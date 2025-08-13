أوضحت العلاقة بين القنب والذهان

بينما تقوم الدول بإضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية ، يختار المزيد من الناس الحشيش على الكحول كطريقة للاسترخاء كل يوم ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 ، أنه يفكر في إعادة تصنيف الماريجوانا كدواء أقل خطورة. تم إدراج الحشيش حاليًا كمواد في الجدول الأول ، في نفس المجموعة مثل الهيروين و LSD. إن نقله إلى الجدول الثالث سيضعه في نفس فئة الكيتامين والمنشطات الابتنائية. (اقرأ لماذا يقول الخبراء أن التقنين الفيدرالي للماريجوانا يمكن أن يؤدي إلى صحة عامة أفضل.)
ومع ذلك ، في حين أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول أن تعاطي الكحول على المدى الطويل يثير خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية ، فإن التدخين قد يكون للماريجوانا آثار سلبية على جسمك أيضًا. على سبيل المثال ، قامت مراجعة 2018 في المجلة الدولية للطب النفسي الاجتماعي بتحليل 66 دراسة بحثية ووجدت أن استخدام القنب يضاعف خطر الإصابة بالذهان. يعتقد الباحثون أن تفاعل القنب مع الدوبامين في الدماغ قد يؤدي إلى أعراض ذهانية في بعض الناس ، وخاصة أولئك المعرضين بالفعل للذهان. في بعض الحالات ، قد يكون استخدام القنب سببًا مباشرًا للذهان.
كيف يؤثر القنب على نفس مسارات الذهان
في دراسة أجريت عام 2025 في الطب النفسي JAMA ، أخذ الباحثون فحوصات في الدماغ للشباب الذين يعانون من اضطراب استخدام القنب أو مرض انفصام الشخصية الذي تم تشخيصه مؤخرًا (الحلقة الأولى). ركزوا على مناطق الدماغ المتوسط ، والتي تنتج معظم الدوبامين في الدماغ ويرسل إشارات تشارك في المكافأة والتحفيز والذهان. تم ربط كل من استخدام القنب والفصام بالتغيرات في نظام الدوبامين هذا ، لكن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب استخدام القنب أظهروا نشاطًا أقوى بكثير في المنطقة. نظرًا لأن القنب يبدو أنه يعمل على نفس مسارات الدوبامين مثل الفصام ، فقد يسهم في أو تضخيم الأعراض الذهانية.
(اقرأ عن الفرق بين THC و CBD.)
بالطبع ، هذا لا يعني أن استخدام الماريجوانا عدة مرات سيؤدي إلى تطوير الذهان. توقيت عند البدء في استخدام القنب ، وعدد المرات التي تستخدمها ، ومقدار الاستهلاك كل المسألة. وفقًا لمقال عام 2016 في تقارير الطب النفسي الحالي ، فإن مستخدمي القنب الثقيل لديهم ما يصل إلى ستة أضعاف خطر الذهان. ومع ذلك ، قد يكون مستخدمو القنب المبكر والثقيل مهيئين للذهان وأكثر عرضة للانخراط في سلوكيات أخرى محفوفة بالمخاطر. وبعبارة أخرى ، قد لا يسبب الحشيش بشكل مباشر الذهان. بدلاً من ذلك ، قد يتقاسم استخدام القنب والذهان عوامل خطر مماثلة ، مثل تاريخ العائلة للذهان أو صدمة الطفولة أو الضغوط الاجتماعية للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر.