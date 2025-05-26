أوضح أصل اسم فرقة كوينز

كان فريدي بولسارا يفكر في اسم فرقة جديد لفترة من الوقت. كان هذا صيف عام 1970 ، وقد انضم للتو إلى الفرقة Smile ، والتي شملت بعد ذلك عازف الجيتار براين ماي ، وكبار الدرامز روجر تايلور ، وعازف الجيتار مايك جروس. لم يمض وقت طويل بعد ذلك ، ستحصل كل من الفرقة وبولسارا على لقب جديد. ستصبح الابتسامة ملكة قريبًا ، وسيُعرف فريدي بولسارا (من مواليد فاروك بولسارا) إلى الأبد بعد أن عرف باسم فريدي ميركوري. لكن الملكة لم تكن الخيار الوحيد في الأسماء المحتملة ، وقد تتجول أعضاء الفرقة حول ما يجب أن يسميهم أنفسهم.
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من بين الأسماء الأخرى التي اعتبرتها الفرقة “الأطفال الأثرياء” و “بناء قاربك”. كان May و Taylor يدفعان إلى “The Grand Dance” ، وهو إشارة مشوهة قليلاً إلى كتاب Sci-Fi Cs Lewis يتضمن عبارة “The Great Dance”. بالنسبة إلى Mercury ، كانت اسم الملكة ملكًا ومتأثراً بعض الشيء (في الوقت الحالي) بسبب نغماتها المثليين. علاوة على ذلك ، ورد ميركوري ، على أن أسماء فرقة كلمة واحدة كانت لديها المزيد من “اللكم” وكانت أكثر “لا تنسى” ، لكل “Rhapsody Bohemian: السيرة الذاتية لفريدي ميركوري”. لقد شق طريقه ، وعلى الرغم من أن أزعج الفرقة الأول في كورنوال في 27 يونيو 1970 ، إلا أنهم ما زالوا يدعون كابتسامة ، إلا أنهم كانوا يتجهون بالفعل من قبل الملكة. كان يمثل بداية رحلة موسيقى الروك أند رول إلى الأعلى.
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بدت الملكة ملكي فريدي ميركوري
حتى قبل انضمام فريدي ميركوري إلى ابتسامة ، كان يلعب مع فكرة اسم الملكة لأنه كان له مثل هذه الحلقة الملكية ، ولكن كانت هناك أسباب أخرى. وقال ميركوري لفة رولينج ستون في عام 1977: “لقد كان اسمًا قويًا ، عالميًا للغاية وفوريًا للغاية ؛ كان لديه الكثير من الإمكانات البصرية وكان منفتحًا على جميع أنواع التفسيرات. كنت بالتأكيد على دراية بالدانوتات المثليين ، لكن ذلك كان مجرد جانب واحد منه”.
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قبل أن تتفق بقية الفرقة على تغيير الاسم ، كان Mercury يختبر المياه. في يوم من الأيام في عام 1970 ، مشى إلى شقيقين يعرفهما ، بات وسو جونستون ، في محطة للحافلات. “ما رأيك في اسم” الملكة “، تذكر سو ميركوري يسألهم (عبر” شخص ما ليحب: الحياة ، والموت ، وإرث فريدي ميركوري). اعتقدت الأخوات أنه كان مضحكا لأن صديقهم كان “دائماً معسكرًا” ، وكانوا على الفور ، وكانوا على الفور ، وكانوا على الفور ، وهو ما كان عليه اسم “، وكان هناك اسم”. بدأت العمل على شعار الفرقة وقمة ، والتي ستشمل في نهاية المطاف عناصر من كل من علامات البروج للأعضاء.
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لم يعجب براين ماي وروجر تايلور الاسم
وبينما كانوا يتأرجحون حول لقب الفرقة المحتملين ، أعطى عازف الجيتار مايك جروس رأيه في اسم الملكة ، والذي شعر أنه محفوف بالمخاطر. “قلت ، حسنًا ، إذا لم يتم القبض علينا أو أي شيء على الأقل سيتذكرنا الناس” ، يتذكر في “شخص ما إلى الحب”. لعب جروس فقط ثلاث عربات مع كوين قبل مغادرته (انضم عازف الجيتار جون ديكون إلى الفرقة في عام 1973 وبقي حتى عام 1997). لم يكن جروس بالضرورة حذرًا للغاية. في إنجلترا ، كانت قد مرت ثلاث سنوات فقط منذ أن لم تعد مثلي الجنس جريمة ، ولكن ظلت هناك بعض القوانين المناهضة للمثليين التي تم فرضها بقوة ، إلى جانب عدم المساواة والتمييز. لم يحب الأعضاء الآخرون ، براين ماي وروجر تايلور ، الاسم ، لكنهم استسلموا في النهاية ، معتقدين أن الموسيقى ستحدد الفرقة ، وليس الاسم. أيضا ، لأنهم كانوا مستقيمين ، كانت الملكة مفارقة. ما يعنيه بالضبط أن يكون الزئبق ، الذي كان في ذلك الوقت لا يزال يكافح مع حياته الجنسية ، من المحتمل أن يكون أكثر تعقيدًا.
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على الرغم من أنه كان منخرطًا مع امرأة ، إلا أن ماري أوستن ، بعد ثلاث سنوات ، خرجت ميركوري لها في النهاية ثنائي الجنس. لم يتزوجوا أبدًا ، لكنهم ظلوا قريبًا. لم يخاطب ميركوري أبدًا حياته الجنسية علنًا ، ولا تشخيصه في نهاية المطاف ، حتى اليوم السابق لوفاته بسبب المضاعفات المتعلقة بالإيدز في عام 1991. أعطى اسم الملكة عطارد الحرية في أن يكون معسكرًا كما أراد ودفع الحدود ، وبدوره يساعد في دفع فرقة الروك من النوع إلى أعلى ارتفاعات.