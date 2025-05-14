أوضحت أخطار كيمبرلي جيلفويل التجميلية

لسنوات ، كانت Kimberly Guilfoyle في نظر الجمهور ، من أيامها كنموذج إلى وقتها الذي تقضيه كشخصية إعلامية. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين تابعوا حياتها المهنية – بما في ذلك تعيينها الأخير كسفير في اليونان في ظل إدارة ترامب الثانية – لا يدركون تمامًا Guilfoyle الذي عرفوه ذات مرة. في الواقع ، يعتقد العديد من المعجبين والخبراء الطبيين أنها استثمرت في مجموعة متنوعة من الإجراءات التجميلية (وليس أخطر العمليات الجراحية البلاستيكية ، رغم ذلك).
هذا ليس مروعًا ، حيث أصبحت الجراحة التجميلية أكثر سائدة. وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي التجميل ، تكون الإجراءات التجميلية على الصعود: بين عامي 2022 و 2023 ، ارتفع حدوث جميع أنواع الإجراءات بنسبة 5 ٪ ؛ تتمتع تلك الغازية الحد الأدنى بنمو 7 ٪.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون أي إجراءات تجميلية محفوفة بالمخاطر في ظل ظروف معينة. وعلى الرغم من أن Guilfoyle لم تعترف بالخضوع للتغييرات التجميلية ، فقد تكهن بعض أخصائيي الرعاية الصحية ببعضها قد يكون.
أول إجراء تجميلي قد تستخدمه Guilfoyle لتغيير مظهرها هو حقن مواد الحشو الجلدية في شفتيها ، والخدين ، وميزات الوجه المحيطة. يعتقد الدكتور دينيس شمبوف ، وهو جراح تجميل معتمد من مجلس الإدارة ، أن جيلفويل قد تحول إلى “استخدام الحشو في محاولة لتحسين بنية العظام والحفاظ على المظهر الشاب المقلوب المقلوب من واجهها في منتصفها إلى ذقنها” (عبر جلام).
المخاوف المتعلقة بالصحة فيما يتعلق باستخدام الحشو
يتم حقن مواد الحشو الجلدية تحت الجلد لإنشاء مظهر سطير وتقليل عمق الخطوط الدقيقة التي تحدث بسبب فقدان الكولاجين المرتبط بالعمر. (فكر مرتين قبل الحصول على الحشو في أجزاء معينة من وجهك ، رغم ذلك)
نظرًا لأنه يمكن حقن الحشو في بيئة المكتب ، فهي تعتبر أقل خطورة من العمليات الجراحية. ومع ذلك ، تشرح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنه على الرغم من أن الآثار الجانبية الخطيرة النادرة مثل التفاعلات التحسسية أو موت الأنسجة في موقع الحقن قد تم الإبلاغ عنها. حتى الآن ، لا يبدو أن Guilfoyle تعاني من أي ردود سلبية واضحة على الحشو التي قد تكون مرئية في الصور العامة ، مثل الكدمات أو التورم على المدى الطويل.
أسهل طريقة لتجنب أي مضاعفات هي القول لا للحشو. ولكن إذا قررت أن الحشو قد يكون من أجلك ، فتأكد من أن طبيبك يستخدم حشوًا معتمدًا من FDA لتقليل مخاطرك. وتأكد من أنك تحصل على رعاية من أخصائي طبي محترم. كما ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، 15 مريضا من مركز لجراحة التجميل في فلوريدا في عامي 2022 و 2023 عدوى من ذوي الخبرة بسبب البروتوكولات الوقائية غير الصحيحة.
إمكانية إجراء غازي
بالإضافة إلى الحشو ، يعتقد الدكتور Schimpf أن Guilfoyle قد تعتمد أيضًا على حقن البوتوكس (عبر Glam). يختلف حقن البوتوكس قليلاً عن الحقن باستخدام حشو. البوتوكس هو توكسين يشل العضلات بشكل أساسي. مع استرخاء العضلات ، تميل خطوط العبوس والتجاعيد وأقدام الغراب من حولهم إلى التقليل.
مثل الحشو ، تعتبر حقن البوتوكس آمنة عمومًا طالما أنك تذهب إلى ممارس مرخص ودراية ، بالإضافة إلى تثقيف نفسك حول ما يمكن معرفته عن البوتوكس مسبقًا. البوتوكس يمكن أن يكون له الجوانب السلبية ، رغم ذلك. ينتهي بعض الأفراد بابتسامات غير متكافئة ، وعدوى ، والقضايا المتعلقة بالحساسية. مرة أخرى ، لم يتحدث جيلفويل بصراحة عن وجود البوتوكس أو أي من هذه النتائج.
الإجراء التجميلي النهائي الذي ربما اختارته Guilfoyle هو عملية تجميل. ناقش جراح التجميل الدكتور غاري موتيكي هذا الاحتمال (عبر Instagram). ولاحظ بعض سحب الوجه الذي بدا أنه مؤشر لعملية تجميل سابقة. لدعم نظريته ، قارن صور كبار السن وأكثر حداثة لـ Guilfoyle. تعتبر عمليات الوجه التقليدية إجراءات أكثر توغلاً من حقن الحشو أو البوتوكس لأنها تتطلب القطع والتلاعب بالجلد وهياكلها الأساسية. وبالتالي ، يمكن أن تكون الوجهات التقليدية سببًا للمضاعفات الخطيرة أو التي تهدد الحياة. مجرد عدد قليل من الجوانب السلبية المعروفة لوجه الوجه هي ندوب دائمة ، وتلف الأعصاب ، وردود الفعل السلبية على استخدام التخدير.