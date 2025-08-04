أوضحت مأساة ويل فيريل

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أوضحت مأساة ويل فيريل

حفنة من الناس فقط يمكن أن يشاركوا في مطالبة كحامل كوميدي قياسي لعصر معين ، وويل فيريل هو واحد من هؤلاء الأشخاص. في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، سيطر على “Saturday Night Live” مع شخصياته الشديدة وانطباعات المشاهير المضحكة ، وخاصة تلك الخاصة بـ Robert Goulet والرئيس جورج دبليو بوش. ومن منتصف عام 2000 فصاعدًا ، أصبحت فيريل واحدة من أكثر الممثلين قابلاً للبنوك في هوليوود ، بطولة في ليالي تالاديجا الخيالية والمرحة وقتبها ، مثل “المدرسة القديمة” و “ELF” و “Leights Lights” و “The Lego” و “The Lego” و “Stripe”. إذا كان هناك خط واحد في عمله ، وبصرف النظر عن توليد لحظات أفلام مضحكة ، فإن فيريل سيفعل أي شيء تقريبًا للحصول على رد فعل حشوي من الجماهير-وبعبارة أخرى ، فهو دائمًا بعد ضحكات كبيرة.

إنه لا يرتبط عمومًا بأي شيء مؤلم أو درامي أو أي شيء من شأنه أن يخضع لخطوط الجانب المحزن من الحياة ، لكن فيريل إنسان بعد كل شيء. مثل كل من ليس زوبعة من الطاقة الهزلية التي لا تجعل غرضهم المهني يضحك الناس ، فقد عانى من الفواق العرضي ، وخراقة ، وقريبة من القول. إليكم الغوص في الأجزاء غير المعروفة والمأساة للغاية من حياة ويل فيريل.

ويل فيريل أنهى علاقته مع شريكه في العمل

لسنوات عديدة ، معظم أي مشروع كوميدي كبير قام به فيريل ، فعل مع آدم ماكاي. بعد العمل جنبًا إلى جنب في “Saturday Night Live” ، بدأوا في كتابة سيناريوهات لفيريل للبطولة في McKay في بعض الأحيان ، مثل “Step Brothers” و “The Guys الآخرون”. كما قاموا بإنشاء Funny أو Die و Gary Sanchez Productions ، ولكن بحلول عام 2019 انتهى الأمر ، مع مغادرة McKay Funny أو Die وتغلق شركة الإنتاج عندما اختار الزوج الانقسام بشكل احترافي. بدا الانفصال وديًا ، نتيجة لعقول إبداعيين قويين أرادوا القيام بأشياء مختلفة – كوميديا سخيفة لفيريل ، وسخرية حادة مثل “The Big Short” لماكاي. وقال فيريل لصحيفة هوليوود ريبورتر في عام 2021: “لدينا فقط كميات مختلفة من النطاق الترددي”.

في وقت لاحق من ذلك العام ، أصبح McKay نظيفًا مع Vanity Fair (عبر Independent) ، معترفًا بأن علاقته مع Ferrell قد نمت بالفعل بشكل تدريجي أكثر فأكثر ، والتي فجرها المخرج تمامًا عندما أغفل فيريل دورًا يرغب فيه. قاد مكاي الإنتاج على سلسلة HBO “Winning Time” ، الذي يصور تاريخ الحياة الواقعية المأساوية في لوس أنجلوس ليكرز ، وأراد فيريل حقًا تصوير مالك “جيري بوسز” في الثمانينات. بدلاً من ذلك ، تقدم McKay إلى الأمام ويلقي John C. Reilly-صديق حميم لـ Ferrell’s ، ونجم مشارك متكرر في الأفلام التي صنعها مع McKay-لأنه بدا مثل الحافلات الحقيقية. قال مكاي: “كان يجب أن أتصل به ولم أفعل”.

أنهى صداقته مع كريس كاتان

في النصف الأخير من التسعينيات ، قامت سلسلة من رسومات “Saturday Night Live” التي ستصور فيها Ferrell و Chris Kattan بتصوير اثنين من الهاوية الليلية الجبنة والمفترقة ، التي تم تصويتها على “What Love” ، التي تم تحصيلها في فيلم. أنتج منتج “SNL” Lorne Michaels أيضًا فيلم Spinoff ، “A Night at the Roxbury” ، وكان لديه شخص واحد في الاعتبار: Amy Heckerling ، طازجة من الكوميديا الناجحة “Clueless”. لقد وقعت مبدئيًا على الوظيفة ، مع إظهار اهتمام رومانسي في كاتان ، وفقًا لمذكرات الممثل. يقول إنه رفضها ، وبعد أن هددت بمغادرة الإنتاج ، طلب مايكلز من كاتان أن يترك العلاقة مع هيكرلينج تحدث من أجل إنقاذ الفيلم. في النهاية ، إلى جانب Kattan لفترة وجيزة مع Heckerling ، الذي لم يوجه “ليلة في Roxbury” ، لكنه أنتجها.

مشاهدة كل هذا يتكشف: ويل فيريل ، الذي لم يعجبه ما رآه. “لقد حاولت إخفاء علاقتي مع إيمي ، ولم أدرك مدى وضوح أي شخص آخر ، بما في ذلك ويل” ، كتب كاتان في “حبيبي ، لا تؤذيني”. بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية لجعل الفيلم ، توقف فيريل بشكل صارخ ومباشر عن كونه صديقًا لكاتان. “لذلك تلقيت كل رسائلك ، لكنني لم أتصل بك لأنني لم أرغب في التحدث معك” ، يتذكر كاتان فيريل أخبره.

قُتل ويل فيريل على مجموعة من المرساة 2

هناك المزيد من الحوادث المميتة على مجموعات الأفلام أكثر مما قد يعتقد المرء ، وسوف يقابل فيريل نهايته تقريبًا في أحد هذه الحوادث. دعا البرنامج النصي الخاص بتتمة 2013 “Anchorman 2: The Legend” إلى شخصية فيريل ، والخبراء المتفجر ، والممتصة ذاتيا ، والخليط رون بورغوندي ، لوضع حبل حول عنقه. في ما وصفه المخرج آدم ماكاي بلحظة “مخيفة حقًا” ، فشل جهاز السلامة. “لمدة نصف ثانية ، لم تعمل الحفارة بشكل صحيح وكان هناك توتر فعلي على الحبل ،” يتذكر إلى The Hollywood Reporter في عام 2021. “ولكن بعد ذلك ، كان الطريق ويل على ما يرام.” استأنف التصوير ، لكن الخوف غير المتواصل وعدم الارتياح كانا لدرجة أنه بعد يومين ، أوقف مكاي الإنتاج لاجتماع فريق الممثلين والطاقم.

كانت هناك لحظة مخيفة أخرى على مجموعة فيلم “Anchorman” الأصلي لعام 2004 ، عندما لم يتبع حيوان مدرب الاتجاهات في مشهد يضم فيريل. وقال مكاي “الدب قام بتلميح من تهمة الخدعة لثانية واحدة.” قلت: “منذ تلك اللحظة فصاعدًا ، لن أضع حيوانًا حيًا في لقطة مع ممثل مرة أخرى.”

كان متورطًا في حادث سيارة مروع

في مساء يوم 12 أبريل 2018 ، شارك ويل فيريل في حادث سيارة وحشي أرسل عدة أشخاص في مداره إلى المستشفى. ظهر فيريل في حملة تسجيل للناخبين في سان دييغو ، وكان يعود إلى المنزل إلى منطقة لوس أنجلوس في سيارة الدفع الرباعي في لينكولن. كان الحزب المكون من أربعة أشخاص يسافرون على قسم من الطريق السريع 5 المتجه شمالًا خارج لوس أنجلوس عندما ضربت السيارة على الجانب والخلف في وقت واحد بسيارة أخرى. تسبب ذلك في أن ينطلق سائق سيارة فيريل فجأة ، حيث ضربت الفجوة في مركز الطريق السريع ثم انقلبت بعنف.

لم يصب سائق السيارة الثانية ، التي اشتبهت في البداية في البداية في النوم أثناء القيادة ، بأذى خطير. تعرض سائق فيريل منذ فترة طويلة ، ومارك تومبسون ، والراكب كارولينا بارلو ، إلى حد كبير لدرجة أنهم عولجوا من قبل المستجيبين الأوائل قبل طلب دخول المستشفى. لم يصب الراكب الآخر ولا فيريل بجروح خطيرة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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