أوقف فوضى الأحذية: لدى ايكيا طريقة أكثر جمالاً للحفاظ على تنظيم الأحذية

يحتاج الجميع إلى الأحذية، لكن تخزينها قد يمثل تحديًا إذا كنت ترغب في الحصول على منزل جميل. هناك حلول تخزين مثل الدلاء، ورفوف الأحذية، وعربات المرافق المتدحرجة، ولكن كل هذه الخيارات تبقي الأحذية في متناول الجميع. ومع ذلك، هناك خيار جذاب من ايكيا يمكن أن يحل مشاكل فوضى حذائك. تعتبر خزانة الأحذية STÄLL حلاً بسيطًا يمكنه إيقاف فوضى الأحذية في مساراتها دون التضحية بالأناقة.

خزانة الأحذية STÄLL المكونة من ثلاث حجيرات، بسعر 199.99 دولارًا، مصنوعة من لوح حبيبي ومغطاة بقشرة من خشب البلوط. تحتوي على مساحة لأزواج متعددة من الأحذية في كل حجرة من حجراتها الثلاث، مما قد يكون مفيدًا للعائلات التي تدير الأحذية لعدة أفراد. تبلغ أبعادها 31 بوصة × 11 بوصة × 58 بوصة، وبما أنها تبرز أقل من قدم واحدة من الحائط، فيمكن وضعها في مداخل ضيقة. يمكن للمنازل التي لا تستطيع إدارة أبعاد هذا النموذج تمامًا أن تنظر إلى STÄLL المكون من أربعة حجرات (179.99 دولارًا)، والذي يتميز بمساحة أقل عمقًا ولكن أوسع. نظرًا لأن الخزانة تحتوي على ساقين فقط – واحدة على كل جانب من الواجهة – فقد تم تصميمها بحيث يتم تثبيتها بشكل آمن على الحائط. يوفر الجزء العلوي المسطح الناعم للقطعة منطقة مناسبة للمفاتيح والهواتف والبريد أيضًا. لقد قدم العملاء تعليقات إيجابية على هذا المنتج، بمتوسط ​​إجمالي 4.6 نجوم في وقت كتابة هذا التقرير. فئاتها الأعلى أداءً هي المظهر والأداء.