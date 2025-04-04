أوضحت ربة البيوت الحقيقية السابقة لبيفرلي هيلز تيدي ميلنكامب في المرحلة الرابعة تشخيص السرطان

في 2 أبريل 2025 ، أخذت تيدي ميلنكامب ، عضو فريق “Real Housewives of Beverly Hills” السابق ، قصص Instagram لشكر معجبيها على دعمهم وتقديم تحديث عن صحتها (عبر الأشخاص). وقال نجم الواقع: “يجب أن أخبرك ، في بعض الأيام أشعر بالقوة حقًا ، وفي بعض الأيام أشعر بالحزن حقًا وحدي”. “وأعتقد أن هذا جزء طبيعي مما يمر به أي منا ، وهذا جيد. يمكن أن يكون السرطان المرحلة الرابعة مخيفًا”. في هذا المنصب ، كشفت Mellencamp أنها مرت للتو بالعلاج المناعي والعلاج الإشعاعي قبل يوم واحد بعد أن علمت أن لديها أربعة أورام أخرى. قالت: “اعتقدت كيندا أنني قد تغلبت عليه بالفعل”.

وفقًا للناس ، تم تشخيص Mellencamp في الأصل مع سرطان الجلد في عام 2022. ومع ذلك ، فقد انتشرت منذ ذلك الحين (انتشار) إلى دماغها ورئتيها ، مما أدى إلى تشخيص المرحلة 4. أعلنت النجمة في 12 فبراير أن أطبائها عثروا على أورام متعددة في دماغها بعد أن أمضت عدة أسابيع في التعامل مع “الصداع الشديد والموهن”. تمت إزالة الأورام الأربعة الكبيرة جراحياً ، بينما عولجت أورامها الأصغر بالإشعاع. في 6 مارس ، كشفت عبر Instagram أنه تم العثور على المزيد من الأورام في كل من دماغها ورئتيها. ذكرت Mellencamp في ذلك الوقت أن أطبائها كانوا متفائلين بأن العلاج المناعي سيساعد. وقالت “أشعر بالإيجابية والإيجابية – أنني سأغلب على هذه الأورام”.