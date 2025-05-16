أوضحت رحلة فقدان الوزن من JD Vance

إذا كنت تواكب نائب الرئيس JD Vance منذ أيام “Hillbilly Elegy” ، فربما لاحظت أنه تغير قليلاً. في مقابلة مع CNN القديمة مع جيك تابر ، اعترف بأنه لم يكن مؤيد ترامب ، لكنه قال إنه فهم سبب انجذاب الناس في مسقط رأسه في ميدلتاون ، أوهايو. سريعًا إلى اليوم ، وهو لا يدعم ترامب فحسب – إنه على متن أجندة ترامب.
لكن فانس لم يتغير سياسيا. مرة أخرى في عام 2016 ، كان حلقًا نظيفًا وأثقل قليلاً. في هذه الأيام ، حصل على لحية ويبدو أكثر صرامة – أخف وزناً 30 رطلاً ، على وجه الدقة.
في عصر Ozempic ، بدأ الناس يتساءلون بطبيعة الحال عما إذا كان يتناول smaglutide ليخفف. حتى النائب السابق جورج سانتوس يتناغم على X ، يسأل: “هل يمكن لأي شخص أن يؤكد أن فانس على Ozempic؟ إنه يبدو رفيعًا وجيدًا!”
كما اتضح ، الجواب هو لا. وقال لصحيفة ديلي ميل: “لم أتناول أي مخدرات”. بدأ فانس في إسقاط الوزن بعد أن أصبح سيناتور أمريكي في أوائل عام 2023-وفعل ذلك بالطريقة القديمة: مع النظام الغذائي والتمرين.
فانس يتخطى وجبة الإفطار
قال فانس إنه يريد إنقاص الوزن لأنه كافح لمواكبة أطفاله الصغار الثلاثة. في مسار حملة 2024 ، قام مرشح VP Vance في ذلك الوقت بتصوير مقطع فيديو ترويجي في متجر بقالة في بنسلفانيا ، غاضبًا من تكلفة البيض. وقال إنه يشير إلى أبنائه ، “هؤلاء الرجال يأكلون بالفعل حوالي 14 بيضة كل صباح” (عبر مستقل). على الرغم من أن خمس بيضات يوميًا للطفل قد صدمت الإنترنت ، إلا أن هذه البيض لم تكن من أجل Vance. وقال لصحيفة ديلي ميل: “أميل إلى تخطي وجبة الإفطار ، بينما قبل أن أواجه ، كما تعلمون ، ثلاثة فطائر وبيض مخفوق ولحم الخنزير المقدد”.
قد يكون تخطي وجبة الإفطار وسيلة سهلة لخفض السعرات الحرارية ، ولكن قد يأتي بتكلفة. جمع التحليل التلوي لعام 2020 في السمنة نتائج سبع دراسات نظرت في تأثير تخطي وجبة الإفطار لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا. على الرغم من أن Skippers الإفطار فقد ما يزيد قليلاً عن رطل في المتوسط ، إلا أنهم لم يروا تغييرات كبيرة في الدهون في الجسم مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار. شاهد Skippers الإفطار أيضًا زيادة الكوليسترول في LDL (وهذا هو النوع “السيئ”) بمقدار 9 نقاط.
يعزو فانس أيضًا فقدان وزنه إلى الأكل “بشكل أفضل”. هذا خيار حكيم إذا كنت ترغب في الحفاظ على الوزن ، وفقًا لمراجعة 2020 في مراجعات السمنة. من بين العديد من سجلات فقدان الوزن ، تشمل بعض أفضل الاستراتيجيات للحفاظ على فقدان الوزن تناول المزيد من الخضروات ، والحفاظ على الطعام الصحي في المنزل ، والحد من الأطعمة السكرية والدهون عالية.
يجد فانس الوقت للتمرين
على الرغم من جدول حملته المزدحمة ، قال فانس إنه بدأ الركض والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للمساعدة في التخلص من بعض الوزن. على الرغم من أنه لم يشارك تفاصيل حول المدى الذي يركض فيه أو التدريبات التي يقوم بها ، إلا أن التمرين يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن. وجدت مقالة 2021 في مراجعات السمنة أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعدك على فقدان أكثر من 7 جنيهات في المتوسط. كما أنه يحسن تكوين الجسم عن طريق تقليل ما يقرب من 6 أرطال من الدهون في الجسم. إذا قمت برفع الأثقال ، فقد تكسب ما يصل إلى 2 رطل من العضلات أثناء فقدان الدهون. يساعد التمرين أيضًا على تقليل الدهون الحشوية – الدهون غير الصحية التي تحيط بأعضاتك.
على الرغم من أن المشي السريع يمكن أن يدعم إدارة الوزن ، إلا أن اختيار Vance للتشغيل قد يكون أكثر فعالية لفقدان الوزن. إذا كان الركض يشعر بالملل بالنسبة لك ، فإن فترات Sprint هي بديل رائع. في دراسة أجريت عام 2014 في علم وظائف الأعضاء التطبيقي ، والتغذية ، والتمثيل الغذائي ، ركضت النساء على جهاز المشي ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع ، حيث قامن بأربعة إلى ستة سباقات سباق لمدة أربع دقائق مع فترات راحة أربع دقائق. بحلول نهاية الدراسة ، فقد المشاركون 8 ٪ من الدهون في الجسم ، وقلل من حجم الخصر بنسبة 3.5 ٪ ، وزادت كتلة العضلات بنسبة 1.3 ٪. أفضل جزء؟ لم يغيروا وجباتهم الغذائية.