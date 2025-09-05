أوضحت إرشادات ارتفاع ضغط الدم في جمعية القلب الأمريكية الجديدة

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة ، ومع ذلك ، فإن حوالي 1 من كل 4 فقط تحت السيطرة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). الأمر المثير للقلق هو أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الأعراض ، وهذا هو السبب في كثير من الأحيان يطلق عليه “القاتل الصامت”. إذا لم تتم إدارتها ، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يرفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وحتى الخرف (في عيادة مايو).
لمساعدة الناس على التقدم في هذه المشكلة ، أصدرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) إرشادات جديدة في مراجعة 2025 في ارتفاع ضغط الدم. يقدم التحديث إلى إرشادات 2017 آلة حاسبة جديدة لمخاطر ارتفاع ضغط الدم تسمى (التنبؤ خطر أحداث أمراض القلب والأوعية الدموية) التي تخفض العتبة للعلاج. نظرًا لأن الحمل يمكن أن يرفع ضغط الدم ، فإن الإرشادات تنصح أيضًا مراقبة ارتفاع ضغط الدم المحتمل قبل الحمل وأثناءه وبعده.
إدارة ضغط الدم لا تتعلق دائمًا بالدواء. تشدد الإرشادات على أن نمط الحياة يتغير مثل تناول نظام غذائي صحية للقلب ، والبقاء نشطًا ، والحد من الصوديوم ، وإدارة الإجهاد هي الخط الأول للدفاع في السيطرة على ضغط الدم دون دواء. لكنهم يسلطون أيضًا الضوء على العلاجات الأحدث التي لها فوائد تتجاوز خفض ضغط الدم ، مثل حماية وظيفة الكلى وتقليل خطر الإصابة بالخرف. لا يعالج ناهضات GLP-1 مرض السكري والسمنة من النوع 2 فحسب ، بل يعالجون أيضًا ضغط الدم بشكل متواضع وخطر القلب والأوعية الدموية.
تشجع إرشادات ضغط الدم في آها التدخل المبكر
لم تغير الإرشادات النطاقات لما يعتبر ارتفاع ضغط الدم. لا يزال يتم تعريف ضغط الدم الطبيعي على أنه أقل من 120/80 ملليمتر من الزئبق (MMHG) ، ويظل ارتفاع ضغط الدم المرحلة 1 130-139 مم زئبق الانقباضي أو 80-89 مم زئبق انبساطي. لا يزال هدف العلاج هو خفض ضغط الدم إلى أقل من 130/80 مم زئبق ، وهو الهدف الذي لم يتغير منذ المبدأ التوجيهي لعام 2017.
أحد العوامل المهمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم هو معرفة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 10 سنوات للمريض. في الماضي ، أوصى العلاج إذا كان خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية 10 ٪ أو أعلى ، بناءً على آلة حاسبة أقدم. توفر أداة الوقاية الأحدث صورة أوسع. ويشمل خطر قصور القلب ، ويتضمن وظائف الكلى ، وحتى يعتبر العوامل الاجتماعية على مستوى الحي.
(اقرأ عن 14 شيئًا لم تدرك أنه يضر قلبك.)
وفقًا للمبدأ التوجيهي الجديد ، يجب أن يبدأ تقييم المخاطر في سن 30 عامًا. إذا كان خطر الوقاية الخاص بك هو 7.5 ٪ أو أعلى وضغط الدم الخاص بك 130/80 مم زئبق أو أعلى ، فإن طبيبك سيوصي كل من تغييرات نمط الحياة والأدوية. إذا كان خطرك أقل من 7.5 ٪ ولكن ضغط الدم الخاص بك مرتفع أو في نطاق ارتفاع ضغط الدم ، فإن تغييرات نمط الحياة تأتي أولاً. إذا ، بعد ثلاثة إلى ستة أشهر ، يظل ضغط الدم مرتفعًا ، فسيتم التوصية بالدواء.