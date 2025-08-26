أوقات ذهب هوارد ستيرن بعيدًا عن الهواء

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

شهدت المذيع المخضرم هوارد ستيرن مرتفعات المشاهير التي لا يمكن أن يحلم بها الكثيرون فقط. بصفته الأكثر شهرة في أمريكا ، ظهر ستيرن كنجم إذاعي في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، وقضى السنوات بعد دفع حدود ما كان يمكن بثه ، وينغمس في الفكاهة الخام والهدوء ، والمناقشة الجنسية على الهواء وجندقها ، ومجموعة من الخلافات الأخرى ، وبناء مخلص في العملية. بحلول مطلع الألفية الجديدة ، نجا ستيرن من إطلاق النار والعناوين السلبية ومجموعة من الغرامات من لجنة الاتصالات الفيدرالية لتصبح “ملك جميع وسائل الإعلام” المعلنة ذاتيا.

على مدى عقود ، يبدو أن ستيرن كان لا يمكن وقفه ، مع إضافة كل جدل فقط إلى أسطورةه ويعزز صورته المتعلقة بالصدمة ومزيد من التحبيب له لقاعدة المعجبين الهائلة. على مدار العقود ، كان يعمل على الهواء ، وقد قدم مستمعين إلى مجموعة من الشخصيات ، بما في ذلك صانعه الصاحب روبن ، وضيف Artie Lange المتكرر ، وطاقم “Wack Pack” غريب الأطوار. ولكن في السنوات الأخيرة ، تضاءلت قوته النجمية ، بسلوكه الماضي ، والذي يبدو أن الكثير منها لا يمكن تصوره اليوم ، حيث اكتسبت مزيدًا من التدقيق في عصر يدرك أكثر من أي وقت مضى أن وسائل المسؤوليات تتحمل عندما يتعلق الأمر بالرسائل التي تسمح بأنها تُعلن. في حين أن أكثر لحظات ستيرن المثيرة للجدل على الهواء موثقة بشكل جيد ، فإن خلافاته خارج الهواء ليست-هنا مجرد عدد قليل منها تشير إلى أن ستيرن قد يكون مشكلة في صورة الميكروفون كما كشف عن نفسه.