أوراق منظفات الغسيل هذه هي مغير للألعاب ليوم Wash ، وفقًا للمشترين

على الرغم من أن الأوراق تقدم العديد من الفوائد ، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب عليك مراعاتها قبل الشراء ، بما في ذلك استخدام الشركة للكحول البولي فينيل (PVA). يذكر الأشخاص النظيفون أن PVA قابلة للتحلل ويذوب تمامًا ، ولكن تم إثارة بعض المخاوف فيما إذا كان ذلك يفعل ذلك في جميع أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي أو إذا أضاف إلى التلوث الدقيق. اعتبر كل من وكالة حماية البيئة و FDA هذا النوع من PVA على أنه آمن وذوبان ، ويبقى بعض المستخدمين ذوي التفكير البيئي قلقين.

بعد ذلك ، يهتم بعض العملاء بالتكلفة (36 دولارًا لحزمة تحميل 96). في حين أن العديد من المستخدمين يجدون الأوراق فعالة من حيث التكلفة بفضل المبالغ الدقيقة التي تم قياسها مسبقًا وخفض النفايات من الانسكابات ، يعتقد بعض الأشخاص أن الأوراق لا تزال تكلف أكثر مقارنة بالمنظفات القديمة (وخاصة خيارات السائبة الصديقة للميزانية). شعر أحد المستخدمين بالإحباط لأن الصندوق يقول 96 ورقة ، ولكن عليك قطع كل ورقة إلى نصفين للحصول على هذا الرقم. لقد كتبوا ، “هذا يعني أن التكلفة باهظة لاستخدام هذا المنتج. إنها مزحة!” إن السعر الأعلى يجلب مكونات ذات جودة أفضل وأصحاب كربون أقل ، ويمنع المشكلات الناجمة عن استخدام الكثير من منظفات الغسيل.

بشكل عام ، يبدو أن أوراق المنظفات المنظفات للنظافة النظيفة تقدم امتيازات أكثر بكثير من الجوانب السلبية ، وهي تستحق كل هذه الضجة التي يحصلون عليها حتى عند مقارنتها بالعلامات التجارية الشهيرة الأخرى. يبدو أنها بصدق تجعل يوم الغسيل أكثر ملاءمة ، واعية بالبيئة ، وفعالة. على الرغم من عدم وجود منتج مثالي ، إلا أن مزايا Sheets الوفيرة من حيث سهولة الاستخدام والبصمة البيئية وقوة التنظيف تجعلها بديلاً جديراً بالخيارات التقليدية.