أوضح أصل اسم فرقة Evanescence

في عام 2003 ، تحققت Evanescence على المشهد. قامت الفرقة المكونة من خمس قطع ، بالتواجد من قبل القوة المدربة بشكل كلاسيكي ، على مزيفات الهواء مع مزيجها المبتكر من المعادن القوطية والمعادن السمفونية. كان مدفوعًا من النشيد مثل “Going Under” و “Bring Me to Life ،” ألبومهم الأول “Fallen” كان نجاحًا كبيرًا. لقد باعت أكثر من 141000 نسخة في الأسبوع الأول ، وارتفعت على مخططات Billboard ، التي ظهرت في المرتبة 7 وذروة في المرتبة الثالثة. ستستمر كلاسيكي في بيع أكثر من 10 ملايين وحدة ، وحصلت على شهادة ماس نادرة من جمعية صناعة التسجيل الأمريكية (RIAA) تقريبًا بعد ظهورها.

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ربما بنفس القدر من المثير للاهتمام مثل ارتفاع النجاح في النجاح هو اسمهم. انزلاق اللسان ، evanescence (“ev”-“uh”-“ness”-“uhns”) ، يبدو صوفيًا تقريبًا-وهو ما كان على ما يبدو. أوضح لي في مقابلة مع بي بي سي عام 2003 (عبر ORKUS1.com): “إن المراهقة باللغة الإنجليزية تعني أن تختفي من طائرة الرؤية والذاكرة”. “إنها كلمة لا يعرفها معظم الناس ، تمامًا مثلما لم نخرج من أي مكان وأردنا أن يكون لدينا هذا العنصر الصوفي. أعتقد أيضًا أنه يبدو جميلًا ، مثل موسيقانا.” عكس معنى اسمهم ، بدا أن Evanescence حقًا لم يخرج من أي مكان ، لكنهم لن يختفيوا في أي وقت قريب.