أوزوالد بيرازا يأخذ ممثلين خارج الملعب في تويست يانكيز ممكن

احتاج Yankees إلى تحرك قائمة الاثنين لتسهيل تنشيط Giancarlo Stanton المعين من القائمة المصابة لمدة 60 يومًا لأول مرة هذا الموسم.

قرروا تعيين Pablo Reyes متعددة الاستخدامات من أجل المهمة مع توسيع دور الأداة المساعدة لأفضل احتمال سابق في Oswald Peraza.

تعمل بيرازا البالغة من العمر 25 عامًا مع المدرب لويس روجاس على موقعه ورمي من خارج الملعب في الأيام الأخيرة في Fenway Park و Yankee Stadium ، ويعتقد المدير Aaron Boone أن Peraza قادر على استخدامه لأول مرة هناك ، إذا لزم الأمر.

وقال بون قبل يوم الاثنين 1-0 و 11 جائزة للملائكة في برونكس: “مع قائمتنا الآن ، فإننا نتأكد من أنه يحصل على بعض الممثلين هناك ، لأن ذلك قد يصبح شيئًا واقعيًا”. “خلال لعبة ما ، أنت تقوم بالقرص ، فأنت تقوم باستبدال. لذلك فقط لمحاولة إضافة المزيد من التنوع له.”

بدأت Peraza 30 مباراة هذا الموسم: 24 في القاعدة الثالثة ، وأربعة في المركز الثاني واثنان في شورتستوب بدلاً من بداية أنتوني فولب.

لم يظهر أبدًا كاعب لاعب في لعبة في بطولات الدوري البسيطة أو خلال جزء من فورسيزونز مع اليانكس.

قام رييس بتسع مباريات خارج الملعب للفريق هذا الموسم ، بما في ذلك بداية واحدة ، و 67 على بعد ثمانية مواسم كبيرة في الدوري مع خمسة فرق.

تولى Jazz Chisholm Jr. في القاعدة الثالثة منذ عودته في 3 يونيو من فترة ستة أسابيع في القائمة المصابة ، وأصيب DJ Lemahieu في الغالب بإدارة القاعدة الثانية منذ أن تم تنشيطه في منتصف شهر مايو.

العمل في الملعب الخارجي يمنح ببساطة بيرازا – ويانكيز – خيار آخر.

وقال بون: “ليس لدينا الكثير من المرونة ، لذلك سيكون هناك وقت يجب أن نكون فيه مرتاحين به. أو نرتاح أن نكون غير مرتاحين”. “لكنني أعتقد أن” أوز “سوف يتعامل معها بشكل جيد.

“إنه رياضي جيد ، من الواضح أنه لاعب دفاعي جيد لدرجة أنني أتوقع منه أن يكون قادرًا على التعامل معه ، خاصة في قرصة هنا.”

كان اليمين JT Brubaker في برونكس يوم الاثنين.

ظهر المخضرم آخر مرة في مباراة كبرى في الدوري في 4 أكتوبر 2022.

خضع لعملية جراحية تومي جون في أبريل 2023 ، وتم تداولها إلى يانكيز من قبل القراصنة في مارس من العام الماضي ، وتم إعادة تأهيلها منذ ذلك الحين.

وقال إبريق البالغ من العمر 31 عامًا: “إن الشعور وكل ما تحصل عليه عندما تكون في الملعب هو ما يبقيك على الذهاب”. “مجرد أن تكون خيارًا (هنا) هو الدافع الكافي.”

لقد عانى من نكسة في التدريب في الربيع ، حيث كسر ثلاثة من أضلاعه بعد أن تعرض له عودة في أواخر فبراير.

لكنه يتمتع بصحة جيدة الآن ، ويقترب من التنشيط. قام بروبكر بستة مباريات طفيفة في الدوري ، وألقى خمسة أدوار بلا ضرب في آخر ظهور له. وقال بون إنه من المحتمل أن يستخدم في راحة طويلة.

وقال بون إن المخلص جيك كوزين سيخضع لجراحة تومي جون يوم الأربعاء.

كان اليمين جزءًا كبيرًا من فريق Yankees Bullpen قبل عام ، حيث نشر 2.37 عصرًا عبر 38 أدوار.

كما ظهر في ست مباريات خلال 2024 posteason.

في أول تحديث للتصويت للعبة All-Star ، يقود Aaron Judge جميع اللاعبين بحصوله على 1568،527 صوتًا.

بول جولدشميدت هو الرائد في القاعدة الأولى في الدوري الأمريكي.

يحتل بن رايس المركز الثاني في الضارب المعين ، على الرغم من أن وقت لعبه قد يتضاءل الآن بعد أن عاد ستانتون.