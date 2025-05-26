أوضح أصل اسم فرقة كوينز

كان فريدي بولسارا يفكر في اسم فرقة جديد لفترة من الوقت. كان هذا صيف عام 1970 ، وقد انضم للتو إلى الفرقة Smile ، والتي شملت بعد ذلك عازف الجيتار براين ماي ، وكبار الدرامز روجر تايلور ، وعازف الجيتار مايك جروس. لم يمض وقت طويل بعد ذلك ، ستحصل كل من الفرقة وبولسارا على لقب جديد. ستصبح الابتسامة ملكة قريبًا ، وسيُعرف فريدي بولسارا (من مواليد فاروك بولسارا) إلى الأبد بعد أن عرف باسم فريدي ميركوري. لكن الملكة لم تكن الخيار الوحيد في الأسماء المحتملة ، وقد تتجول أعضاء الفرقة حول ما يجب أن يسميهم أنفسهم.

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من بين الأسماء الأخرى التي اعتبرتها الفرقة “الأطفال الأثرياء” و “بناء قاربك”. كان May و Taylor يدفعان إلى “The Grand Dance” ، وهو إشارة مشوهة قليلاً إلى كتاب Sci-Fi Cs Lewis يتضمن عبارة “The Great Dance”. بالنسبة إلى Mercury ، كانت اسم الملكة ملكًا ومتأثراً بعض الشيء (في الوقت الحالي) بسبب نغماتها المثليين. علاوة على ذلك ، ورد ميركوري ، على أن أسماء فرقة كلمة واحدة كانت لديها المزيد من “اللكم” وكانت أكثر “لا تنسى” ، لكل “Rhapsody Bohemian: السيرة الذاتية لفريدي ميركوري”. لقد شق طريقه ، وعلى الرغم من أن أزعج الفرقة الأول في كورنوال في 27 يونيو 1970 ، إلا أنهم ما زالوا يدعون كابتسامة ، إلا أنهم كانوا يتجهون بالفعل من قبل الملكة. كان يمثل بداية رحلة موسيقى الروك أند رول إلى الأعلى.

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