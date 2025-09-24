أوضح تثبيت جون لينون مع الرقم 9

أول من يدخل الوعي العام مع البيتلز في أوائل الستينيات ، كان جون لينون ، يمكن القول أنه كان أحد أشهر الأشخاص في العالم عندما تم إطلاق النار عليه خارج منزله في مدينة نيويورك من قبل قاتل مارك ديفيد تشابمان في عام 1980. في حين أن القصة المأساوية لقتل لينون قد تم سردها في كثير من الأحيان ، كما روى غربه الموسيقية ، ولكنه في نهاية المطاف ، فإن القصة المبرقة لها ، وتجلبها في جميع أنحاء العالم ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها من محاولات سلام. الموسيقي ، وكاتب الأغاني لم يتضاءل.

منذ وفاته ، أدرك المشجعون الذين قاموا ببعض الحفر أن الرقم التاسع لعب دورًا كبيرًا في حياة لينون. بالنسبة لأولئك الذين يختارون النظر ، فإنه يختبئ في مرأى من البصر: في موسيقاه ، تم تناوله في المقابلات ، وجزء من بعض التوافه غير العادي حول جوانب مختلفة من حياته. في الواقع ، ظهرت واحدة من أولى الأغاني التي كتبها على الإطلاق ، “واحد بعد 909” ، على ألبوم “Let It Be” ؛ كما أوضح في الكتاب ، “كل ما نقوله” ، كانت الأرقام في العنوان بالكاد عشوائيًا. قال لينون: “كان هذا شيئًا كتبته عندما كان عمري حوالي 17 عامًا”. “لقد عشت في 9 Newcastle Road. ولدت في التاسع من أكتوبر …”

كما يحدث ، كلما كان الشخص يحفر في حياته وموسيقىه ، كلما أدرك المرء مدى انتشار هذا العدد بالذات. لمعرفة المزيد ، استمر في القراءة من أجل الغوص العميق في تثبيت جون لينون على الرقم التاسع.