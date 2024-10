أوقات غريبة اعتقد الجميع أن كلينت إيستوود قد مات

يعد أسطورة هوليوود كلينت إيستوود، البالغ من العمر 94 عامًا، واحدًا من هؤلاء المشاهير الذين يتساءل الناس عنهم: “هل ما زال على قيد الحياة؟” اعتمادًا على العام، يبدو أن الإجماع العام على الإنترنت هو نعم، لا، نعم، لا، نعم، لا، ثم نعم مرة أخرى. وذلك لأن إيستوود الأبدي وقع فريسة لنفس الخدع “خدعة الموت” مثل النجوم الآخرين. لكل Skyscape، وشون كونري في عام 1993، وتوم كروز في عام 2010، وستيفن سيجال في عام 2013، وكيرك دوجلاس في عام 2014 (مع نعي نشرته مجلة People)، وحتى مؤامرة خدعة موت بول مكارتني القديمة بالإضافة إلى المؤامرة الشبيهة: الكثير من المشاهير لديهم تم استهدافهم من قبل المتصيدين أو (الأقل احتمالا) المخطئين بشكل مشروع.

إعلان

وفقًا للرئيس الأمريكي، توفي ممثل “Dirty Harry” و”The Good, the Bad, and the Ugly” في عام 2017 في منزله في برينتوود، لوس أنجلوس. التعليقات الموجودة أسفل الإعلان حزينة بشكل مناسب. أيضًا، لم يكن لدى إيستوود منزلًا في برينتوود مطلقًا، كما قام سنوبس بالتحقق من صحة هذه الحقائق لاحقًا. ثم في عام 2019، ادعى مقطع فيديو يستند إلى قصة مزيفة لشبكة سي إن إن مرة أخرى أن إيستوود قد مات. حدث الشيء نفسه في عام 2022، في ذلك الوقت مع صور مزيفة لإيستوود في المستشفى ومطالبة بتنزيل برامج ضارة على أجهزة كمبيوتر الأشخاص الفضوليين. وفي وقت لاحق من عام 2023، نشرت قناة Military News على اليوتيوب مقطع فيديو يقول إن إيستوود قد مات، مع روابط لمقطع فيديو من فيسبوك. تم إنهاء هذه القناة منذ ذلك الحين.

فلماذا يتم صنع الكثير من المعلومات المزيفة في العالم؟ بسيط. وكما توضح صحيفة الإندبندنت، سينقر الأشخاص عليها وسيحصل شخص ما في مكان ما على المال أو بيانات المستهلك.

إعلان