أوضحت العلاقة بين القنب والذهان

بينما تقوم الدول بإضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية ، يختار المزيد من الناس الحشيش على الكحول كطريقة للاسترخاء كل يوم ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 ، أنه يفكر في إعادة تصنيف الماريجوانا كدواء أقل خطورة. تم إدراج الحشيش حاليًا كمواد في الجدول الأول ، في نفس المجموعة مثل الهيروين و LSD. إن نقله إلى الجدول الثالث سيضعه في نفس فئة الكيتامين والمنشطات الابتنائية. (اقرأ لماذا يقول الخبراء أن التقنين الفيدرالي للماريجوانا يمكن أن يؤدي إلى صحة عامة أفضل.)

ومع ذلك ، في حين أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول أن تعاطي الكحول على المدى الطويل يثير خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية ، فإن التدخين قد يكون للماريجوانا آثار سلبية على جسمك أيضًا. على سبيل المثال ، قامت مراجعة 2018 في المجلة الدولية للطب النفسي الاجتماعي بتحليل 66 دراسة بحثية ووجدت أن استخدام القنب يضاعف خطر الإصابة بالذهان. يعتقد الباحثون أن تفاعل القنب مع الدوبامين في الدماغ قد يؤدي إلى أعراض ذهانية في بعض الناس ، وخاصة أولئك المعرضين بالفعل للذهان. في بعض الحالات ، قد يكون استخدام القنب سببًا مباشرًا للذهان.