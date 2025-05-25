أوضح أصل اسم فرقة Evanescence

في عام 2003 ، تحققت Evanescence على المشهد. قامت الفرقة المكونة من خمس قطع ، بالتواجد من قبل القوة المدربة بشكل كلاسيكي ، على مزيفات الهواء مع مزيجها المبتكر من المعادن القوطية والمعادن السمفونية. كان مدفوعًا من النشيد مثل “Going Under” و “Bring Me to Life ،” ألبومهم الأول “Fallen” كان نجاحًا كبيرًا. لقد باعت أكثر من 141000 نسخة في الأسبوع الأول ، وارتفعت على مخططات Billboard ، التي ظهرت في المرتبة 7 وذروة في المرتبة الثالثة. ستستمر كلاسيكي في بيع أكثر من 10 ملايين وحدة ، وحصلت على شهادة ماس نادرة من جمعية صناعة التسجيل الأمريكية (RIAA) تقريبًا بعد ظهورها.
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ربما بنفس القدر من المثير للاهتمام مثل ارتفاع النجاح في النجاح هو اسمهم. انزلاق اللسان ، evanescence (“ev”-“uh”-“ness”-“uhns”) ، يبدو صوفيًا تقريبًا-وهو ما كان على ما يبدو. أوضح لي في مقابلة مع بي بي سي عام 2003 (عبر ORKUS1.com): “إن المراهقة باللغة الإنجليزية تعني أن تختفي من طائرة الرؤية والذاكرة”. “إنها كلمة لا يعرفها معظم الناس ، تمامًا مثلما لم نخرج من أي مكان وأردنا أن يكون لدينا هذا العنصر الصوفي. أعتقد أيضًا أنه يبدو جميلًا ، مثل موسيقانا.” عكس معنى اسمهم ، بدا أن Evanescence حقًا لم يخرج من أي مكان ، لكنهم لن يختفيوا في أي وقت قريب.
قصة أصل Evanescence
تشتهر كل من Morose Lyrics والألحان السينمائية المظلمة من أجل جنازة ، وتألفت المجموعة الأصلية للمجموعة من عضوين فقط: Amy Lee على البيانو والغناء الرائد وبن مودي على الجيتار. التقى الزوجان في أركنساس في معسكر للشباب في عام 1994 عندما كانوا في سن المراهقة الأوائل. عند التواصل مع الموسيقى على الفور ، سرعان ما بدأوا في الكتابة المشتركة وتسجيل المنازل معًا ، مستلهمين من مجموعة انتقائية من الفنانين ، من توري آموس إلى داني إلفمان. وفقًا لـ Evanescence Bio المؤرشفة ، وجد الثنائي نجاحًا صغيرًا في المدينة عندما أصبح أحد أقدم نشيد القوط ، “التفاهم” ، يتمتع بشعبية في محطة الإذاعة المحلية في ليتل روك. لكنهم احتفظوا بجوية من الغموض من خلال التخلي عن العروض الحية في البداية ، ببساطة لأنهم لم يتمكنوا من دفع دفع الموسيقيين المصاحبين.
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مع نجاحهم المتزايد ، احتاج الثنائي الديناميكي إلى اسم رسمي. في مقابلة أجريت مع عام 2003 ، استشهدت لي القاموس كمصدر للإلهام ، حيث انعكست كيف انقلبت هي و Moody من خلال كتاب العملاق بحثًا عن كلمة كانت غير عادية وغامضة مثل موسيقاهم. لقد هبطوا على “Evanescence” ، بالطبع ، الذي يعرفه Merriam-Webster بأنه “عملية أو حقيقة من الإفصاح” (إلى “تبديد مثل البخار”). في عام 1998 ، أصدر الزوجان أول ظهور له ، “Evanescence” الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا ، وهو يصعد في رحلة موسيقية باطني من شأنها أن تتوج بنجاح في جميع أنحاء العالم بعد نصف عام.
تطور المراهقة
قبل أن يقرروا اسم Evanescence ، كانت هناك بعض الأسماء الأخرى في القبعة. وشمل المتنافسون الأصليون لاسم الفرقة النوايا الطفولية والحياكة. جرب الثنائي أيضًا الاسم المنكوب ، لكن هذا في النهاية خرج أيضًا.
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اسم آخر نظروا فيه كان مجرد خطابات زوجين. “لقد كنت أكثر من المدافعين عن (اسم Evanescence) في البداية أكثر من آمي كانت … الكلمة الأولى التي طحنناها كانت” Evanescent “. “وبعد أن غيرنا الأمر إلى” Evanescence “، وافقت عليها … إنها مجرد علق.”
تم تعليق الاسم لفترة أطول من Moody ، الذي غادر الفرقة خلال جولتهم العالمية في عام 2003 وكان لديه الكثير ليقوله عن إيمي لي فيما يتعلق باختلافاتهم الإبداعية. بحلول ذلك الوقت ، توسعت Evanescence مع إضافة John Lecompt على الجيتار ، Rocky Gray on Drums ، و Will Boyd on Bass. تتقدم إيمي لي ، وهو العضو الأصلي الوحيد في الفرقة اليوم ، وهو العضو الأصلي الوحيد في الفرقة اليوم ، الذي انضم إليه تيم ماكورد وتروي ماكلاوهورن على القيثارات ، إيما أنزاي على باس ، وسوف يصطاد على الطبول. ملء سماعات الأذن والملاعب بالمعادن القوطية المؤلمة ، تعارضت Evanescence مع التبديد الذي يوحي به اسمهم ، واستمر في إحياء المشجعين بعد 20 عامًا.
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