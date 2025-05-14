أوضحت أخطار كيمبرلي جيلفويل التجميلية

لسنوات ، كانت Kimberly Guilfoyle في نظر الجمهور ، من أيامها كنموذج إلى وقتها الذي تقضيه كشخصية إعلامية. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين تابعوا حياتها المهنية – بما في ذلك تعيينها الأخير كسفير في اليونان في ظل إدارة ترامب الثانية – لا يدركون تمامًا Guilfoyle الذي عرفوه ذات مرة. في الواقع ، يعتقد العديد من المعجبين والخبراء الطبيين أنها استثمرت في مجموعة متنوعة من الإجراءات التجميلية (وليس أخطر العمليات الجراحية البلاستيكية ، رغم ذلك).

هذا ليس مروعًا ، حيث أصبحت الجراحة التجميلية أكثر سائدة. وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي التجميل ، تكون الإجراءات التجميلية على الصعود: بين عامي 2022 و 2023 ، ارتفع حدوث جميع أنواع الإجراءات بنسبة 5 ٪ ؛ تتمتع تلك الغازية الحد الأدنى بنمو 7 ٪.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون أي إجراءات تجميلية محفوفة بالمخاطر في ظل ظروف معينة. وعلى الرغم من أن Guilfoyle لم تعترف بالخضوع للتغييرات التجميلية ، فقد تكهن بعض أخصائيي الرعاية الصحية ببعضها قد يكون.

أول إجراء تجميلي قد تستخدمه Guilfoyle لتغيير مظهرها هو حقن مواد الحشو الجلدية في شفتيها ، والخدين ، وميزات الوجه المحيطة. يعتقد الدكتور دينيس شمبوف ، وهو جراح تجميل معتمد من مجلس الإدارة ، أن جيلفويل قد تحول إلى “استخدام الحشو في محاولة لتحسين بنية العظام والحفاظ على المظهر الشاب المقلوب المقلوب من واجهها في منتصفها إلى ذقنها” (عبر جلام).