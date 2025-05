أوضح أصل اسم فرقة Evanescence

قبل أن يقرروا اسم Evanescence ، كانت هناك بعض الأسماء الأخرى في القبعة. وشمل المتنافسون الأصليون لاسم الفرقة النوايا الطفولية والحياكة. جرب الثنائي أيضًا الاسم المنكوب ، لكن هذا في النهاية خرج أيضًا.

اسم آخر نظروا فيه كان مجرد خطابات زوجين. “لقد كنت أكثر من المدافعين عن (اسم Evanescence) في البداية أكثر من آمي كانت … الكلمة الأولى التي طحنناها كانت” Evanescent “. “وبعد أن غيرنا الأمر إلى” Evanescence “، وافقت عليها … إنها مجرد علق.”

تم تعليق الاسم لفترة أطول من Moody ، الذي غادر الفرقة خلال جولتهم العالمية في عام 2003 وكان لديه الكثير ليقوله عن إيمي لي فيما يتعلق باختلافاتهم الإبداعية. بحلول ذلك الوقت ، توسعت Evanescence مع إضافة John Lecompt على الجيتار ، Rocky Gray on Drums ، و Will Boyd on Bass. تتقدم إيمي لي ، وهو العضو الأصلي الوحيد في الفرقة اليوم ، وهو العضو الأصلي الوحيد في الفرقة اليوم ، الذي انضم إليه تيم ماكورد وتروي ماكلاوهورن على القيثارات ، إيما أنزاي على باس ، وسوف يصطاد على الطبول. ملء سماعات الأذن والملاعب بالمعادن القوطية المؤلمة ، تعارضت Evanescence مع التبديد الذي يوحي به اسمهم ، واستمر في إحياء المشجعين بعد 20 عامًا.

