلى النهائيات الأربعة – انضمت إلى فلوريدا وديوك وهيوستن.

هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها جميع البذور الأولى إلى Final Four منذ عام 2008 ، والتي كانت العام السابق الوحيد في الدور نصف النهائي المصنف رقم 1 منذ توسع البطولة إلى 64 فريقًا في عام 1985.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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