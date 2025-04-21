أوضح سبب وفاة البابا

توفي البابا فرانسيس ، أول البابا الذي ينتخب من الأمريكتين ، في 21 أبريل ، بعد فترة طويلة من نقله إلى المستشفى بالالتهاب الرئوي وعدوى شديدة في الرئة. كان فرانسيس ، الذي كان اسم ولادته خورخي ماريو بيرغوليو ، 88 عامًا.
البالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة للالتهابات التنفسية لأن أجهزة المناعة الخاصة بهم ليست قوية ، حتى مع اللقاحات. يمكن أن يصبح التنفس أكثر صعوبة لأن الرئتين أقل مرونة مع تقدم العمر. كانت رئتي فرانسيس تعرضت للخطر بالفعل لأنه كان لديه جزء من الرئة التي تم إزالتها بعد نوبة عدوى رئوية عندما كان أصغر سناً. كان أيضًا عرضة للتهاب الشعب الهوائية في أشهر الشتاء.
ظلت حالة فرانسيس حاسمة عندما تتطلب أزمة الجهاز التنفسي الأكسجين عالي التدفق ونقل الدم. أظهر الاختبار أيضًا فشلًا كلويًا خفيفًا ، لكن الأطباء سرعان ما جعلوه تحت السيطرة. على الرغم من أن البابا تعافى وتم إطلاق سراحه في 25 مارس ، إلا أنه توفي في اليوم التالي لعيد الفصح بسبب السكتة الدماغية وفشل القلب الذي لا رجعة فيه ، كما أكد طبيب الفاتيكان أندريا أركانجيلي عبر شهادة الوفاة.
بدا البابا فرانسيس يدرك أن صحته كانت تفشل
بعد إعلان وفاة البابا فرانسيس ، تم الكشف أيضًا عن أن البابا كان بالفعل في غيبوبة قبل وفاته. كما شارك الطبيب في الفاتيكان أندريا أركانجيلي أن فرانسيس يعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ، بالإضافة إلى مشكلاته الصحية الأخرى.
بالنظر إلى انخفاض صحته ، وكذلك عصره المتقدم ، بدا البابا فرانسيس يدرك تمامًا أن وفاته كان من المحتمل أن تأتي عاجلاً وليس آجلاً. بعد وفاة البابا ، نشر الفاتيكان العهد الروحي ، والذي يرجع تاريخه بالفعل إلى يونيو 2022 – منذ ما يقرب من ثلاث سنوات كاملة. وكتب البابا فرانسيس في الوثيقة (عبر أخبار الفاتيكان) “عندما أشعر بالشفق القريب من حياتي الأرضية ، ومع الأمل الحازم في الحياة الأبدية ، أود أن أتعرض لتمنياتي النهائية فقط فيما يتعلق بمكان دفن بلدي”.
بعد تقديم تعليمات لدفنه في بازيليكا القديسة ماري ميجور في روما ، أوضح فرانسيس أن المحاكمات والمحن في سنواته الأخيرة قد أثرت عليه. ومع ذلك ، دعا أيضا إلى الوحدة على وفاته في نهاية المطاف. “قد يمنح الرب مكافأة مناسبة لجميع أولئك الذين أحبوني والذين يواصلون الصلاة من أجلي. المعاناة التي كانت تميز الجزء الأخير من حياتي ، أقدم للرب ، من أجل السلام في العالم ولأخوة بين الشعوب”.