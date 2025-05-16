أوضحت رحلة فقدان الوزن من JD Vance

إذا كنت تواكب نائب الرئيس JD Vance منذ أيام “Hillbilly Elegy” ، فربما لاحظت أنه تغير قليلاً. في مقابلة مع CNN القديمة مع جيك تابر ، اعترف بأنه لم يكن مؤيد ترامب ، لكنه قال إنه فهم سبب انجذاب الناس في مسقط رأسه في ميدلتاون ، أوهايو. سريعًا إلى اليوم ، وهو لا يدعم ترامب فحسب – إنه على متن أجندة ترامب.

لكن فانس لم يتغير سياسيا. مرة أخرى في عام 2016 ، كان حلقًا نظيفًا وأثقل قليلاً. في هذه الأيام ، حصل على لحية ويبدو أكثر صرامة – أخف وزناً 30 رطلاً ، على وجه الدقة.

في عصر Ozempic ، بدأ الناس يتساءلون بطبيعة الحال عما إذا كان يتناول smaglutide ليخفف. حتى النائب السابق جورج سانتوس يتناغم على X ، يسأل: “هل يمكن لأي شخص أن يؤكد أن فانس على Ozempic؟ إنه يبدو رفيعًا وجيدًا!”

كما اتضح ، الجواب هو لا. وقال لصحيفة ديلي ميل: “لم أتناول أي مخدرات”. بدأ فانس في إسقاط الوزن بعد أن أصبح سيناتور أمريكي في أوائل عام 2023-وفعل ذلك بالطريقة القديمة: مع النظام الغذائي والتمرين.