أوضح سبب وفاة أوزي أوسبورن

على الرغم من أن أيقونة المعادن الثقيلة Ozzy Osbourne قد شارك علنًا صراعاته مع مرض باركنسون ، فقد تم الكشف عن سبب وفاته الرسمي. وفقًا لشهادة وفاته ، تم إدراج سبب الوفاة كنوبة قلبية (عبر صحيفة نيويورك تايمز). استشهدت الشهادة أيضًا بالسكتة القلبية ، ومرض الشريان التاجي ، ومرض باركنسون كعوامل مساهمة.

غالبًا ما يتم الخلط بين الأزمة القلبية – المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب الحاد – مع السكتة القلبية ، لكن جمعية القلب الأمريكية تقول إن الاثنين مختلفان ولكنهما مرتبطان. يمكن أن يحدث السكتة القلبية فجأة بسبب مشكلة كهربائية في القلب ، مما تسبب في التوقف عن الضرب. نوبة قلبية ، من ناحية أخرى ، تحدث عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب ، على الرغم من أن القلب قد يستمر في ضربه. يتم ربط هاتين الشرطين لأن النوبة القلبية يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية.

يتطور مرض الشريان التاجي عندما تتراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين التي تزود الدم بالقلب. هذا التراكم يضيق الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم. إذا تم حظر الشريان تمامًا ، يمكن أن تحدث نوبة قلبية.