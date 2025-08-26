أوقات ذهب هوارد ستيرن بعيدًا عن الهواء

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
شهدت المذيع المخضرم هوارد ستيرن مرتفعات المشاهير التي لا يمكن أن يحلم بها الكثيرون فقط. بصفته الأكثر شهرة في أمريكا ، ظهر ستيرن كنجم إذاعي في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، وقضى السنوات بعد دفع حدود ما كان يمكن بثه ، وينغمس في الفكاهة الخام والهدوء ، والمناقشة الجنسية على الهواء وجندقها ، ومجموعة من الخلافات الأخرى ، وبناء مخلص في العملية. بحلول مطلع الألفية الجديدة ، نجا ستيرن من إطلاق النار والعناوين السلبية ومجموعة من الغرامات من لجنة الاتصالات الفيدرالية لتصبح “ملك جميع وسائل الإعلام” المعلنة ذاتيا.
على مدى عقود ، يبدو أن ستيرن كان لا يمكن وقفه ، مع إضافة كل جدل فقط إلى أسطورةه ويعزز صورته المتعلقة بالصدمة ومزيد من التحبيب له لقاعدة المعجبين الهائلة. على مدار العقود ، كان يعمل على الهواء ، وقد قدم مستمعين إلى مجموعة من الشخصيات ، بما في ذلك صانعه الصاحب روبن ، وضيف Artie Lange المتكرر ، وطاقم “Wack Pack” غريب الأطوار. ولكن في السنوات الأخيرة ، تضاءلت قوته النجمية ، بسلوكه الماضي ، والذي يبدو أن الكثير منها لا يمكن تصوره اليوم ، حيث اكتسبت مزيدًا من التدقيق في عصر يدرك أكثر من أي وقت مضى أن وسائل المسؤوليات تتحمل عندما يتعلق الأمر بالرسائل التي تسمح بأنها تُعلن. في حين أن أكثر لحظات ستيرن المثيرة للجدل على الهواء موثقة بشكل جيد ، فإن خلافاته خارج الهواء ليست-هنا مجرد عدد قليل منها تشير إلى أن ستيرن قد يكون مشكلة في صورة الميكروفون كما كشف عن نفسه.
كان كتاب ستيرن الأكثر مبيعًا مثيرًا للخلاف مثل عرضه
بحلول عام 1993 ، كانت شعبية هوارد ستيرن لا يمكن إنكارها. “The Howard Stern Show” ، الذي كان قد بدأ بثه لأول مرة في محطة WXRK-FM في مدينة نيويورك في عام 1985 ، قاد أرقام مستمعين هائلة في نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس ، مما يعني أنه كان لديه جمهور مدمج يضمن نجاحه التجاري في غيرها من الطرق. كان من المقرر أن يأتي مع نشر “أجزاء خاصة” ، وهو كتاب من 448 صفحة تم تصويره إلى قمة قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز ، يبيع الملايين.
ومع ذلك ، حتى في النص ، كان تورط الصدمة ستيرن مثيرة للجدل. مع الكتاب المملوء بنفس المحتوى اللطيف والمحتوى الحدودي مثل برنامجه الإذاعي ، اختارت العديد من مستودعات الكتب والسلاسل عدم تخزينه-مع واحد حتى حذفه من الترفيه في المتجر لقائمة New York Times Bestseller. وقال ستيرن في صحيفة نيويورك تايمز: “إن تغيير قائمة أفضل الكتب مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز للتعبير عن رأيك النقدي هو عمل عقول أكثر من لي”. “وهؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أن كتابي غير مناسب يعتقدون أنه من الجيد تمامًا بيع الأسلحة إلى السكارى”.
ولكن كما هو الحال مع برنامجه الإذاعي ، بدا أن الجدل فقط يرمي الوقود على النار التي كانت شعبية ستيرن. أدى النجاح المذهل لـ “الأجزاء الخاصة” إلى التقاطها ليتم تكييفها في فيلم ، بالإضافة إلى كتابين آخرين مبيعين ، وصلت الأخيرة ، “Howard Stern مرة أخرى” ، في عام 2019.
كان ستيرن مضيفين إذاعيين منافسين “مكممين”
كانت مهنة هوارد ستيرن ملحوظة بسبب استعداده للانخراط في خلافات صبيانية مع مشاهير آخرين ، وخاصة المذيعين المتنافسين ، حيث حاول المطالبة بتاج “ملك جميع وسائل الإعلام” أو الحفاظ على تفوقه على موجات الهواء. على مدار السنين ، هاجم أسماء رئيسية مثل ديفيد ليترمان – الذي تصالح معه فيما بعد – دونالد ترامب ولينا دونهام وبيل ماهر.
ولكن يمكن القول إن أكثر نزاعه مرارة كان مع زملائه من نجوم الراديو أوبي آند أنتوني ، الثنائي في القالب الصارم الذي صعد إلى الشهرة في منتصف التسعينيات ، وحصل على مستمع ذكور مماثل لـ “Opie & Anthony Show” ، الذي أصبح مفضلاً للسيارة على WNEW-FM (102.7). كانت المحطة مملوكة لشركة Infinity Broadcasting ، الشركة التي لديها أيضًا K-Rock (92.3) ، منزل “The Howard Stern Show” ، في قائمتها.
في ذلك الوقت تقريبًا ، لاحظت المنافذ أن تفوق إذاعة ستيرن قد يكون تحت تهديد إذا أخذ أوبي أنتوني عرضهما إلى فتحة الصباح – مما يضعه في منافسة مباشرة مع “The Howard Stern Show”. تقريبًا كما لو كان من نيران التنافس ، بدأ أوبي وأنطوني القادم في التقاط الطلقات في المخضرم ، في إحدى الحالات ، تدمر موسيقي مفاجئ أن ستيرن قد أزعجت لمستمعيه. كان رد فعل ستيرن بغضب ، وتهديدًا بالاستقالة من المحطة. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ستيرن ، الذين اعتبروا أوبي وأنطوني ينسخس من أسلوبه الصدمة ، طالب من المديرين التنفيذيين لإذاعة إنفينيتي أنه يجب منع عروض أخرى في شبكتهما من ذكره أو عرضه على الهواء.
يمكن القول أن نمط حياة هوارد بذيء قصف تصنيفاته
تغيرت صورة هوارد ستيرن بشكل كبير على مر السنين ، خاصة بمجرد أن أصبح إحساسًا بالترفيه. مع ظهور عرض الدردشة في أوائل التسعينيات وغطاء عرض “الأجزاء الخاصة” ، تحول ستيرن من شارب كل رجل في ملابس غير رسمية ، بدا في الثمانينيات إلى شيء أقرب إلى نجم موسيقى الروك ، مع شعر مجعد طويل ونظارة شمسية يذكره بجوي رامون.
لكن في حين أن العديد من مشجعي ستيرن رأوا صورة نجمة الروك الخاصة به على أنها انعكاس لتمرده ، كان هناك بالتأكيد جزء من قاعدته التي تم إيقافها بواسطة هذه النسخة الجديدة من المذيع. كما أشار النقاد ، جاء الكثير من جاذبية ستيرن من حقيقة أنه على الرغم من سلوكه الشديد واستعداده لدفع حدود الحشمة والذوق ، فقد مثل نفسه كأول رجل أمريكي عاش حياة زواجية منتظمة مع زوجته أليسون.
عندما طلق الزوجان في عام 1999 ، جاء في لحظة عندما كانت شخصية ستيرن كلمان تتنزه. نظرًا لأنه وجد بشكل متزايد نماذج المواعدة والتحدث عن الجنس أكثر من أي وقت مضى ، فقد ذكرت Entertainment Week في عام 2001 أن تصنيفاته تنخفض بشكل كبير ، حيث يجادل الصحفي مايك فلاهيرتي بأن “ملكنا السابق أصبح واحداً منهم”.
ادعاءاته قد أصلحت رنين جوفاء للبعض
يقولون إن الناس ينموون أكثر مع تقدم العمر ، وهو ما كان من الصعب القيام به في حالة هوارد ستيرن ، مع شخصه الخام والمواجهة غالبًا ما يتجول في قسوة صريحة عندما كان في أكثره نجاحًا. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، أظهر قدراً كبيراً من الأسف حول كيفية تعامله مع الأشياء في “The Howard Stern Show” ، مدعيا أن العلاج في السنوات الأخيرة قد أيقظ مستوى جديد من التعاطف وجعله يعيد النظر في كيفية تعامله سابقًا مع ضيوفه وشخصيات عامة أخرى. “هناك نكون وقال لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2019: “إن الأشخاص الذين تحدثت إليهم ، الذين استدعت منذ ذلك الحين واعتذروا ، وأنا لا أعيد إرشاد هذه الأشياء”.
لقد هدأ إنتاج ستيرن بشكل كبير من البث القائم على حيلة أيامه الأولى ، مع تركيز متجدد على مقابلات المشاهير في الغوص العميق الذي يركز على تفاصيل السيرة الذاتية وحياة المشاهير الداخلية. لكن تسرب لقطات من عام 2013 من ستيرن إلقاء المحاضرة على فريقه حول كيفية توقع أن يفعلوا كل شيء للترويج للعرض باعتباره عمومًا رئيسيًا من المشاهير ، فقد رأى معجبيه أن يبيعه ، حيث كانت صورته الجديدة ستجذب سهورة نفسه الأصغر سناً. في حين أن ستيرن كان يستخدم بحرية الإهانات العنصرية وتحدث بمصطلحات مهينة حول الأشخاص المعاقين و LGBTQ+ ، فإنه يصف نفسه الآن بفخر بأنه “استيقظ” ، حيث قام بتقسيم قاعدة المعجبين الخاصة به.
يشاع أن إطلاق النار على ستيرن هو خدعة
في خضم ما كان تحولًا كبيرًا من الدرجة اللونية لـ “King of All Media” لمرة واحدة ، ذكرت منافذ أن هوارد ستيرن ومعسكره قد يكون في نهاية الطريق عندما يتعلق الأمر بوجود مستمع مخلص. وقع ستيرن على راديو Sirius Satellite ، الذي أصبح فيما بعد راديو Sirius XM ، في عام 2006 مقابل 500 مليون دولار ، وتجدد عقده مع المذيع عدة مرات. ومع ذلك ، في صيف عام 2025 ، أبلغت العديد من المنافذ أن وقت ستيرن في سيريوس قد ينتهي ، مع تزعم صحيفة نيويورك بوست أن جمهوره قد تضاءل إلى 125000 فقط من ذروة أكثر من 20 مليون.
وشاع أن الموظفين كانوا يحجبون المواد من العرض لأنهم يعلمون أن العرض كان يقترب: “معظمنا كان يسير في العمل في العام الماضي … نحن نعلم أنه يتقاعد ، سواء عن طريق الاختيار أو لأنه أجبر على الخروج” ، قال أحد المصادر للمخرج.
ومع ذلك ، قرب نهاية أغسطس ، واجه Express Us مطالبات زوال ستيرن المهني ، مع الأخبار التي تفيد بأنه وقع صفقة جديدة مع سيريوس وكان في خط يوم الدفع “وحش” آخر. يبدو الآن أنه من الممكن أن تكون شائعات عن إطلاق النار في ستيرن كلها الهواء الساخن ، حيث يدعي البعض أن الصدمة قد تكون في مركز خدعة تهدف إلى زيادة الاهتمام بعرضه قبل عودته المخطط له في الخريف. ما إذا كان هذا هو الحال – وما إذا كان قد نجح – سيتعين على المشجعين الانتظار والرؤية.