أوقف فوضى الأحذية: لدى ايكيا طريقة أكثر جمالاً للحفاظ على تنظيم الأحذية

يحتاج الجميع إلى الأحذية، لكن تخزينها قد يمثل تحديًا إذا كنت ترغب في الحصول على منزل جميل. هناك حلول تخزين مثل الدلاء، ورفوف الأحذية، وعربات المرافق المتدحرجة، ولكن كل هذه الخيارات تبقي الأحذية في متناول الجميع. ومع ذلك، هناك خيار جذاب من ايكيا يمكن أن يحل مشاكل فوضى حذائك. تعتبر خزانة الأحذية STÄLL حلاً بسيطًا يمكنه إيقاف فوضى الأحذية في مساراتها دون التضحية بالأناقة.
خزانة الأحذية STÄLL المكونة من ثلاث حجيرات، بسعر 199.99 دولارًا، مصنوعة من لوح حبيبي ومغطاة بقشرة من خشب البلوط. تحتوي على مساحة لأزواج متعددة من الأحذية في كل حجرة من حجراتها الثلاث، مما قد يكون مفيدًا للعائلات التي تدير الأحذية لعدة أفراد. تبلغ أبعادها 31 بوصة × 11 بوصة × 58 بوصة، وبما أنها تبرز أقل من قدم واحدة من الحائط، فيمكن وضعها في مداخل ضيقة. يمكن للمنازل التي لا تستطيع إدارة أبعاد هذا النموذج تمامًا أن تنظر إلى STÄLL المكون من أربعة حجرات (179.99 دولارًا)، والذي يتميز بمساحة أقل عمقًا ولكن أوسع. نظرًا لأن الخزانة تحتوي على ساقين فقط – واحدة على كل جانب من الواجهة – فقد تم تصميمها بحيث يتم تثبيتها بشكل آمن على الحائط. يوفر الجزء العلوي المسطح الناعم للقطعة منطقة مناسبة للمفاتيح والهواتف والبريد أيضًا. لقد قدم العملاء تعليقات إيجابية على هذا المنتج، بمتوسط إجمالي 4.6 نجوم في وقت كتابة هذا التقرير. فئاتها الأعلى أداءً هي المظهر والأداء.
لماذا قد تكون هذه القطعة تستحق النظر
إذا كنت تعاني من حلول تخزين الأحذية الأخرى، فقد تنجذب إلى المظهر المتنوع لهذه القطعة التي تتماشى مع جمالية بسيطة وبسيطة. يعد التصميم المتأرجح للمقصورات مفيدًا للمساحات التي لا يمكنها استيعاب الأحذية المسطحة على الرف. على سبيل المثال، يمكن لغرفة الغسيل المستخدمة للدخول والخروج من المنزل أن تستفيد من الحجم الصغير لخزانة الأحذية. في خزانة غرفة النوم، يمكن لـ STÄLL تخزين الأحذية الرسمية، مما يضمن أنها آمنة من السحق أو السقوط من رف الأحذية. من ناحية أخرى، يمكن للردهات ذات المساحة المربعة الوفيرة أن تستوعب بسهولة إحدى خزانات الأحذية هذه، مما يمنح العائلة والأصدقاء مكانًا لتخزين أحذيتهم بسرعة عند الدخول. تذكر أن تحقق أقصى استفادة من تخزين حذائك من خلال طريقة بسيطة لتدوير الأحذية طوال الفصول.
العديد من العملاء الذين قاموا بدمج STÄLL في منازلهم لديهم أشياء جيدة ليقولوها عن المنتج. يقول أحد تقييمات العملاء على موقع IKEA الإلكتروني، “كانت خزانة الأحذية هذه سهلة التجميع، وقد صدمت من حجم المساحة المتوفرة بها! كان لدي الكثير من الأحذية والأحذية ذات الكعب العالي والأحذية طويلة الرقبة. وكنت قادرًا على تخزينها جميعًا.” يشيد مراجع آخر من ايكيا بمظهر المنتج، “أسلوب رائع، خشب رائع ودافئ، ببساطة، إنها أفضل قطعة أثاث اشتريتها هذا العام.” في حين أن جميع المراجعات تقريبًا جديرة بالثناء، تشير بعض المراجعات إلى أن الأحذية تنزلق عندما تكون الأبواب مغلقة وأن القشرة يمكن أن تكون حساسة إلى حد ما. للحصول على خيار أقل تكلفة، تحقق من 9 اكتشافات من IKEA أقل من 20 دولارًا والتي تعتبر مثالية لتخزين الأحذية وتنظيمها.