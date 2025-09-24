أوضح تثبيت جون لينون مع الرقم 9

أول من يدخل الوعي العام مع البيتلز في أوائل الستينيات ، كان جون لينون ، يمكن القول أنه كان أحد أشهر الأشخاص في العالم عندما تم إطلاق النار عليه خارج منزله في مدينة نيويورك من قبل قاتل مارك ديفيد تشابمان في عام 1980. في حين أن القصة المأساوية لقتل لينون قد تم سردها في كثير من الأحيان ، كما روى غربه الموسيقية ، ولكنه في نهاية المطاف ، فإن القصة المبرقة لها ، وتجلبها في جميع أنحاء العالم ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها ، وتجلبها من محاولات سلام. الموسيقي ، وكاتب الأغاني لم يتضاءل.
منذ وفاته ، أدرك المشجعون الذين قاموا ببعض الحفر أن الرقم التاسع لعب دورًا كبيرًا في حياة لينون. بالنسبة لأولئك الذين يختارون النظر ، فإنه يختبئ في مرأى من البصر: في موسيقاه ، تم تناوله في المقابلات ، وجزء من بعض التوافه غير العادي حول جوانب مختلفة من حياته. في الواقع ، ظهرت واحدة من أولى الأغاني التي كتبها على الإطلاق ، “واحد بعد 909” ، على ألبوم “Let It Be” ؛ كما أوضح في الكتاب ، “كل ما نقوله” ، كانت الأرقام في العنوان بالكاد عشوائيًا. قال لينون: “كان هذا شيئًا كتبته عندما كان عمري حوالي 17 عامًا”. “لقد عشت في 9 Newcastle Road. ولدت في التاسع من أكتوبر …”
كما يحدث ، كلما كان الشخص يحفر في حياته وموسيقىه ، كلما أدرك المرء مدى انتشار هذا العدد بالذات. لمعرفة المزيد ، استمر في القراءة من أجل الغوص العميق في تثبيت جون لينون على الرقم التاسع.
قدم الرقم 9 مظاهر متعددة في سنوات جون لينون الأولى
هناك الكثير لتفريغه عند فحص سحر جون لينون بالرقم التاسع ، لذلك ترفع. كما ذكرنا ، عاش في 9 Newcastle Road ، في ضاحية Wavertree في ليفربول ؛ نيوكاسل ، ليفربول ، و Wavertree لكل منها تسعة أحرف. أثناء التحاقه بكلية الفنون ، حصل لينون على الحافلة رقم 72 ، والتي يشير إليها سيريوس XM عند إضافتها ، تساوي تسعة. علاوة على ذلك ، ظهر فريق البيتلز أول ظهور له في نادي Cavern Club في عام 1961 – في 9 فبراير. وبعد عدة أشهر ، أصبح الرجل الذي أصبح مديره ، برايان إبشتاين ، أولهم يؤدون هناك – في 9 نوفمبر.
كل من هذه التواريخ ، جميع التسعة ، غيرت مجرى حياة لينون. كان هذا هو الحال أيضًا مع 9 فبراير 1964 ، وهو تاريخ عرض البيتلز أول ظهور تلفزيوني أمريكي على “The Ed Sullivan Show” ، الذي أصبح لحظة لا تمحى في تاريخ ثقافة البوب.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن لقب شريكه في كتابة الأغاني ، بول مكارتني ، لديه تسع رسائل ، في حين انتهت مهنة البيتلز الموسيقية في عام 1969 – بعد تسع سنوات. وقال لينون: “إنه مجرد رقم يتبعني ، لكن من الناحية العددية ، على ما يبدو ، أنا رقم ستة أو ثلاثة أو شيء ما ، لكن كل هذا جزء من تسعة” ، قال لينون عبر “كل ما نقوله”.
كان الرقم 9 أساسيًا لما يمكن القول أنه أغرب أغنية في البيتلز
عند فحص كل من التاريخ المضطرب لجون لينون وأوفيه الموسيقي ، لا يلوح في أي مكان أكبر من “ألبوم وايت” “ثورة #9”. في غضون ثماني دقائق و 22 ثانية ، فإن “الثورة رقم 9” تجريبية بقدر ما تثير القلق ، وهي عبارة عن ملصقة صوتية طليعة مصنوعة من حلقات شريطية مختلفة حفرت لينون من أرشيف EMI.
بعيدًا عن ضربة بوب في البيتلز التقليدية ، يعد المسار مثالًا على سبب قيام لينون بالفعل بتكرار كتابة الأغاني ، مما يتيح الفرصة لتنغمس إبداعه في استوديو التسجيل بطريقة مختلفة تمامًا. “لقد كنا نقوم بقطع الموسيقى الكلاسيكية وصنع حلقات مختلفة الحجم ، ثم حصلت على شريط مهندس كان هناك بعض مهندس الاختبار يقول” رقم تسعة ، رقم تسعة ، رقم تسعة. “أوضح لينون في مقابلة مع رولينج ستون عام 1970.
وفقًا لما قاله لينون ، كان “الثورة رقم 9” أكثر من مجرد مجموعة عشوائية من الأصوات ، لكن تفسيره السمعي لما قد تبدو عليه الثورة الفخارية. كانت “الثورة رقم 9” صورة اللاواعية لما أعتقد أنه سيحدث عندما يحدث ؛ وأضاف لينون في تلك المقابلة نفسها. لم أدرك ذلك. كان صوتًا مضحكًا للغاية يقول “رقم تسعة” ؛ كانت مثل مزحة ، حيث جلبت الرقم تسعة في كل وقت ، هذا كل ما كان عليه. “
قام بإعادة النظر في الرقم بحلم رقم 9
قام لينون بإعادة النظر في رقمه المفضل في أغنية لاحقة ، “#9 Dream”. لم تكن أغنية منفردة من ألبومه الفردية لعام 1974 ، “Walls and Bridges” ، لم تكن مجرد مجموعة ملتوية من حلقات الشريط ، بل كانت ناجحة ، وبلغت ذروتها (انتظرها) رقم 9 على Billboard Top 100 ، حيث أمضت 12 أسبوعًا. ومن المثير للاهتمام ، أن واحدة من أفضل أغانيه الفردية ، “تخيل” ، قضى تسعة أسابيع على هذا المخطط-كما فعل “قف قبلي” ، “أعط السلام فرصة” ، و “قوة للناس”.
كما قال لينون ذات مرة ، عبر “كل ما نقوله” ، كانت بداية الأغنية مشؤومة ، حيث كانت مستوحاة حرفيًا من الحلم. وقال لينون: “كان ذلك قليلاً من الإفلات. كان يعتمد على بعض الحلم الذي كان لدي”. على الرغم من الإلهام الذي يشبه الحلم على ما يبدو ، كان بقية الأغنية مجرد لينون يفعل ما فعله بشكل أفضل. “هذا ما أسميه كتابة الحرف اليدوية ، بمعنى ، كما تعلمون ، لقد قمت للتو بتخليص ذلك … جلست للتو وكتبت ، كما تعلمون ، دون مصدر إلهام حقيقي ، بناءً على حلم كان لدي” (عبر Johnlennon.com).
جوقة الأغنية الرطبة – “آه! بواكاوا بوسي ، بوسي” – هي جزء من الأغنية التي يتذكرها من حلمه. عندما بدا الأمر ، تتكون هذه العبارة من تسعة مقاطع. قال لينون ، إن ربط ” #9 Dream” بـ “Revolution #9” ، أن “Nine Nine ، Number Nine” ، كان صوتًا مهندسًا. يبدو أنه مجرد رقمي ، لذلك أنا متمسك به “، قال لينون.