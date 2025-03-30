أوضحت مأساة الجزر أعلى

منذ أوائل التسعينيات ، احتل الممثل الكوميدي المحموم المعروف باسم Carrot Top باستمرار من بين أبرز صفير النكتة المعروفين والجمهور في العالم ، ويرجع ذلك إلى مزيج من شخصيته ونهجه. يزين الرجل المولود سكوت طومسون مع طن من الشعر المجعد ، البرتقالي الأحمر (وبالتالي اسم المسرح) ، وفعاله هو مقال الممثل الكوميدي-إنه يخرج على جذوع المسرح المحملة بمنافسات سخيفة وأبله وذكي ، واختراعات ، وشوكي. يبدو أن الناس يحبون ذلك: بعد سنوات من الهزلي المليء بالمكان ، استقر في إقامة شائعة ومربحة للغاية في لاس فيجاس.
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في حين أن Top Carrot تحظى بشعبية موضوعية ، يبدو أن الكثير من الناس يكرهون الرجل. لقد سخرت من المهنيين والهواة على حد سواء ، وسخرت من النكات والهواة على حد سواء ، واجهت Carrot Top قدرًا مفاجئًا من الظلام والحزن في حياته ، وقد فعل ذلك لسنوات. دعنا نفتح الجذع ونسحب بعض العناصر الأكثر إثارة للصدمة والمأساوية والحزينة في حياة سكوت طومسون ، المعروف أيضًا باسم Carrot Top.
تم تخويف قمة الجزرة الشابة
في عام 2014 ، شارك Carrot Top في فيلم وثائقي صليبي حول تأثير البلطجة الشباب. لقد تحدث من التجربة ، حيث كان يزعج وسخر من معظم حياته ، ويعود إلى الطفولة. تحملت Carrot Top الكثير من البلطجة البدنية والعاطفية أثناء نشأتها في فلوريدا ، في المقام الأول لمظهره. وقال لصحيفة ديز موين في عام 2015 قبل عرض خيري استفاد من منظمة مكافحة البلطجة “لدي هذا الشعر الأحمر الرائع ، وقد سخر الناس مني كل يوم غريب”. “بعض الأطفال في الواقع (يموتون) الانتحار على هذا. يمكنني أن أتصل”.
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أقصر بكثير من أقرانه كطفل ، لم يكن لدى الجزرة ذات الشعر الأحمر إلى حد ما العديد من الأصدقاء خلال سنوات دراسته. بسبب الإغاظة التي لا هوادة فيها للاختفاء في الملعب ، تجنب معظم الأطفال في مدرسته الضيقة الخاصة وقضى العطلة بنفسه في اللعب مع سيارات الألعاب.
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عاصفة ونار تأخرت اثنين من الفواصل الكبيرة لقمة الجزر
يمكن لعرض قوي وفائز في أحد الأماكن المعينة تغيير المسار الكامل لمهنة الممثل الكوميدي. في أوائل التسعينيات ، كان أحد مؤسسات صنع النجوم هذه نادي Stardome Comedy Club في برمنغهام ، ألاباما. في عام 1993 ، كان من الممكن أن ينضم Carrot Top إلى أمثال بعض أفضل الكوميديين في كل العصور-خريجي Stardome مثل كريس روك ، وسنريباد ، وكيفن هارت-كان قد حدث بالفعل في النادي. وبدلاً من ذلك ، كان من المفترض أن يأخذ Top Carrot اليوم المسرح ، وكان برمنغهام يعاني من “العاصفة البارزة لعام 1993” ، وأكثر من 12 بوصة من الثلج دفن المدينة تقريبًا. أدى ذلك إلى حريق في وقت متأخر من الليل في نادي الكوميديا ، مما تسبب في حدوث أضرار شديدة. لسوء الحظ ، تم بالفعل تسليم جذع Carrot Top المليء بالدعائم التي كانت حيوية للغاية لروتينه إلى النادي. “تم تدمير المكان ، وكذلك كان عملي” ، قال توب Carrot لـ Las Vegas Review-Journal.
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في الليلة التي تلت عرض Stardome ، تم حجز Carrot Top لأداء في “The Tonight Show with Jay Leno”. كان عليه أن يطلق عرضًا آخر يحتمل أن يعزز الشهرة. “كان جاي يمزح ،” نعم ، كان من المفترض أن يكون Top Carrot هنا لكنه فقد عرضه بالكامل في حريق “، تذكرت Carrot Top. “لكن هذا حدث بالفعل. اضطررت إلى إعادة بناء عملي كله.”
يبدو أن الكثير من الكوميديين يكرهون الجزر
غالبًا ما يكون Carrot Top ، وهو رجل يخبر النكات من أجل لقمة العيش ، هو خط الفكاهة الذي قام به أشخاص آخرين يخبرون النكات من أجل لقمة العيش. على الرغم من مهنته التي استمرت لعقود من الزمن والتي شغل فيها الأماكن باستمرار ، وظهر على شاشات التلفزيون ، والمعجبين سعداء ، تترجم شعبية Carrot Top بشكل موضوعي إلى الكراهية والاستياء بين الكوميديين المحترفين الآخرين. عندما ظهر كورتني ثورن سميث ، رئيس مجلس إدارة “رئيس مجلس الإدارة” ، على “وقت متأخر من الليل مع كونان أوبراين” ، قام زميله الضيف نورم ماكدونالد بتجديد الجزر ، مما يشير إلى أن الفيلم القادم يجب أن يسمى “بوكب بوكس السم”. تتعلق نكتة طويلة الأمد على المسرحية الهزلية الرسوم المتحركة “King of the Hill” بالوقوف الهزلي بوبي هيل ، وهو عبادة كوميدي غير مألوف يدعى “Celery Head”. في “ساوث بارك” ، تم تقديمه على أنه “الجزر A **” وتلقي عليه أثناء الأداء.
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على الرغم من الإساءة اللفظية على حد سواء ، وخاصة ، كما ورد ، يقول Carrot Top إنه حاول ألا يدعه يزعجه أبدًا لأن الثناء يفوق السلبية. وقال “عندما قال جورج كارلين إنني مضحكة ، كان ذلك ينفي كل شيء قال إنه امتص”. “أنت تريد نوعًا ما من كاريكاتير أخرى ،” يا رجل ، أحفر أسلوبك ، “هل تعلم؟”
كانت مسيرته السينمائية فاشلة
ربما نادراً ما تسمع عن Top Carrot بعد الآن لأن أيامه كرجل رائد انتهت بسرعة. بالنسبة للعديد من الفنانين الذين يعانون من عازمة كوميدية ، فإن الكوميديا الاحتياطية هي نقطة انطلاق نحو مهنة طويلة الأمد كممثل في الأفلام والمسلسلات الهزلية التلفزيونية. بحلول أواخر التسعينيات ، كان Carrot Top أحد أشهر الكوميديين الذين يعملون في حلبة النادي والكوميديا التلفزيونية ، وهولوود. حاول Carrot Top نقل شهرته إلى المستوى التالي مع فيلم الكوميديا لعام 1997 “رئيس مجلس إدارة المجلس”. لعبت الهزلية مخترع سيرفر وهواة (الذي تشبه أدواته أفضل الدعائم الكوميدية الجزرة) الذي يرث شركة بعد إقامة صداقة مع الملياردير الذي يموت.
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بأي إجراء ، كان “رئيس مجلس الإدارة” تقلبًا ضخمًا. تأخر الفيلم في إصدار مسرحي حتى عام 1998 ، حقق الفيلم 181،233 دولارًا فقط في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية وتم ترشيحه لجائزتي Razzie ذات الأفلام السيئة ، بما في ذلك “أسوأ نجمة جديدة” لـ Carrot Top. كره النقاد عالميا الفيلم وحفظ الفيلم ونجمه في مراجعاتهم. وكتب ديفيد كرونك من صحيفة لوس أنجلوس تايمز: “تتصدر القمة ، التي تظل قفال حمراء من الخوف ، التي تظل أكثر هشاشة ، أن تكون أكثر هفوة تطوراً ، تلهم أعجوبة بين الكثيرين في عالم الكوميديا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لا يزال يتمكن من العثور على عمل على الرغم من الافتقار التام للموهبة”. من الواضح أنه غير مرحب به في صناعة الأفلام ، لم يسبق له مرة أخرى دور البطولة في فيلم أو قام بدوره في التمثيل الرئيسي ، حيث يتألف أعماله والتلفزيون بدلاً من ذلك تقريبًا من حجاب النخيل الذاتي.
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تم انتقاد قمة الجزر بسبب ظهوره
نجم في التسعينيات الذي لا يمكن التعرف عليه الآن ، يعد Carrot Top عبارة عن تمرين منذ فترة طويلة وكمال الأجسام ، وفي العقد الأول من القرن العشرين ، حصل على العضلات. ظهر فجأة في الأماكن العامة مع اللياقة البدنية لاعب كمال الأجسام المحترف إلى حد كبير من كل من الانتقادات وإرهاق الشائعات حول كيفية غيّر الجزر على مظهره فيما بدا أنه فترة زمنية قصيرة. وقالت Carrot Top لـ Florida اليوم: “لفترة من الوقت كنت قد أصبحت كبيرة حقًا. لم أفعل المنشطات أو أي شيء ، لقد عملت كثيرًا ، ولم أجري أي جراحة تجميلية أبدًا”. “لم يكن لدي أي عمل. أقصد ، إذا كنت سأجري جراحة تجميلية ، فسأبدو أفضل من هذا.” قام بن جيليت ، من الثنائي الكوميدي Magic Penn and Teller ، حتى بخسارة الجزرة إلى ثقة المخدرات لتأكيد علنا أنه لم يتناول المخدرات للمساعدة في بناء العضلات.
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في “The Comedy Central Roast of Flavor Flav” في عام 2007 ، ظهرت Carrot Top كهدف نكتة مفضل ، على ظهوره. “أنت تبدو مثل الرجل من” القناع “أو شيء من هذا القبيل ،” يتذكر أحد الكوميديين يقول على “أوبرا: أين هم الآن” (عبر huffpost). “أحصل على الكثير من الحزن لأنني كنت دائمًا في حالة جيدة وأعتقد أن الكوميديا بشكل عام ، لا يتوقعون أن تكون الكوميديا في حالة جيدة.”
شخص ما استفاد من مواد الجزر المسروقة
نظرًا لأن Carrot Top عبارة عن كوميدي دعامة ، فهو لا يخبر النكات فقط – يصف ويصيب على التنافس الذي يسحبه على خشبة المسرح. يخلع Top Carrot ويبني جميع الدعائم لفعله ، وهذا يؤدي إلى الكثير من المواد الملكية. بالنسبة لجميع النوايا والأغراض ، يعد Carrot Top مخترعًا ، لكنه لا يؤمن براءات الاختراع على العناصر التي يصنعها من أجل بعض النكات السريعة. مرة واحدة على الأقل ، يبدو أن شخصًا ما استغل طريقة عمليات Carrot Top ، ورفع فرضية الأداة من فعل الممثل الكوميدي ثم يستمر في إنتاجه.
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“سرقت شخص ما وأخذ الفكرة مني بالفعل. أعلم أنهم رأوا ذلك ؛ لقد فعلت ذلك على شاشة التلفزيون ألف مرة. رآها أحدهم وجعلها في منتج فعلي ، تراجعت الجزر إلى شيكاغو تريبيون في عام 2020. “لقد صنعت هذا الشيء على الحائط حيث عندما تضع ورق التواليت الخاص بك هناك ، فإنه سيقلب” ، أوضح. “كان كل شخص في الحشد يضحكون دائمًا ويقولون” هذا رائع حقًا ، “أكثر من نوع من الاختراع. هذا شيء كنت فخوراً به حتى انفجرني أحدهم ويقوم بتجنيه مليارات الدولارات الآن.”
أخرجت الإصابة والمرض الجزرة من الكوميديا لفترة من الوقت
نقطة مضيئة في التاريخ المأساوي في لاس فيجاس: يمكن للأداء المعروف أن طحن عيش على الطريق أن يتحرك بشكل دائم إلى هناك ويأخذون إقامة ، ويؤدي ليالٍ متعددة في الأسبوع في نفس المسرح داخل كازينو لفترة غير محددة من الوقت. إنها وظيفة مربحة ومريحة ، وقد تمتعت Comedian Carrot Top بهذا نمط الحياة منذ عام 2005 ، عندما بدأ أول اثنين من الإقامة الطويلة. ولكن إذا كان المؤدي المقيم غير قادر على الأداء لأي سبب من الأسباب ، فإن ذلك يهدد رزقه. في عام 2019 ، استخدم Carrot Top استراحة قصيرة في جدول أدائه لرحلة التزلج على الجليد إلى ولاية يوتا. تعرض لإصابة خطيرة في ساقه اليسرى بينما كان على جبل. وقال لصحيفة لاس فيجاس ريفيو جولال “لقد أثر على كل ما فعلته ، والتحرك على المسرح ، والوصول إلى الدعائم”.
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عندما تمسك الوباء في عام 2020 ، كانت تدابير الإغلاق في مكانها لمنع انتشار فيروس Covid-19 المميت. لم يستطع Carrot Top أداءً علنًا على الإطلاق لمعظم العام. عندما رفعت ولاية نيفادا قيودًا إلى حد ما في أوائل عام 2021 ، عادت Carrot Top إلى العروض الحية ، حيث لعبت على 100 شخص في مسرح 1500 مقعد.
تأثرت القمة بالجزر بوفاة صديقين مشهورين
الكوميديا الاحتياطية هي مجتمع متماسكة ، وأولئك الذين ظهروا في نفس الفترات الزمنية ويواصلون الأداء في نفس الأماكن قريبة بشكل خاص من بعضهم البعض. بصفته كوميديًا رئيسيًا في فترة ازدهار النموذج في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ، أصبح Carrot Top ودودًا مع حفنة من الموقفات البارزة الأخرى في ذلك الوقت ، وأشخاص مثل بوب ساجيت ولوي أندرسون. توفي كل من هذين الكوميديا في فترة زمنية قصيرة للغاية ، وتوفيهما غير المتوقع في العصور الصغيرة نسبيا ضربت الجزرة من الصعب للغاية.
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وصلت وفاة بوب ساجيت القلبية في يناير 2022. توفي ساجيت عن عمر يناهز 65 عامًا بعد أدائه في أورلاندو ، فلوريدا. لقد عانى من صدمة في الرأس ، وذهب للنوم في سرير غرفة الفندق ، ولم يستيقظ أبدًا. وقالت مجلة Metal Life في مجلة Metal Life: “عرفته بصفته صغيرة جدًا ، وهو ما كان ودودًا لدرجة أنه كان ودودًا تجاهي”. “كان بوب دائمًا أحد هؤلاء الرجال الذين أحبوني حقًا ويحترمونني.”
بعد أقل من أسبوعين من وفاة ساجيت جاءت الموت المأساوي لوي أندرسون في سن 68 بسبب آثار سرطان الدم. “كان لوي أندرسون مثل أخي. كان لدينا علاقة وثيقة للغاية” ، قال Carrot Top لـ QRO. “ذهبت إلى المستشفى ، وكنت أمسك يده في اليوم الأخير الذي كان فيه هناك ، وكان الأمر قاسيًا”.
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تم الطلاق والدا كركوب الجزر وتوفي والده
ولد Carrot Top ونشأ في فلوريدا ، ويعيش في المقام الأول مع والده ، لاري طومسون. عملت الأخيرة في مرافق ناسا في مركز كينيدي للفضاء كمهندس ومدرب رائد فضاء في الستينيات ، حيث خدم في المشاريع الجوزاء وأبولو وسكايلاب وفضائية على مدار 30 عامًا. “لم أفكر حتى في أي شيء – عندما تكون طفلاً ، فأنت تعتقد فقط أن والدك الطالب الذي يذاكر كثيرا ، وسيذهب إلى العمل” ، قال Carrot Top “The Tiny Meat Gang”. “وكان يقول ،” تريد الذهاب إلى الإطلاق؟ ” وأنا مثل ، “لا ، لا أريد أن أذهب إلى إطلاق ، أريد أن أشاهد” برادي بانش “.” كانت والدة الكوميدي ، دونا وود ، تملك متجرًا للتنس ، وانفصلت عن والد Carrot Top عندما كان عمر النجمة المستقبلية في الثالثة عشرة من عمره. “كنت في العصر الذي لا تحصل عليه فيه ؛ لقد فوجئت به ، ولم يكن الأمر سعيدًا” ، قال Carrot Top لصحيفة Las Vegas Sun. “بمجرد حدوث ذلك ، ربما كان من الأفضل للجميع ، وأصبحت أقرب إلى والدي نتيجة لذلك.”
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في أغسطس 2016 ، توفي والد Carrot Top المحبوب ، لاري طومسون ، في تيتوسفيل ، فلوريدا ، عن عمر يناهز 76 عامًا.