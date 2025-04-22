أوضحت مأساة “بطانية” بيغى جاكسون

في يونيو 2024 ، كان مايكل جاكسون يعيش في قصر في بيل إير ، كاليفورنيا ، بينما كان يتدرب على إقامة حفلة موسيقية قادمة في لندن. تدرب طوال اليوم في 24 يونيو وعاد إلى المنزل في وقت متأخر ، ثم طلب من طبيبه الخاص ، الدكتور كونراد موراي ، إدارة الدواء لمساعدته على النوم. أثبتت جرعات متعددة من الأدوية المضادة للقلق المختلفة ومسكنات غير فعالة ، واستسلم موراي لطلبات جاكسون المستمرة للحصول على بروبوفول ، وهو مسكن للألم قوي من الدرجة الجراحية والتخدير. كان موراي قد رفض في البداية لأنه يعتقد أن الموسيقي قد طور اعتمادًا على الدواء ، وهو مجرد واحد من الأشياء العديدة التي ظهرت حول جاكسون بعد وفاته.

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سقط جاكسون أخيرًا في حوالي الساعة 10:30 صباحًا في 25 يناير من خلال مساعدة من بروبوفول ، وفي غضون دقائق ، لاحظ موراي أن جاكسون توقف عن التنفس. لم يستطع CPR إحياء جاكسون ، وكانت تصرفات المستجيبين الأوائل غير مثمرة على قدم المساواة: تم إعلان المغني في مركز UCLA الطبي في حوالي الساعة 2:30 مساءً كان جاكسون يبلغ من العمر 50 عامًا ؛ كان أطفاله ، الأمير مايكل ، باريس ، وبطانية ، يبلغ من العمر 12 و 11 و 7 سنوات على التوالي. في عام 2011 ، وجدت محكمة أن موراي مسؤول عن وفاة جاكسون ، حيث وجدته مذنباً بتهمة القتل غير العمد غير العمد وإصداره إلى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).

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