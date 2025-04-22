أوضحت مأساة “بطانية” بيغى جاكسون

في وقت متأخر من حياته ، وبعد حياته المهنية باعتباره أكبر نجم موسيقي على هذا الكوكب ، تبريد بشكل كبير في أعقاب مزاعم متعددة من جرائم ضد الأطفال ، بدأ مايكل جاكسون عائلة. مع زوجته السابقة ديبي رو ، تولد جاكسون طفلين ، ثم رحب بالثالث بمساعدة بديل مجهول الهوية. على الرغم من الخلاف بين جاكسون وزميله في الثمانينيات من القرن الماضي ، أعطى ملك البوب كل من أبنائه هذا الاسم. غالبًا ما يذهب طفله الأكبر ، الأمير مايكل جاكسون ، من قِبل مايكل جاكسون جونيور ، في حين تم تسمية أصغره ، بيج جاكسون ، الأمير مايكل جاكسون الثاني عند ولادته في فبراير 2002.
إعلان
بيغ جاكسون من بين الأطراف التي ورثت أموال مايكل جاكسون بعد وفاته في عام 2009 ، لكنه من المحتمل أن يكون معروفًا دائمًا باسم البطانية. على حد سواء قبل وفاة والده الشهير ، عاش أصغر جاكسون حياة مأساوية غالبًا ما تعاني من الاضطرابات والإجهاد.
كان متدلاً على شرفة كطفل
بحلول نوفمبر 2002 ، كان الجمهور على دراية غامضة فقط لطفل مايكل جاكسون الثالث. كان من المعروف أن الطفل قد ولد في أوائل عام 2002 ، وأن اسمه كان الأمير مايكل ، مثل ابن جاكسون الآخر. بعد ذلك ، في سن التاسعة أشهر ، كان الطفل مشاركًا سلبيًا في عمل رئيسي لما كان يعتبر على نطاق واسع تعريض الأطفال للخطر. لمجموعة من حوالي 200 من المعجبين الذين تجمعوا خارج غرفته في فندق أدلون في برلين ، أخذ جاكسون طفله ، وبينما كان يمسك بمناشف فضفاضة على وجهه ، أمسكه برفق على جانب شرفة تطل على الحشد ، أربع قصص أدناه.
إعلان
بعد أن انتشرت الأخبار بسرعة في جميع أنحاء الكوكب ، أصدر جاكسون اعتذارًا لقمع الغضب. وقال المغني في بيان (عبر بي بي سي) “لقد وقعت في إثارة اللحظة”. “لن أعرض أبدًا حياة أطفالي للخطر.”
كانت وفاة والده محنة ضخمة
في يونيو 2024 ، كان مايكل جاكسون يعيش في قصر في بيل إير ، كاليفورنيا ، بينما كان يتدرب على إقامة حفلة موسيقية قادمة في لندن. تدرب طوال اليوم في 24 يونيو وعاد إلى المنزل في وقت متأخر ، ثم طلب من طبيبه الخاص ، الدكتور كونراد موراي ، إدارة الدواء لمساعدته على النوم. أثبتت جرعات متعددة من الأدوية المضادة للقلق المختلفة ومسكنات غير فعالة ، واستسلم موراي لطلبات جاكسون المستمرة للحصول على بروبوفول ، وهو مسكن للألم قوي من الدرجة الجراحية والتخدير. كان موراي قد رفض في البداية لأنه يعتقد أن الموسيقي قد طور اعتمادًا على الدواء ، وهو مجرد واحد من الأشياء العديدة التي ظهرت حول جاكسون بعد وفاته.
إعلان
سقط جاكسون أخيرًا في حوالي الساعة 10:30 صباحًا في 25 يناير من خلال مساعدة من بروبوفول ، وفي غضون دقائق ، لاحظ موراي أن جاكسون توقف عن التنفس. لم يستطع CPR إحياء جاكسون ، وكانت تصرفات المستجيبين الأوائل غير مثمرة على قدم المساواة: تم إعلان المغني في مركز UCLA الطبي في حوالي الساعة 2:30 مساءً كان جاكسون يبلغ من العمر 50 عامًا ؛ كان أطفاله ، الأمير مايكل ، باريس ، وبطانية ، يبلغ من العمر 12 و 11 و 7 سنوات على التوالي. في عام 2011 ، وجدت محكمة أن موراي مسؤول عن وفاة جاكسون ، حيث وجدته مذنباً بتهمة القتل غير العمد غير العمد وإصداره إلى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).
إعلان
شارك في دعوى الموت غير المشروعة
بعد عام ونصف من وفاة مايكل جاكسون في عام 2009 بسبب جرعة زائدة من الأدوية ، التي استخلصها الدكتور كونراد موراي ، رفعت عائلة الموسيقي دعوى الموت غير المشروعة. جلبت والدة جاكسون ، كاثرين جاكسون ، القضية ، وتمثل أطفال ابنها الراحل آنذاك ، الأمير مايكل ، باريس ، والأمير مايكل جاكسون الثاني ، الملقب بطانية ، التي كانت تبلغ من العمر 8 سنوات وقت الإيداع.
إعلان
زعمت العائلة أن منتج الحفلات الموسيقية AEG Live كان مسؤولاً عن وفاة مايكل جاكسون ، لأنه في الفترة التي تسبق قائمة مخطط لها من العروض ، استأجرت موراي ، التي تصرفت بطريقة إهمال إجرامي ومميت في النهاية. وقالت الدعوى (عبر “هوليوود ريبورتر):” كان لدى AEG واجبات قانونية لمايكل جاكسون لمعاملته بأمان وعدم وضعه في طريق هارمز “. “لكن AEG ، على الرغم من معرفتها بحالة مايكل جاكسون البدنية ، انتهكت تلك الواجبات من خلال وضع رغبتها في أرباح هائلة من الجولة على صحة وسلامة مايكل جاكسون.”
في البداية يطلب من 1.5 مليار دولار من الأضرار ، وهو رقم يحدده التكهن حول مقدار ما كان يمكن للموسيقي كسبه قد نجا من عام 2010 ، شاركت عائلة جاكسون في تجربة شاملة لمدة 21 أسبوعًا ، والتي فقدوها.
إعلان
رفع دعوى جدته
ساعدت كاثرين جاكسون في تربية بيغ جاكسون من وفاة والده بعد فترة وجيزة حتى عام 2017 ، عندما سمحت بالوصاية القانونية للاعب البالغ من العمر 15 عامًا في آنذاك إلى TJ Jackson ، عم الطفل. بعد سبع سنوات ، قام بيغ جاكسون ، وهو الآن بالغ قانوني مسؤول عن شؤونه الخاصة ، بمقاضاة شخصية الأم المهيمنة في حياته. زعم بيغ أن جدته كانت تستخدم الأموال التي يجب أن تكون له من أجل دفع ثمن الخدمات القانونية التي لم يرغب في متابعتها.
إعلان
توصل منفذ عقار مايكل جاكسون وجون برانكا وجون ماكلين ، إلى صفقة مؤقتة مع موسيقى سوني التي من شأنها أن تمنح المجموعة حصة بنسبة 50 ٪ في كتالوج جاكسون الواسع بمبلغ 600 مليون دولار. قدمت كاثرين جاكسون وثائق لوقف البيع ، لكن القاضي سمح للصفقة بحدوثها على أي حال. ناشدت كاثرين جاكسون ، بتمويل هذه الخطوة من خلال محاولة الاستفادة من عقار جاكسون ، والتي تعد بيغ جاكسون المستفيد الرئيسي منها. كان على أصغر أطفال مايكل جاكسون إشراك المحكمة لمنع جدته من أخذ أمواله.
كان عليه تغيير اسمه
خلال السنوات الـ 13 الأولى من حياته ، كان Bigi Jackson معروفًا باسم آخر: بطانية. كان هذا مجرد لقب أقلع علنا وخاصة بعد الولادة بفترة قصيرة ، بسبب كيف أن والد الطفل ، مايكل جاكسون ، قام بحماية هوية ابنه آنذاك عن طريق إخفاءه في البطانيات. الاسم المحدد للتسجيل لبطانية جاكسون ، كما كان ، هو الأمير مايكل جاكسون الثاني. تم تضمين هذا “II” للتمييز بين الأمير مايكل جاكسون الأول ، شقيق الأمير مايكل جاكسون الثاني.
إعلان
مما لا يثير الدهشة ، تم تمييز الطفل المسمى بطانية جاكسون لسخره من أقرانه. وقال أحد زملاء العائلة لرادار عبر الإنترنت (عبر أزنتال): “لقد كان زملائه في المدرسة دائمًا يعني بعض الشيء بالنسبة له بسبب الغيرة من من هو وذهاب بطانية جعلته هدفًا أسهل بكثير للسخرية”. “كان يعتقد دائمًا أن بطانية الاسم بدت غبية جدًا واستاء من والده لدعاته له ذلك.” عندما بدأ جاكسون في حضور مدرسة باكلي في لوس أنجلوس في عام 2014 ، طلب أن يتم استدعاؤه باسم جديد: Bigi.