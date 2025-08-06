أوضح سبب وفاة أوزي أوسبورن

على الرغم من أن أيقونة المعادن الثقيلة Ozzy Osbourne قد شارك علنًا صراعاته مع مرض باركنسون ، فقد تم الكشف عن سبب وفاته الرسمي. وفقًا لشهادة وفاته ، تم إدراج سبب الوفاة كنوبة قلبية (عبر صحيفة نيويورك تايمز). استشهدت الشهادة أيضًا بالسكتة القلبية ، ومرض الشريان التاجي ، ومرض باركنسون كعوامل مساهمة.
غالبًا ما يتم الخلط بين الأزمة القلبية – المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب الحاد – مع السكتة القلبية ، لكن جمعية القلب الأمريكية تقول إن الاثنين مختلفان ولكنهما مرتبطان. يمكن أن يحدث السكتة القلبية فجأة بسبب مشكلة كهربائية في القلب ، مما تسبب في التوقف عن الضرب. نوبة قلبية ، من ناحية أخرى ، تحدث عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب ، على الرغم من أن القلب قد يستمر في ضربه. يتم ربط هاتين الشرطين لأن النوبة القلبية يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية.
يتطور مرض الشريان التاجي عندما تتراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين التي تزود الدم بالقلب. هذا التراكم يضيق الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم. إذا تم حظر الشريان تمامًا ، يمكن أن تحدث نوبة قلبية.
هل أثر مرض باركنسون على وفاة أوزي أوزبورن؟
واجه Ozzy Osbourne نصيبه من التحديات الصحية على مر السنين. تم تشخيص إصابة نجم الروك بمرض باركنسون في عام 2003 وأخبر الناس أنه كان حريصًا على التجول مرة أخرى. على الرغم من أن الحوادث السابقة والسقوط تتطلب في نهاية المطاف عملية جراحية لتحسين حركته ، إلا أن مرض باركنسون تركه يمشي مع قصب. كما طور صعوبات في الكلام ، والتي تعد من أعراض شائعة للحالة.
بحلول عام 2025 ، قال أوزبورن إنه لم يعد بإمكانه المشي ، لكنه كان ممتنًا للحيوية. وقال في برنامجه الإذاعي SiriusXM (عبر الشمس) “قد أئن من أنني لا أستطيع المشي ، لكنني أنظر إلى أسفل الطريق وهناك أشخاص لم يفعلوا نصفهم بقدر ما لم أفعل”. توفي أوسبورن بعد أسابيع قليلة من عرض وداعه في يوليو 2025.
قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون المتقدم تحديات كبيرة للتنقل ، والتراجع المعرفي ، والظروف النفسية مثل الاكتئاب. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الدوار والإمساك والتعب. وفقًا لجمعية أمراض مرض باركنسون الأمريكية ، غالبًا ما يموت الناس بسبب المضاعفات المتعلقة بالشلل الرعاش بدلاً من المرض نفسه. يمكن أن تشمل هذه المضاعفات السقوط المميت أو قرحة الضغط أو الالتهاب الرئوي أو غيرها من العدوى. في قضية أوزبورن ، من غير المحتمل أن ساهم باركنسون بشكل مباشر في نوبة قلبية.