أوضح سبب وفاة البابا

توفي البابا فرانسيس ، أول البابا الذي ينتخب من الأمريكتين ، في 21 أبريل ، بعد فترة طويلة من نقله إلى المستشفى بالالتهاب الرئوي وعدوى شديدة في الرئة. كان فرانسيس ، الذي كان اسم ولادته خورخي ماريو بيرغوليو ، 88 عامًا.

البالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة للالتهابات التنفسية لأن أجهزة المناعة الخاصة بهم ليست قوية ، حتى مع اللقاحات. يمكن أن يصبح التنفس أكثر صعوبة لأن الرئتين أقل مرونة مع تقدم العمر. كانت رئتي فرانسيس تعرضت للخطر بالفعل لأنه كان لديه جزء من الرئة التي تم إزالتها بعد نوبة عدوى رئوية عندما كان أصغر سناً. كان أيضًا عرضة للتهاب الشعب الهوائية في أشهر الشتاء.

ظلت حالة فرانسيس حاسمة عندما تتطلب أزمة الجهاز التنفسي الأكسجين عالي التدفق ونقل الدم. أظهر الاختبار أيضًا فشلًا كلويًا خفيفًا ، لكن الأطباء سرعان ما جعلوه تحت السيطرة. على الرغم من أن البابا تعافى وتم إطلاق سراحه في 25 مارس ، إلا أنه توفي في اليوم التالي لعيد الفصح بسبب السكتة الدماغية وفشل القلب الذي لا رجعة فيه ، كما أكد طبيب الفاتيكان أندريا أركانجيلي عبر شهادة الوفاة.