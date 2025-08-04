أوضحت مأساة ويل فيريل

حفنة من الناس فقط يمكن أن يشاركوا في مطالبة كحامل كوميدي قياسي لعصر معين ، وويل فيريل هو واحد من هؤلاء الأشخاص. في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، سيطر على “Saturday Night Live” مع شخصياته الشديدة وانطباعات المشاهير المضحكة ، وخاصة تلك الخاصة بـ Robert Goulet والرئيس جورج دبليو بوش. ومن منتصف عام 2000 فصاعدًا ، أصبحت فيريل واحدة من أكثر الممثلين قابلاً للبنوك في هوليوود ، بطولة في ليالي تالاديجا الخيالية والمرحة وقتبها ، مثل “المدرسة القديمة” و “ELF” و “Leights Lights” و “The Lego” و “The Lego” و “Stripe”. إذا كان هناك خط واحد في عمله ، وبصرف النظر عن توليد لحظات أفلام مضحكة ، فإن فيريل سيفعل أي شيء تقريبًا للحصول على رد فعل حشوي من الجماهير-وبعبارة أخرى ، فهو دائمًا بعد ضحكات كبيرة.
إنه لا يرتبط عمومًا بأي شيء مؤلم أو درامي أو أي شيء من شأنه أن يخضع لخطوط الجانب المحزن من الحياة ، لكن فيريل إنسان بعد كل شيء. مثل كل من ليس زوبعة من الطاقة الهزلية التي لا تجعل غرضهم المهني يضحك الناس ، فقد عانى من الفواق العرضي ، وخراقة ، وقريبة من القول. إليكم الغوص في الأجزاء غير المعروفة والمأساة للغاية من حياة ويل فيريل.
ويل فيريل أنهى علاقته مع شريكه في العمل
لسنوات عديدة ، معظم أي مشروع كوميدي كبير قام به فيريل ، فعل مع آدم ماكاي. بعد العمل جنبًا إلى جنب في “Saturday Night Live” ، بدأوا في كتابة سيناريوهات لفيريل للبطولة في McKay في بعض الأحيان ، مثل “Step Brothers” و “The Guys الآخرون”. كما قاموا بإنشاء Funny أو Die و Gary Sanchez Productions ، ولكن بحلول عام 2019 انتهى الأمر ، مع مغادرة McKay Funny أو Die وتغلق شركة الإنتاج عندما اختار الزوج الانقسام بشكل احترافي. بدا الانفصال وديًا ، نتيجة لعقول إبداعيين قويين أرادوا القيام بأشياء مختلفة – كوميديا سخيفة لفيريل ، وسخرية حادة مثل “The Big Short” لماكاي. وقال فيريل لصحيفة هوليوود ريبورتر في عام 2021: “لدينا فقط كميات مختلفة من النطاق الترددي”.
في وقت لاحق من ذلك العام ، أصبح McKay نظيفًا مع Vanity Fair (عبر Independent) ، معترفًا بأن علاقته مع Ferrell قد نمت بالفعل بشكل تدريجي أكثر فأكثر ، والتي فجرها المخرج تمامًا عندما أغفل فيريل دورًا يرغب فيه. قاد مكاي الإنتاج على سلسلة HBO “Winning Time” ، الذي يصور تاريخ الحياة الواقعية المأساوية في لوس أنجلوس ليكرز ، وأراد فيريل حقًا تصوير مالك “جيري بوسز” في الثمانينات. بدلاً من ذلك ، تقدم McKay إلى الأمام ويلقي John C. Reilly-صديق حميم لـ Ferrell’s ، ونجم مشارك متكرر في الأفلام التي صنعها مع McKay-لأنه بدا مثل الحافلات الحقيقية. قال مكاي: “كان يجب أن أتصل به ولم أفعل”.
أنهى صداقته مع كريس كاتان
في النصف الأخير من التسعينيات ، قامت سلسلة من رسومات “Saturday Night Live” التي ستصور فيها Ferrell و Chris Kattan بتصوير اثنين من الهاوية الليلية الجبنة والمفترقة ، التي تم تصويتها على “What Love” ، التي تم تحصيلها في فيلم. أنتج منتج “SNL” Lorne Michaels أيضًا فيلم Spinoff ، “A Night at the Roxbury” ، وكان لديه شخص واحد في الاعتبار: Amy Heckerling ، طازجة من الكوميديا الناجحة “Clueless”. لقد وقعت مبدئيًا على الوظيفة ، مع إظهار اهتمام رومانسي في كاتان ، وفقًا لمذكرات الممثل. يقول إنه رفضها ، وبعد أن هددت بمغادرة الإنتاج ، طلب مايكلز من كاتان أن يترك العلاقة مع هيكرلينج تحدث من أجل إنقاذ الفيلم. في النهاية ، إلى جانب Kattan لفترة وجيزة مع Heckerling ، الذي لم يوجه “ليلة في Roxbury” ، لكنه أنتجها.
مشاهدة كل هذا يتكشف: ويل فيريل ، الذي لم يعجبه ما رآه. “لقد حاولت إخفاء علاقتي مع إيمي ، ولم أدرك مدى وضوح أي شخص آخر ، بما في ذلك ويل” ، كتب كاتان في “حبيبي ، لا تؤذيني”. بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية لجعل الفيلم ، توقف فيريل بشكل صارخ ومباشر عن كونه صديقًا لكاتان. “لذلك تلقيت كل رسائلك ، لكنني لم أتصل بك لأنني لم أرغب في التحدث معك” ، يتذكر كاتان فيريل أخبره.
قُتل ويل فيريل على مجموعة من المرساة 2
هناك المزيد من الحوادث المميتة على مجموعات الأفلام أكثر مما قد يعتقد المرء ، وسوف يقابل فيريل نهايته تقريبًا في أحد هذه الحوادث. دعا البرنامج النصي الخاص بتتمة 2013 “Anchorman 2: The Legend” إلى شخصية فيريل ، والخبراء المتفجر ، والممتصة ذاتيا ، والخليط رون بورغوندي ، لوضع حبل حول عنقه. في ما وصفه المخرج آدم ماكاي بلحظة “مخيفة حقًا” ، فشل جهاز السلامة. “لمدة نصف ثانية ، لم تعمل الحفارة بشكل صحيح وكان هناك توتر فعلي على الحبل ،” يتذكر إلى The Hollywood Reporter في عام 2021. “ولكن بعد ذلك ، كان الطريق ويل على ما يرام.” استأنف التصوير ، لكن الخوف غير المتواصل وعدم الارتياح كانا لدرجة أنه بعد يومين ، أوقف مكاي الإنتاج لاجتماع فريق الممثلين والطاقم.
كانت هناك لحظة مخيفة أخرى على مجموعة فيلم “Anchorman” الأصلي لعام 2004 ، عندما لم يتبع حيوان مدرب الاتجاهات في مشهد يضم فيريل. وقال مكاي “الدب قام بتلميح من تهمة الخدعة لثانية واحدة.” قلت: “منذ تلك اللحظة فصاعدًا ، لن أضع حيوانًا حيًا في لقطة مع ممثل مرة أخرى.”
كان متورطًا في حادث سيارة مروع
في مساء يوم 12 أبريل 2018 ، شارك ويل فيريل في حادث سيارة وحشي أرسل عدة أشخاص في مداره إلى المستشفى. ظهر فيريل في حملة تسجيل للناخبين في سان دييغو ، وكان يعود إلى المنزل إلى منطقة لوس أنجلوس في سيارة الدفع الرباعي في لينكولن. كان الحزب المكون من أربعة أشخاص يسافرون على قسم من الطريق السريع 5 المتجه شمالًا خارج لوس أنجلوس عندما ضربت السيارة على الجانب والخلف في وقت واحد بسيارة أخرى. تسبب ذلك في أن ينطلق سائق سيارة فيريل فجأة ، حيث ضربت الفجوة في مركز الطريق السريع ثم انقلبت بعنف.
لم يصب سائق السيارة الثانية ، التي اشتبهت في البداية في البداية في النوم أثناء القيادة ، بأذى خطير. تعرض سائق فيريل منذ فترة طويلة ، ومارك تومبسون ، والراكب كارولينا بارلو ، إلى حد كبير لدرجة أنهم عولجوا من قبل المستجيبين الأوائل قبل طلب دخول المستشفى. لم يصب الراكب الآخر ولا فيريل بجروح خطيرة.