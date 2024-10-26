أوقات غريبة اعتقد الجميع أن كلينت إيستوود قد مات

يعد أسطورة هوليوود كلينت إيستوود، البالغ من العمر 94 عامًا، واحدًا من هؤلاء المشاهير الذين يتساءل الناس عنهم: “هل ما زال على قيد الحياة؟” اعتمادًا على العام، يبدو أن الإجماع العام على الإنترنت هو نعم، لا، نعم، لا، نعم، لا، ثم نعم مرة أخرى. وذلك لأن إيستوود الأبدي وقع فريسة لنفس الخدع “خدعة الموت” مثل النجوم الآخرين. لكل Skyscape، وشون كونري في عام 1993، وتوم كروز في عام 2010، وستيفن سيجال في عام 2013، وكيرك دوجلاس في عام 2014 (مع نعي نشرته مجلة People)، وحتى مؤامرة خدعة موت بول مكارتني القديمة بالإضافة إلى المؤامرة الشبيهة: الكثير من المشاهير لديهم تم استهدافهم من قبل المتصيدين أو (الأقل احتمالا) المخطئين بشكل مشروع.
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وفقًا للرئيس الأمريكي، توفي ممثل “Dirty Harry” و”The Good, the Bad, and the Ugly” في عام 2017 في منزله في برينتوود، لوس أنجلوس. التعليقات الموجودة أسفل الإعلان حزينة بشكل مناسب. أيضًا، لم يكن لدى إيستوود منزلًا في برينتوود مطلقًا، كما قام سنوبس بالتحقق من صحة هذه الحقائق لاحقًا. ثم في عام 2019، ادعى مقطع فيديو يستند إلى قصة مزيفة لشبكة سي إن إن مرة أخرى أن إيستوود قد مات. حدث الشيء نفسه في عام 2022، في ذلك الوقت مع صور مزيفة لإيستوود في المستشفى ومطالبة بتنزيل برامج ضارة على أجهزة كمبيوتر الأشخاص الفضوليين. وفي وقت لاحق من عام 2023، نشرت قناة Military News على اليوتيوب مقطع فيديو يقول إن إيستوود قد مات، مع روابط لمقطع فيديو من فيسبوك. تم إنهاء هذه القناة منذ ذلك الحين.
فلماذا يتم صنع الكثير من المعلومات المزيفة في العالم؟ بسيط. وكما توضح صحيفة الإندبندنت، سينقر الأشخاص عليها وسيحصل شخص ما في مكان ما على المال أو بيانات المستهلك.
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أسباب طبيعية في منزله
عاش كلينت إيستوود حياته بأكملها قبل أن تظهر الأخبار الكاذبة عن وفاته على شبكة الإنترنت. كما ذكرنا، جاءت خدعة وفاته الأولى في عام 2017 عندما كان عمره 76 عامًا. وذلك بعد ثلاث سنوات من إخراج فيلم “American Sniper” في عام 2014 وقبل عام واحد من بطولة فيلم “The Mule” في عام 2018. ومن الممكن أن نقول أن المقال في لكن السؤال مزيف لأنه يسخر من ميول إيستوود السياسية بدلاً من الإبلاغ عن وفاته.
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لا يزال من الممكن العثور على مقالة الزعيم الأمريكي عبر الإنترنت، على عكس المنشورات ومقاطع الفيديو الأصلية الأخرى التي تخدع إيستوود بالموت، وما إلى ذلك. يبدأ المقال ببعض القواعد النحوية الشنيعة إلى حد ما دون أي شيء يتعلق بوفاة إيستوود، ويقول المقال: “كلينت إيستوود، الأكثر شهرة لدى الغربيين (هكذا) من السياسة، لا يزال أحد أكثر الشخصيات المحبوبة في الدوائر المحافظة”. ثم ندخل إلى منطقة مختلطة بشكل سيئ بين الصور والاستعارات عندما يقول المقال المكون من فقرتين: “مع حبه الذي لا يتزعزع للحركة المحافظة وكراهيته لندفات الثلج، ترك إيستوود علامة لن تزول أبدًا”. في هذه المرحلة، يجب أن يكون الأشخاص عابسين بصراحة، ويقولون “هاه”، ويقومون بفحص سريع على Google للتحقق من المعلومات.
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يقول المقال أن إيستوود توفي “لأسباب طبيعية”، كما يذكر “عمدة مقاطعة أورانج”، وبرينتوود، كاليفورنيا. حتى إلى جانب أن إيستوود لم يمتلك منزلاً في برينتوود مطلقًا، فإن برينتوود ليس في مقاطعة أورانج – بل في مقاطعة لوس أنجلوس. وهكذا انهارت خدعة موت إيستوود الأولى، ليتم استبدالها في غضون عامين.
مات أثناء تصوير إعلان تجاري
بحلول عام 2019، ادعى المخادعون مرة أخرى أن كلينت إيستوود قد مات. هذه المرة ندخل في حالة دمية روسية من المصادر والروابط المزيفة، مع ظهور قصة في 2 سبتمبر 2019، على فيسبوك. كما توضح Politifact، يبدو أن المنشور الذي تمت إزالته الآن يعرض قصة من CNN كانت في حد ذاتها مزيفة. جاء في برنامج “CNN Breaking News”: “وفاة الممثل والمخرج والموسيقي والسياسي بنوبة قلبية عن عمر يناهز 89 عامًا. كان يصور إعلانًا تجاريًا”. احتوى المنشور على مقطع فيديو مضمن لا تزيد مدته عن بضع ثوانٍ يعرض صورة إيستوود بالإضافة إلى شعار CNN. بعد ذلك، بعد النقر على رسالة التحقق من العمر، من المفترض أن الفيديو قد أدخل المشاهدين إلى منطقة البرامج الضارة أو التصيد الاحتيالي.
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ومن المثير للاهتمام، وعلى عكس سمعته كدافع للتضليل، أن فيسبوك هو الذي أشار في الأصل إلى حالة “الأخبار المزيفة” في منشور خدعة وفاة إيستوود لعام 2019. جاء هذا النوع من وظيفة التحقق من الحقائق الآلية على فيسبوك بعد حوالي عام من ظهور مارك زوكربيرج الشهير أمام الكونجرس في عام 2018 في أعقاب فضيحة بيع بيانات شركته كامبريدج أناليتيكا.
إنه أمر جيد أيضًا، لأن المنشورات مثل خدعة موت إيستوود لعام 2019 توضح بدقة مدى سهولة قيام بعض الراندو بإنشاء مقطع فيديو رديء، ونسخ شعار ولصقه، وتحميله على فيسبوك بنوايا خبيثة. في الواقع، يدعي فيسبوك أن لديه الآن مجموعة قوية إلى حد ما من السياسات لوقف هذا النوع من الأشياء. ومع ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستخدم فيها المحتالون المنصة لنشر معلومات مضللة حول إيستوود.
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طوفان من مقاطع الفيديو والصور المزيفة
أصبحت خدعة موت كلينت إيستوود الثالثة أكثر خطورة وتورطًا من ذي قبل. يحتوي Snopes على حساب كامل للحكاية بالإضافة إلى فضح زيفها الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر 2022. مرة أخرى، نبدأ بمنشور زائف على فيسبوك – متعدد، في الواقع – قاد القراء إلى جحر أرنب من مقاطع الفيديو المزيفة التي تحتوي على صور مصغرة وصور مزيفة و أكثر. لقد استخدموا جميعًا عناوين رئيسية مصاغة بشكل مشابه ومُصممة بشكل صارخ لتكون طعمًا للنقر.
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كتبت منشورات Facebook الأصلية في هذه الحالة بلغة سيئة، “منذ 5 دقائق. ارقد بسلام لكلينت إيستوود. أخبار حزينة لعائلة كلينت إيستوود. وداعًا كلينت إيستوود.” جاءت مثل هذه المنشورات من مواقع ويب مزيفة ذات أسماء سيئة مثل “freshnews85.com” وتم تسللها إلى فيسبوك عبر مستخدمين يطلق عليهم أشياء مثل “da ra14”. في الوقت نفسه، ظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو حول وفاة إيستوود المفترضة على موقع يوتيوب، واحدة تلو الأخرى. عكست بعض العناوين الرئيسية منشورات Facebook وقرأت أشياء مثل “منذ 10 دقائق / أخبار حزينة / RIP Clint Eastwood / Goodbye Clint Eastwood.” ونشر آخرون قواعد نحوية مخالفة قائلين: “إننا نشارك أخبارًا حزينة عن كلينت إيستوود كما أكد أنه بقلب مثقل…” وتظهر الصور المزيفة إيستوود الهزيل والأصلع منهارًا في سرير المستشفى، أو نعشًا أبيض يفترض أنه يحمل جسده. .
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ونعم، كان المقصود من كل هذا إثارة استجابة نقرة في جزء من الثانية لدى القراء. وبعد النقر، طُلب منهم تثبيت برنامج Adobe Flash Player، والذي تم إيقافه في عام 2020، مما أدى إلى حدوث ثغرة عميقة في البرامج الضارة.
قناة يوتيوب وهمية ورد فعل عنيف
على الرغم من أنه قد يكون هناك المزيد من خدع موت كلينت إيستوود التي يجب اتباعها – يبدو أنه المفضل لدى المحتالين الملل و/أو المثير للشفقة – فقد جاءت أحدث خدعة موته في 13 أكتوبر 2023. ومرة أخرى، تدخل سنوبس للإنقاذ وفضح زيفه. كل شيء.
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وقد جذبت الخدعة الأحدث الاهتمام على موقع يوتيوب عبر قناة Military News. كان العنوان الرئيسي يقرأ (وانظر ما إذا كان بإمكانك اكتشاف النمط)، “منذ 5 دقائق / توفي كلينت إيستوود في الطريق إلى المستشفى / وداعًا كلينت إيستوود”. أفاد Snopes أن الفيديو حصل على 117000 مشاهدة بحلول الوقت الذي نشر فيه مقالته. ونعم، جاء الفيديو مزودًا بالعديد من المنشورات المرتبطة بالفيسبوك. مرة أخرى، بالاعتماد على أصابع الناس السعيدة، أبلغت Military News أيضًا عن حالات وفاة مزيفة لراندي ترافيس ودنزل واشنطن خلال اليومين السابقين.
هذه المرة، بدا وكأن الجمهور قد سئم من خدعة موت إيستوود بأكملها. كتب مقال على Mediamass من ذلك الوقت (بشكل ساخر إلى حد ما): “أعرب بعض المعجبين عن غضبهم من التقرير المزيف قائلين إنه متهور ومحزن ومؤذي لمحبي الممثل المحبوب”. قال استطلاع للرأي أجرته The Post Celebrity بتاريخ بعد عام في أكتوبر 2024، إن 91٪ من المشاركين لم يعودوا يجدون خدع الموت مضحكة، ولكنها “غبية ومملة”. الآن علينا فقط أن نمنع المخادعين من نشر المحتوى ونمنع أيضًا المعجبين الساذجين من النقر.
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