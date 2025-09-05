أوضحت إرشادات ارتفاع ضغط الدم في جمعية القلب الأمريكية الجديدة

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة ، ومع ذلك ، فإن حوالي 1 من كل 4 فقط تحت السيطرة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). الأمر المثير للقلق هو أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الأعراض ، وهذا هو السبب في كثير من الأحيان يطلق عليه “القاتل الصامت”. إذا لم تتم إدارتها ، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يرفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وحتى الخرف (في عيادة مايو).

لمساعدة الناس على التقدم في هذه المشكلة ، أصدرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) إرشادات جديدة في مراجعة 2025 في ارتفاع ضغط الدم. يقدم التحديث إلى إرشادات 2017 آلة حاسبة جديدة لمخاطر ارتفاع ضغط الدم تسمى (التنبؤ خطر أحداث أمراض القلب والأوعية الدموية) التي تخفض العتبة للعلاج. نظرًا لأن الحمل يمكن أن يرفع ضغط الدم ، فإن الإرشادات تنصح أيضًا مراقبة ارتفاع ضغط الدم المحتمل قبل الحمل وأثناءه وبعده.

إدارة ضغط الدم لا تتعلق دائمًا بالدواء. تشدد الإرشادات على أن نمط الحياة يتغير مثل تناول نظام غذائي صحية للقلب ، والبقاء نشطًا ، والحد من الصوديوم ، وإدارة الإجهاد هي الخط الأول للدفاع في السيطرة على ضغط الدم دون دواء. لكنهم يسلطون أيضًا الضوء على العلاجات الأحدث التي لها فوائد تتجاوز خفض ضغط الدم ، مثل حماية وظيفة الكلى وتقليل خطر الإصابة بالخرف. لا يعالج ناهضات GLP-1 مرض السكري والسمنة من النوع 2 فحسب ، بل يعالجون أيضًا ضغط الدم بشكل متواضع وخطر القلب والأوعية الدموية.